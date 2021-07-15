УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7689 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
2 455 6

Іноземця, який відсидів за викрадення людини, буде видворено з території України, - Нацполіція. ФОТО

Іноземця, який звільнився з місць позбавлення волі, буде видворено з території України за ініціативою міграційної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції..

Іноземця, який відсидів за викрадення людини, буде видворено з території України, - Нацполіція 01

Іноземець звільнився з виправної колонії, розташованої на території Львівської області, де відбував покарання за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Законних підстав для перебування в Україні у нього немає.

"13 липня, згідно з рішенням суду, оперативники Управління міграційної поліції ГУ Національної поліції у Львівській області спільно зі співробітниками ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області затримали 36-річного громадянина іноземної держави і доставили його у Волинській пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані депортовано з України. ФОТО

На затриманого було складено адміністративний протокол за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що в подальшому його буде примусово видворено за межі України із забороною в'їзду.

Автор: 

депортація (729) криміналітет (306) Нацполіція (15258) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Держміграція (273)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Касаб?
показати весь коментар
15.07.2021 19:22 Відповісти
Эта рожа?
Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5388
показати весь коментар
15.07.2021 19:30 Відповісти
Иностранец, отсидевший за похищение человека, будет выдворен с территории Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3581
показати весь коментар
15.07.2021 19:38 Відповісти
А что за тачка слева на фото-Ауди?
показати весь коментар
15.07.2021 19:32 Відповісти
он шо..15 суток сидел?
показати весь коментар
15.07.2021 19:35 Відповісти
 
 