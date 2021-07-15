Ремонт правого проїзду траси на Бориспіль завершено, його відкриють у неділю
У найближчі вихідні буде відкрито рух відремонтованим правим проїздом автомагістралі Київ – Бориспіль.
Про це заявив на преспідході журналістам заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено правий проїзд, який от-от вже буде відкритий для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня", - наголосив Тимошенко, який займається координацією програми "Велике будівництво".
Він повідомив, що до 30-ї річниці Незалежності завершать ще низку великих проєктів, серед яких маршрут Київ — Кишинів, Південний обхід Дніпра, Дорога єдності Стрий – Ізварине, дорога у Закарпатті Н-13 Львів — Самбір — Ужгород та інші.
Бориспільську трасу, яка веде до міжнародного аеропорту, оновлюють вперше за 17 років. У дорожніх роботах зайнято 150 працівників і 164 одиниць техніки, які працюють у режимі 24/7.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ця 17-кілометрова ділянка генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тисяч автомобілів на добу.
"Для нас критично важливо підтримувати її у хорошому стані — і ми на тому етапі, коли експлуатаційного утримання вже не достатньо.Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановимо майданчик зважування-в-русі", - заявив Кубраков.
Він підкреслив, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" та маршрут від нього до столиці — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому стоїть завдання зробити їх взірцевими.
За планом робіт, у неділю, 18 липня, буде відкритий для руху після ремонту правий проїзд дороги, а на лівому розпочнуть дорожні роботи.
Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року починається реконструкція аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Велыке крадивныцтво во всей красе.