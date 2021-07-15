Уряд пропонує заборонити з 2030 року ввезення в Україну бензинових і дизельних автомобілів

Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство інфраструктури. Його мета - стимулювати використання електроавтомобілів.

Проєкт закону опубліковано на сайті Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Він передбачає поетапну заборону ввезення і першої державної реєстрації в Україні автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, зокрема і виготовлених в Україні:

з січня 2027 року - заборона на вживані автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

з січня 2030 року - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також б/у і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі Збройних Сил та інших військових формувань, автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами з метою їх використання за межами автомобільних доріг загального користування при веденні фермерського господарства та автомобілі, які успадковують, а також на автомобілі, виготовлені до 1981 року.

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