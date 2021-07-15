Рада ЄС додала Україну до списку країн, для яких потрібно зняти обмеження на поїздки

Європейський Союз оприлюднив оновлений список країн, для яких рекомендовано зняти обмеження на поїздки. До нього включили Україну і видалили Таїланд і Руанду.

Список оприлюднено пресслужбою Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Після розгляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС Рада оновила список країн, особливих адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку виключено Руанду і Таїланд, а в список додано Україну", - йдеться в повідомленні Ради.

У пресрелізі також зазначено, що, виходячи з критеріїв і умов, викладених у рекомендації, з 15 липня 2021 року держави-члени мають поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.

Читайте також: Єврорада пропонує відкрити кордони для України

Рішення включити Україну до списку через сприятливі чинники, пов'язані зі зменшенням загрози коронавірусу, ухвалено на засіданні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (на рівні послів).

Список країн, яким рекомендовано дозволити поїздки до ЄС, переглядають що два тижні.