Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Правоохоронці затримали при одержанні хабаря помічника народного депутата України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, помічник нардепа вимагав та отримав від волонтера 5700 доларів хабаря за вплив на посадових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та сприяння в ухваленні сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС.
Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час одержання другої частини хабаря в розмірі 5 тис. доларів.
Готується повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
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