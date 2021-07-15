Ажіотажу немає. За два тижні продано тільки 700 га, - Лещенко про запуск ринку землі
Зі стартом 1 липня ринку землі в Україні зареєстровано трохи більше 600 угод сумарно на 700 гектарів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у програмі "На самом деле" телеканалу "Дом" повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.
"Ми робили прогноз, який нам дозволяв стверджувати — жодного ажіотажу із продажем землі не буде. Угоди відбуватимуться. Але у період двох тижнів у країні було здійснено трохи більше 600 угод на всю країну. Якщо говорити у гектарах — це близько 700 га. Тобто, немає жодного ажіотажу", — сказав він.
Міністр не радить українцям продавати землю. По-перше, земля та агровиробництво — це дуже рентабельний вид господарчої діяльності. По-друге, з кожним роком вартість землі лише зростатиме.
"І досвід наших сусідів у Європі показує, що ціна на землю зростає системно. Взяти нашого партнера, сусіда — Республіку Польща. Там ціна сьогодні близько 11 тис. євро за гектар. Що в свою чергу показує, що протягом 15 років вартість зросла більш як у 10 разів... Тобто капіталізація землі зростатиме. Тому не треба поспішати розпоряджатися своєю власністю", — зазначив Лещенко.
На цьому етапі він радить українцям, які володіють землею, привести документи до ладу.
"Треба привести до ладу свої встановлюючі документи. Треба провести роботу з точки зору кадастрової реєстрації. Треба зробити базові речі, які необхідні з точки зору права власності. Тому що у багатьох людей в Україні досі навіть не оформлені документи на землю", — пояснив міністр.
Лещенко підсумував, що земельна реформа — це той важіль, який дасть можливість громадянам України навести лад у своїх документах і "мати землю як найкращий банківський депозит".
"Тому що ціна постійно зростає, оренда зростає. Ціни на сільгосппродукцію на світових ринках зростають", — резюмував він.
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Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
Стало відомо чому таке божевільне зростання цін на комуналку.
Зе в бесіді з журналістами заявив, що ми постачаємо в ОРДЛО воду та газ безкоштовно.
Тобто ми з вами оплачуємо водичку та газ окупантам і колаборантам. )