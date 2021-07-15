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Пресслужба Жеваго каже, що не отримувала від Інтерполу підтвердження його оголошення в міжнародний розшук

Пресслужба Жеваго каже, що не отримувала від Інтерполу підтвердження його оголошення в міжнародний розшук

Юристи екснардепа Костянтина Жеваго говорять, що Інтерпол ще не вирішив, чи оголошувати його в міжнародний розшук.

Про це в повідомленні пресслужби Жеваго, переданому агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Юридичному офісу Костянтина Жеваго відомо про подачу українського бюро Інтерполу про його оголошення в міжнародний розшук. Це стало продовженням незаконного кримінального переслідування проти підприємця. За словами пресслужби і адвокатів пана Жеваго, сьогодні жодних офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу немає", - сказано в повідомленні.

Пресслужба екснардепа зазначає, що зараз Інтерпол розглядає справу Жеваго, однак остаточне рішення щодо нього ще не прийнято.

"Клопотання українського бюро Інтерполу було направлено до центрального офісу організації ще в жовтні минулого року", - додали в пресслужбі.

Як повідомили раніше в четвер у Державному бюро розслідувань, Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук. Його підозрюють в організації розтрати $113 млн банку "Фінанси і кредит", який йому належить.

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Жеваго Костянтин (394) Інтерпол (376) розшук (655)


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Если немецкие канцлеры Шрёдеры шлёндры служат рашистам подписчики то Жевать растопчут как мальчугана.
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15.07.2021 19:57 Відповісти
Если бы у нас не клоуны были в управлении страны, то интерпол уже бы объявил его в розыск, а так они сто раз проверят прежде чем объявлять в розыск. Вон и рядом и Москови и Беларуссия в таком же положении.
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15.07.2021 21:37 Відповісти
 
 