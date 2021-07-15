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Новини
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Першим питанням порядку денного Ради 16 липня стоїть голосування за нового очільника МВС Монастирського

Першим питанням порядку денного Ради 16 липня стоїть голосування за нового очільника МВС Монастирського

Верховна рада завтра, 16 липня, проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України. Це питання буде першим на порядку денному завтрашнього пленарного засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, опублікованому на офіційному порталі ВР.

Завтра народні депутати спочатку проголосують за призначення Дениса Монастирського новим очільником МВС, а вже потім почнуть розглядати інші питання порядку денного.

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Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+4
Теперь фраза "подвели под монастырь" заиграет новыми красками!
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
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15.07.2021 20:44
+4
А тем временем :
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)
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15.07.2021 20:49
+4
За то, шо Киве подмахнул
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15.07.2021 20:52
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Еще один без профильного образования.Открыли"ящик Пандоры"...
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15.07.2021 20:34 Відповісти
Навіщо лялькам освіта???)))
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15.07.2021 20:40 Відповісти
Нічого. Він вчоного проФФесіонала ківу замом призначить.
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15.07.2021 21:00 Відповісти
"Повестка дня,одна муйня!" !!!)))
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15.07.2021 20:37 Відповісти
Для кого вы этот спектакль квартальный устраиваете? Там уже Ермаки все решили.
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15.07.2021 20:38 Відповісти
Для палко любимого "мудрого наріда" !!!)))
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15.07.2021 20:40 Відповісти
Респект пану Монастырскому!
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15.07.2021 20:38 Відповісти
За що респект Моні Стирському?
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15.07.2021 20:50 Відповісти
За то, шо Киве подмахнул
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15.07.2021 20:52 Відповісти
А ... 😀 ну да , я совсем забыл 😏
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15.07.2021 20:56 Відповісти
Не за это ли респект ? :https://zn.ua/POLITICS/monastyrskij-napisal-polozhitelnyj-otzyv-na-diserattsiju-kivi-znua-publikuet-dokument-i-objasnjaet-chto-na-samom-dele-eto-oznachaet.html Монастырский написал положительный отзыв на диссертацию Кивы: ZN.UA публикует документ и объясняет, что на самом деле это означает
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15.07.2021 21:00 Відповісти
Видовище кремлівського балагана триває !! В маланському полку влади поповнення !!!))))))
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15.07.2021 20:39 Відповісти
Теперь фраза "подвели под монастырь" заиграет новыми красками!
П.С. К кандидату есть только один вопрос: он бухает или нюхает ?
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15.07.2021 20:44 Відповісти
И то и другое 😀
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15.07.2021 20:51 Відповісти
А тем временем :
Землёнский получит от олигархов откат за законопроект 3508 Д.
Олигархам простили долги за газ,а простому нариту нет.
Теперь за газ использованный беней (:тот который , чкобы ,, спасал " Украину ) , Фирташем, РАхметовым, заплатите вы !!
Ну,не отчаивайтесь, главное,что не Порошенко!)
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15.07.2021 20:49 Відповісти
 
 