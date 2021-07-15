Селевий потік зійшов на трасу Київ - Чоп на Львівщині, проїзд утруднено, - поліція

Через селевий потік ускладнено проїзд на трасі Київ-Чоп біля села Коростів у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Селевий потік зійшов на дорожнє полотно, проїзд згаданою ділянкою ускладнено. На місці працюють підрозділи ДСНС", - сказано в повідомленні.

Село Коростів розташоване в гірській частині Стрийського району Львівської області.

Сьогодні синоптики оголосили у Львівській області штормове попередження на вечір 15 липня і ніч з 16 липня грози з шквальним вітром 17-22 метри за секунду.

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