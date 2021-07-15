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Новини Продаж землі
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Ажіотажу немає. За два тижні продано тільки 700 га, - Лещенко про запуск ринку землі

Ажіотажу немає. За два тижні продано тільки 700 га, - Лещенко про запуск ринку землі

Зі стартом 1 липня ринку землі в Україні зареєстровано трохи більше 600 угод сумарно на 700 гектарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у програмі "На самом деле" телеканалу "Дом" повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Ми робили прогноз, який нам дозволяв стверджувати — жодного ажіотажу із продажем землі не буде. Угоди відбуватимуться. Але у період двох тижнів у країні було здійснено трохи більше 600 угод на всю країну. Якщо говорити у гектарах — це близько 700 га. Тобто, немає жодного ажіотажу", — сказав він.

Міністр не радить українцям продавати землю. По-перше, земля та агровиробництво — це дуже рентабельний вид господарчої діяльності. По-друге, з кожним роком вартість землі лише зростатиме.

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"І досвід наших сусідів у Європі показує, що ціна на землю зростає системно. Взяти нашого партнера, сусіда — Республіку Польща. Там ціна сьогодні близько 11 тис. євро за гектар. Що в свою чергу показує, що протягом 15 років вартість зросла більш як у 10 разів... Тобто капіталізація землі зростатиме. Тому не треба поспішати розпоряджатися своєю власністю", — зазначив Лещенко.

На цьому етапі він радить українцям, які володіють землею, привести документи до ладу.

"Треба привести до ладу свої встановлюючі документи. Треба провести роботу з точки зору кадастрової реєстрації. Треба зробити базові речі, які необхідні з точки зору права власності. Тому що у багатьох людей в Україні досі навіть не оформлені документи на землю", — пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні створять умовний земельний "Форбс", де оприлюднять всі дані про незаконне заволодіння землями, - голова Держгеокадастру Лещенко

Лещенко підсумував, що земельна реформа — це той важіль, який дасть можливість громадянам України навести лад у своїх документах і "мати землю як найкращий банківський депозит".

"Тому що ціна постійно зростає, оренда зростає. Ціни на сільгосппродукцію на світових ринках зростають", — резюмував він.

Автор: 

земля (1685) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+8
Не слушайте мошенников. Пока они просто хотят успокоить людей (дескать - вот видите, а вы боялись), потом начать то что задумали. То есть крупно масштабный дерибан земли. Мошенники действуют многоходовыми комбинациями.
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15.07.2021 20:33
+7
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас, в военное время, называется мародёрством .
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15.07.2021 20:15
+3
Вот уважаю Сергея Фурсу из Драгон Капитал, но даже он по поводу земли чушь несет. Сначала прозрачные суды а потом уже открывать рынок земли нужно, иначе всех надежд на бущее лишимся, и в итоге потеряем государственность.
Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
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15.07.2021 20:22
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Частникам выгодно обрабатывать земли.государству нет
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15.07.2021 20:09 Відповісти
Ніяк ніде не можу отримати інформацію, чи ешалони з верхнім шаром землі вже пішли на захід чи ні?
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15.07.2021 22:22 Відповісти
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас, в военное время, называется мародёрством .
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15.07.2021 20:15 Відповісти
Вот уважаю Сергея Фурсу из Драгон Капитал, но даже он по поводу земли чушь несет. Сначала прозрачные суды а потом уже открывать рынок земли нужно, иначе всех надежд на бущее лишимся, и в итоге потеряем государственность.
Жыды, пусть простят меня евреи киевские знаю много чудесных людей, но тем не менее, жыды,российские прежде всего, скупят Украинк, как уже отжали Бабин Яр, например
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15.07.2021 20:22 Відповісти
А я Фурсу очень не уважаю. Как раз за его наглую агитацию дерибана земли. Все остальные его плюсы ничтожны в сравнении с этим. За это он мне просто отвратителен.
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15.07.2021 22:18 Відповісти
Чего же ты Сидоров не писал об этом в военное время, аль призабыл?
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15.07.2021 20:23 Відповісти
Чего же ты Сидоров не писал об этом в военное время, аль призабыл?/ Моя-твоя не понимай. Переведи.
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15.07.2021 20:27 Відповісти
Как же так? А по прогнозам патриотов-политиков уже вся украинская земля должна быть продана иностранцам! Опять обманули?
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15.07.2021 20:22 Відповісти
Зебуіни звичайно не дивляться новини, але ми розповімо.
Стало відомо чому таке божевільне зростання цін на комуналку.
Зе в бесіді з журналістами заявив, що ми постачаємо в ОРДЛО воду та газ безкоштовно.
Тобто ми з вами оплачуємо водичку та газ окупантам і колаборантам. )
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15.07.2021 20:30 Відповісти
вот пускай 73% умственно отсталых граждан и оплачивают эту халяву для ОРДЛО, которая длится уже 2 года
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16.07.2021 10:13 Відповісти
Не слушайте мошенников. Пока они просто хотят успокоить людей (дескать - вот видите, а вы боялись), потом начать то что задумали. То есть крупно масштабный дерибан земли. Мошенники действуют многоходовыми комбинациями.
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15.07.2021 20:33 Відповісти
ага. понизить стоимость до плинтуса и скупить землю под титаном,бурштыном, газом, никелем...
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15.07.2021 20:36 Відповісти
И не только. Скупка земли может превратиться в отжатие территории со скупленной землей. Я думаю понятно что коломойские сделают с отжатой территорией.
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15.07.2021 20:41 Відповісти
Большая часть земли в долгосрочной аренде у крупных агрохолдингов. Ее никто легко не даст продать куда-то в другие руки.
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15.07.2021 20:49 Відповісти
Эти крупные арендаторы спят и видят выкупить землю за бесценок.
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15.07.2021 20:54 Відповісти
ты в это веришь? через суды договоры признают ничтожными и АЛЯ!
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15.07.2021 21:05 Відповісти
и ВУАЛЯ !
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15.07.2021 21:30 Відповісти
Может не спешат , бо знают что не по Конституции?
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15.07.2021 22:13 Відповісти
Тому що нема вже чого продавати . Земля успішно продаєтся останні років 10-15 . Хто хотів той вже продав , хто не думав продавати , той і не продасть . Цей закон " про ринок землі " треба було вводити ще років 20 тому .
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15.07.2021 22:30 Відповісти
....тю, да то для антуража - "вбелую" сделки. А, пущай товарищч скажет скока "мокрых печаток" поставил на " в вечныя володения отроков и горемышных иноков" украинских , нет не Олигархов, а , извините, пардон привыкайте, ЛАТИФУНДИСТОВ и МАГНАТОВ (тарас шевченко в гробу волчком крутиться)
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16.07.2021 07:02 Відповісти
 
 