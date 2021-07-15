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Новини Коронавірус і карантин
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Виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії в Китаї передчасно, - ВООЗ

Виключати версію витоку COVID-19 з лабораторії в Китаї передчасно, - ВООЗ

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у четвер визнав, що потенційний зв'язок між пандемією коронавірусу COVID-19 і витоком вірусу з китайської лабораторії виключили занадто рано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, Гебреєсус назвав "передчасною" відмову від теорії, згідно з якою міг статися витік коронавірусу з лабораторії в Ухані (провінція Хубей). Таким чином, глава ВООЗ поставив під сумнів доповідь ВООЗ, в якій міститься висновок про те, що витік вірусу з лабораторії є "вкрай малоймовірним".

"Я сам був лаборантом, я імунолог, я працював в лабораторії, інциденти в лабораторії можуть відбутися", - цитує агентство слова Гебреєсуса.

"Це звичайна справа", - зазначив він.

Більше того, як повідомляє AP, глава ВООЗ зазначив, що для міжнародної групи експертів, яка раніше цього року відвідала Китай для того, щоб розслідувати джерела COVID-19, виявилося проблематичним отримання доступу до первинних даних про поширення вірусу. У зв'язку з цим, за словами Гебреєсуса, ВООЗ закликає Китай "до транспарентності, відкритості та співпраці особливо щодо інформації та первинних даних, які запитували на ранньому етапі пандемії".

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"Нам потрібна інформація, пряма інформація з приводу того, якою була ситуація в лабораторії до і на самому початку пандемії", - сказав глава ВООЗ.

"Якщо ми отримаємо повну інформацію, ми зможемо виключити зв'язок з лабораторією", - додав він.

Гебреєсус зазначив, що "перевірка того, що сталося, особливо в лабораторіях, має ключове значення".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у травні доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

Група експертів ВООЗ, яка відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Водночас глава ВООЗ у рамках минулого в червні в британському Корнволлі саміту G7 заявив журналістам, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19. Він також обвинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

Китай довгий час зазнавав різкої критики з боку Вашингтона, який стверджує, що країна применшила початкові масштаби спалаху хвороби. Пекін не раз відкидав ці заяви.

Вважається, що коронавірус почав поширюватися серед людей в Ухані наприкінці 2019 року. Досить швидко інфекція поширилася майже на всій планеті.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, в світі з початку пандемії діагностували понад 189 млн випадків зараження, понад 4 млн інфікованих померли. Тим часом, зафіксовано понад 172,9 млн випадків одужання від коронавірусної інфекції.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Китай (4674) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Это не версия . Это факт . Вопрос только в том намеренной была утечка или случайной .
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15.07.2021 19:23
+7
совпадения тоже факты. А их слишком много. Исчезновение китайских врачей, которые забили тревогу в Ухане какое-то странное. Такое чувство, что кому-то нужно было, чтобы возникла именно пандемия, широкое распространение вируса.
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15.07.2021 19:54
+6
Если комиссия приехала ВОЗ только через год а китайского врача первым увидевший этот вирус просто убили в тюрьме то о каких фактах может вообще идти речь?
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15.07.2021 19:29
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Это не версия . Это факт . Вопрос только в том намеренной была утечка или случайной .
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15.07.2021 19:23 Відповісти
где факты?
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15.07.2021 19:24 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/reports-chinese-defector-shielded-fbi-cia-agencies-concerns-possess-chinese-spies__trashed-2/

Ты ленив до такой степени что не можешь найти сам ? ..
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15.07.2021 19:27 Відповісти
Та швидше таки випадковість.
Їх і самих же накрило.
Та і китайці, як і кацапи, дуже "вправно" поводяться з високотехнологічними системами.
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15.07.2021 20:15 Відповісти
То їх самих і треба було щоб накрило, бо ці китайці потім як туристи роз'їхалися по всьому світу. Мало випустити вірус, треба ще мати багато заражених носіїв які будуть заражати інших людей.
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15.07.2021 20:38 Відповісти
ждут кто больше бабла принесет.возможно вы и есть первоисточниками
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15.07.2021 19:24 Відповісти
Летучим мышам выплатят компенсацию за то что их оклеветали..или нет???😀
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15.07.2021 19:24 Відповісти
Не, Бэтмен в пролёте.
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15.07.2021 19:27 Відповісти
Эфиоп опять типа на ромашке гадает...любит/не любит..
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15.07.2021 19:27 Відповісти
Если комиссия приехала ВОЗ только через год а китайского врача первым увидевший этот вирус просто убили в тюрьме то о каких фактах может вообще идти речь?
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15.07.2021 19:29 Відповісти
совпадения тоже факты. А их слишком много. Исчезновение китайских врачей, которые забили тревогу в Ухане какое-то странное. Такое чувство, что кому-то нужно было, чтобы возникла именно пандемия, широкое распространение вируса.
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15.07.2021 19:54 Відповісти
Подонки уже так запутались в своем *******, что краев найти не могут.
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15.07.2021 19:31 Відповісти
эх ВОЗ чешуя не поймали ничего ...
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15.07.2021 19:38 Відповісти
а триппер как считать случайностью или закономерностью?
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15.07.2021 19:45 Відповісти
Есть подозрение, что китайцы распространяют новые штаммы. У них чайна-тауны повсюду, а это готовая агентура. Не удивлюсь, если узнаю, что они мир под себя любимых зачищают. Основа этики китайцев - благополучие собственного рода. Больше ничего нет, ни совести, ни любви...
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15.07.2021 19:58 Відповісти
никто и не оспаривал эту версию потому что "утечки" продолжаются и никто не пояснит насколько вумный вирус что дождался когда потратят миллионы миллиарды на вакцину и тут же бамц и вот вам новое явление новых штаммов и вариативности вируса и тем более уже 200 побочных последствий открыто и открывается до сих пор ученые в рот воды набрали относительно того что ждет тех кто переболел как это ударит в организме через год 2 пять лет и 10 и также что будет у людей после прививок как это ПОТОМ отразиться на их качестве жизни болячках и продолжительности жизни...
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15.07.2021 20:01 Відповісти
"Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно, - ВОЗ"
_Исключать - поздно.
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15.07.2021 20:16 Відповісти
Начните расследование с лаборатории Вектор в кацапии...ВСЕ пошло именно от туда и Китайский Ухань - это просто последствия замести следы кацапских лаптей..
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15.07.2021 20:19 Відповісти
Даже если представить что ВОЗ дадут доступ до касабской лаборатории "Вектор", почему Вы считаете что там за два года не замели любые малейшие следы?
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16.07.2021 02:25 Відповісти
что... китаёзы вовремя не занесли?
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15.07.2021 22:19 Відповісти
"к транспарентности, ...

Таке складне слово для перекладу ?
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16.07.2021 07:30 Відповісти
 
 