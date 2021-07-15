Рада ЄС додала Україну до списку країн, для яких потрібно зняти обмеження на поїздки
Європейський Союз оприлюднив оновлений список країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на поїздки. До нього включили Україну і видалили Таїланд і Руанду.
Список оприлюднено пресслужбою Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Після розгляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС Рада оновила список країн, особливих адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку виключено Руанду і Таїланд, а в список додано Україну", - йдеться в повідомленні Ради.
У пресрелізі також зазначено, що, виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 15 липня 2021 року держави-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.
Рішення включити Україну до списку через сприятливі чинники, пов'язані зі зменшенням загрози коронавірусу, ухвалено на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (на рівні послів).
Список країн, яким рекомендовано дозволити поїздки до ЄС, переглядають що два тижні.
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Де дії Меркель на створення росією штучного дефіциту газу в Європі? Чи вони в змові?
Як оцінити дії "керівництва" Нафтогазу України, яке в квітні-травні ц.р. саботувало закачку газу в газосховища, коли його ціна була більш ніж вчетверо дешевша ніж нині?
(Для довідки: ціна газу на хабі TTF в Нідерландах зросла до $464 на фоні ремонту на експортному російському газопроводі «Ямал-Європа», який до того ж жодним чином не компенсується збільшенням транзиту через Україну. А поставки російського газу до Європи Путін штучно скоротив на 15-20% в порівнянні з рівнем 2019 року). В результаті - був штучно створений різкий дефіцит газу в Європі, що призвело і до світового раллі в ціні на газ, оскільки Китай, а за ним і інші країни різко збільшили закупівлі газу... а світові газотрейдери цього й чекали.
Все почалося зі змови Путіна з Меркель?
Бо "політична підстилка" Путіна- Меркель, яка "вічно турбується про збереження транзиту газу в Європу через українську ГТС" ні пари з вуст, ні поруху мізинцем лівої ноги... Це ж зрада не лише Німеччини і не лише німецьких, а й європейських споживачів газу, бо європейські газосховища порожні!
В неї ж є абсолютні важелі впливу на Путіна.
-Вона могла зателефонувати Путіну ще в травні , щоб він вдвічі збільшив постачання газу в Європу українською ГТС... (коли злетіла ціна газу вдвічі, але й була вдвічі нижчою нинішньої)
-Врешті, вона могла поставити і ультиматум Путіну (якщо б він посмів її не послухатися): якщо не збільшить вдвічі-втричі постачання газу в Європу через Україну, щоб погасити різкий зріст цін, то вона відмовиться від підтримки "Північного потоку-2", бо ВСЯ Європа вимушена буде переплачувати
Але "активна" Меркель третій місяць підряд "чомусь" активно терпить.. Чи грошу не пахнуть? Чи "світять лаври" Шрьодера (ФРГ), Віньйона (Франція), Карін Кнайсль (Австрія), які вже запрошені на "теплі місця" в російському нафто-газовому комплексі? Чи вже отримала аванс - не буду гадати, але її безучастність і тримісячне мовчання на "газові фокуси путіна" - то однозначна зрада не лише Німеччини, але й України і Європи цілому...
А про бажання "наших" газовиків торгувати дорогим газом вже й мови немає...
....В МЕЖАЖ ФЛУКТУАЦІЙ...
..Садовому "попустило"(з його туристичним бізнесом) і він гайнув на море