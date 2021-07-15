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Новини
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Ремонт правого проїзду траси на Бориспіль завершено, його відкриють у неділю

У найближчі вихідні буде відкрито рух відремонтованим правим проїздом автомагістралі Київ – Бориспіль.

Про це заявив на преспідході журналістам заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

Ремонт правого проїзду траси на Бориспіль завершено, його відкриють у неділю 01

"Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено правий проїзд, який от-от вже буде відкритий для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня", - наголосив Тимошенко, який займається координацією програми "Велике будівництво".

Він повідомив, що до 30-ї річниці Незалежності завершать ще низку великих проєктів, серед яких маршрут Київ — Кишинів, Південний обхід Дніпра, Дорога єдності Стрий – Ізварине, дорога у Закарпатті Н-13 Львів — Самбір — Ужгород та інші.

Бориспільську трасу, яка веде до міжнародного аеропорту, оновлюють вперше за 17 років. У дорожніх роботах зайнято 150 працівників і 164 одиниць техніки, які працюють у режимі 24/7.

Ремонт правого проїзду траси на Бориспіль завершено, його відкриють у неділю 02

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ця 17-кілометрова ділянка генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тисяч автомобілів на добу.

"Для нас критично важливо підтримувати її у хорошому стані — і ми на тому етапі, коли експлуатаційного утримання вже не достатньо.Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановимо майданчик зважування-в-русі", - заявив Кубраков.

Він підкреслив, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" та маршрут від нього до столиці — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому стоїть завдання зробити їх взірцевими.

Ремонт правого проїзду траси на Бориспіль завершено, його відкриють у неділю 03

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За планом робіт, у неділю, 18 липня, буде відкритий для руху після ремонту правий проїзд дороги, а на лівому розпочнуть дорожні роботи.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" цього року починається реконструкція аеропортів Житомира, Кривого Рогу, Ужгорода, Вінниці, Чернівців, Рівного, Полтави, Дніпра, Херсона.

Автор: 

дороги (3071) Тимошенко Кирило (558) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (741)


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Все, кто ездит этой трассой офигевают - за каким хреном ее надо было ремонтировать.
Велыке крадивныцтво во всей красе.
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15.07.2021 19:24 Відповісти
Вибачаюся - а коли "все кто ездит этой трассой " там останнього разу їхали ? Мав" радість" там нещодавно проїхатися - яма на ямі були ; усі хто дійсно там їздить реготали що і панству до літаків тепер по ямах потрібно добиратися ((
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15.07.2021 23:23 Відповісти
А кто будет пиариться? Неужто сам вЯликАй современник нашего времени?
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15.07.2021 19:43 Відповісти
Ура! Чайники айда машины бить!
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15.07.2021 19:51 Відповісти
пагадітє аткрьівать! прошмандєль про нєйо єщо в мімуарьі свої нє напісала !!!!!
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15.07.2021 20:28 Відповісти
Отличную дорогу сделали еще лучше. И всего за милиард.
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15.07.2021 22:51 Відповісти
Пусть учатся у Люксембурга на выходные перекрыли все сделали и вперед неудобств нет
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15.07.2021 23:05 Відповісти
 
 