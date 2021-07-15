Селевий потік зійшов на трасу Київ - Чоп на Львівщині, проїзд утруднено, - поліція
Через селевий потік ускладнено проїзд на трасі Київ-Чоп біля села Коростів у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Селевий потік зійшов на дорожнє полотно, проїзд згаданою ділянкою ускладнено. На місці працюють підрозділи ДСНС", - сказано в повідомленні.
Село Коростів розташоване в гірській частині Стрийського району Львівської області.
Сьогодні синоптики оголосили у Львівській області штормове попередження на вечір 15 липня і ніч з 16 липня грози з шквальним вітром 17-22 метри за секунду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Смуток #384146
показати весь коментар15.07.2021 20:41 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Степан Ількович
показати весь коментар15.07.2021 20:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Olexa Pluzh
показати весь коментар15.07.2021 21:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Roze #489217
показати весь коментар16.07.2021 06:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль