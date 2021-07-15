Уряд пропонує заборонити з 2030 року ввезення в Україну бензинових і дизельних автомобілів
Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство інфраструктури. Його мета - стимулювати використання електроавтомобілів.
Проєкт закону опубліковано на сайті Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.
Він передбачає поетапну заборону ввезення і першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, зокрема і виготовлених в Україні:
- з січня 2027 року - заборона на вживані автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;
- з січня 2030 року - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також б/у і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил та інших військових формувань, автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання за межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства та автомобілі, які успадковують, а також на автомобілі, виготовлені до 1981 року.
Топ коментарі
+40 Anton Ivanovich
показати весь коментар15.07.2021 20:24 Посилання
+29 Anton Ivanovich
показати весь коментар15.07.2021 20:21 Посилання
+21 Привет
показати весь коментар15.07.2021 20:25 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вторая цель этой стратегии - замена ископаемых источников энергии - угля, нефти и газа - электричеством. Речь идет, например, о транспортной сфере и жилищном секторе. Там же, где такой переход на электричество не является рентабельным, Еврокомиссия выступает за использование водорода или биогаза. Брюсселе отводят немалую роль в этом и для Украины. В Еврокомиссии также хотят развивать систему трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ - это переоснащение газопроводов. Стоимость этого оценивают в 10-30% от цены прокладки новых труб
Оля что ты несешь ? Электричество получают путем сжигания продуктов нефти , газа и угля . Получать элекричество из ветра и солнца очень очень дорого и учитывая непредсказуемость этих источников просто глупо . Вы хоть среднюю школу закончили ?
Те, що пропонується у статті, це лише нариси на майбутнє розвитку України..
будемо пішки пересуватись
Чтобы зеленая быль стала явью надо:
1. Уже сегодня начать строить "заправки" для электромобилей по всей стране. И не просто "заправки" с 220 вольт, как в розетке, а с силой тока способной зарядить авто за десять минут. Их должно быть на каждом углу, а это огромная цифра (вспоминаем басню про миллиард деревьев).
2. Уже через пять лет зарплаты украинцев должны дойти до 1500 евро/мес., а в 2029 году должны превысить 3000 евро. Иначе, как ты купишь электроавто? Даже б/у электроавтомобили будут стоить очень дорого, потому, что к 2030 году их будет очень мало по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. А если чего-то мало, а спрос велик, то и цены соответствующие.
Даже могучие США не справятся с этой задачей до 2030 года, а тут зеленые клоуны решили мир покорить.
Вообще классика, весь цивилизованый мир уничтожает коррупцию, легализирует все подряд, вводит електромобили чтобы не зависить от нефти, а местное быдло у нас топит за русский мир, и пережевает за то что рашке некуда будет продаватьтнефть и бенз. Особый мля путь пока не прилетит.
Будут продавать дизельные, бензиновые авто разве что в Африку отсталые страны и возможно азия.