Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ

Творіння господаря Кремля включили в список обов'язкових тем для занять з військово-політичної підготовки.

Про це повідомляє з посиланням на джерела в Міноборони Росії видання "РБК", інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, "через велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук та обговорення у військовому середовищі". При цьому ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів "поділяється всіма російськими військовослужбовцями", додав він.

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З огляду на таку увагу до статті, було вирішено включити її в перелік обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки. За словами співрозмовника "РБК", існує необхідність докладнішого вивчення наведених у статті історичних фактів.

Стаття "Про історичну єдність росіян і українців" була опублікована на сайті Кремля 12 липня.