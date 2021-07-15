Ажіотажу немає. За два тижні продано тільки 700 га, - Лещенко про запуск ринку землі

Зі стартом 1 липня ринку землі в Україні зареєстровано трохи більше 600 угод сумарно на 700 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у програмі "На самом деле" телеканалу "Дом" повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Ми робили прогноз, який нам дозволяв стверджувати — жодного ажіотажу із продажем землі не буде. Угоди відбуватимуться. Але у період двох тижнів у країні було здійснено трохи більше 600 угод на всю країну. Якщо говорити у гектарах — це близько 700 га. Тобто, немає жодного ажіотажу", — сказав він.

Міністр не радить українцям продавати землю. По-перше, земля та агровиробництво — це дуже рентабельний вид господарчої діяльності. По-друге, з кожним роком вартість землі лише зростатиме.

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"І досвід наших сусідів у Європі показує, що ціна на землю зростає системно. Взяти нашого партнера, сусіда — Республіку Польща. Там ціна сьогодні близько 11 тис. євро за гектар. Що в свою чергу показує, що протягом 15 років вартість зросла більш як у 10 разів... Тобто капіталізація землі зростатиме. Тому не треба поспішати розпоряджатися своєю власністю", — зазначив Лещенко.

На цьому етапі він радить українцям, які володіють землею, привести документи до ладу.

"Треба привести до ладу свої встановлюючі документи. Треба провести роботу з точки зору кадастрової реєстрації. Треба зробити базові речі, які необхідні з точки зору права власності. Тому що у багатьох людей в Україні досі навіть не оформлені документи на землю", — пояснив міністр.

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Лещенко підсумував, що земельна реформа — це той важіль, який дасть можливість громадянам України навести лад у своїх документах і "мати землю як найкращий банківський депозит".

"Тому що ціна постійно зростає, оренда зростає. Ціни на сільгосппродукцію на світових ринках зростають", — резюмував він.