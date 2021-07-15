Виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії в Китаї передчасно, - ВООЗ

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у четвер визнав, що потенційний зв'язок між пандемією коронавірусу COVID-19 і витоком вірусу з китайської лабораторії виключили занадто рано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, Гебреєсус назвав "передчасною" відмову від теорії, згідно з якою міг статися витік коронавірусу з лабораторії в Ухані (провінція Хубей). Таким чином, глава ВООЗ поставив під сумнів доповідь ВООЗ, в якій міститься висновок про те, що витік вірусу з лабораторії є "вкрай малоймовірним".

"Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії, інциденти в лабораторії можуть відбутися", - цитує агентство слова Гебреєсуса.

"Це звичайна справа", - зазначив він.

Більше того, як повідомляє AP, глава ВООЗ зазначив, що для міжнародної групи експертів, яка раніше цього року відвідала Китай для того, щоб розслідувати джерела COVID-19, виявилося проблематичним отримання доступу до первинних даних про поширення вірусу. У зв'язку з цим, за словами Гебреєсуса, ВООЗ закликає Китай "до транспарентності, відкритості та співпраці особливо щодо інформації та первинних даних, які запитували на ранньому етапі пандемії".

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"Нам потрібна інформація, пряма інформація з приводу того, якою була ситуація в лабораторії до і на самому початку пандемії", - сказав глава ВООЗ.

"Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити зв'язок з лабораторією", - додав він.

Гебреєсус зазначив, що "перевірка того, що сталося, особливо в лабораторіях, має ключове значення".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у травні доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

Група експертів ВООЗ, яка відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Водночас глава ВООЗ у рамках минулого в червні в британському Корнволлі саміту G7 заявив журналістам, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19. Він також обвинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

Китай довгий час зазнавав різкої критики з боку Вашингтона, який стверджує, що країна применшила початкові масштаби спалаху хвороби. Пекін не раз відкидав ці заяви.

Вважається, що коронавірус почав поширюватися серед людей в Ухані наприкінці 2019 року. Досить швидко інфекція поширилася майже на всій планеті.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, в світі з початку пандемії діагностували понад 189 млн випадків зараження, понад 4 млн інфікованих померли. Тим часом, зафіксовано понад 172,9 млн випадків одужання від коронавірусної інфекції.