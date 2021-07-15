Іноземця, який відсидів за викрадення людини, буде видворено з території України, - Нацполіція. ФОТО

Іноземця, який звільнився з місць позбавлення волі, буде видворено з території України за ініціативою міграційної поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції..

Іноземець звільнився з виправної колонії, розташованої на території Львівської області, де відбував покарання за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Законних підстав для перебування в Україні у нього немає.

"13 липня, згідно з рішенням суду, оперативники Управління міграційної поліції ГУ Національної поліції у Львівській області спільно зі співробітниками ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області затримали 36-річного громадянина іноземної держави і доставили його у Волинській пункт тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України", - сказано в повідомленні.

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На затриманого було складено адміністративний протокол за ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що в подальшому його буде примусово видворено за межі України із забороною в'їзду.