Першим питанням порядку денного Ради 16 липня стоїть голосування за нового очільника МВС Монастирського

Верховна рада завтра, 16 липня, проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України. Це питання буде першим на порядку денному завтрашнього пленарного засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, опублікованому на офіційному порталі ВР.

Завтра народні депутати спочатку проголосують за призначення Дениса Монастирського новим очільником МВС, а вже потім почнуть розглядати інші питання порядку денного.

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Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.