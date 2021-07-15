Першим питанням порядку денного Ради 16 липня стоїть голосування за нового очільника МВС Монастирського
Верховна рада завтра, 16 липня, проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України. Це питання буде першим на порядку денному завтрашнього пленарного засідання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, опублікованому на офіційному порталі ВР.
Завтра народні депутати спочатку проголосують за призначення Дениса Монастирського новим очільником МВС, а вже потім почнуть розглядати інші питання порядку денного.
Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+4 AbOriginal_UA
показати весь коментар15.07.2021 20:44 Посилання
+4 Amber
показати весь коментар15.07.2021 20:49 Посилання
+4 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар15.07.2021 20:52 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)