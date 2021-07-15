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Новини Хабарники
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Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали при одержанні хабаря помічника народного депутата України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, помічник нардепа вимагав та отримав від волонтера 5700 доларів хабаря за вплив на посадових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та сприяння в ухваленні сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС.

Правоохоронці затримали помічника народного депутата під час одержання другої частини хабаря в розмірі 5 тис. доларів.

Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора 01

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Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора 02

Готується повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Автор: 

хабар (4724) помічник депутата (44) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+6
А фамилия у депутата есть? Или это образ собирательный?
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15.07.2021 21:18
+3
нардеп з зажопних? Чи з уродів?
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15.07.2021 20:57
+2
5,7 к баксов? какой то нищеброд...
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15.07.2021 20:57
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нардеп з зажопних? Чи з уродів?
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15.07.2021 20:57 Відповісти
Уродов, Мазурашу
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15.07.2021 22:25 Відповісти
5,7 к баксов? какой то нищеброд...
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15.07.2021 20:57 Відповісти
Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5245Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9344Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 6305Помощник народного депутата задержан на взятке 5,7 тыс. долл. за отвод земли участникам ООС, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8535
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15.07.2021 20:57 Відповісти
Так Митенька це із твоїх за яких ти голосував! А виноватий Порошенко та порохоботи! Дивись не переплутай!
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15.07.2021 22:02 Відповісти
помощник КАКОГО депутата ? зелены соплей? Рюкзакова нет а помощников все торбят))
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15.07.2021 20:58 Відповісти
еще и х..о на участниках АТО наживался. из за таких хмырей тысячи людей в очереди уже по 6-7 лет стоят в каждом городе на участок под застройку
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15.07.2021 21:03 Відповісти
а зачем они взятку давали? им же вроде по закону земля положена.
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15.07.2021 21:09 Відповісти
швидше виділять. Навіть, якщо хабарника заловили. Начальство побоїться волинити.
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15.07.2021 21:12 Відповісти
По чему положена?
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15.07.2021 21:19 Відповісти
http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Виділення земельних ділянок учасникам АТО
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15.07.2021 21:21 Відповісти
По закону.
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15.07.2021 21:32 Відповісти
по закону любому положено до 10 соток в городе под постройку дома. только без взятки ты их фиг получишь
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15.07.2021 21:59 Відповісти
По закону да, но при обращении за выделением участка выдают ответ, что нет свободных земель под эту льготу. Ну и на примере этого помощника видно почему.
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16.07.2021 00:56 Відповісти
А фамилия у депутата есть? Или это образ собирательный?
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15.07.2021 21:18 Відповісти
Мазурашу слуга удода
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15.07.2021 22:26 Відповісти
Ну и что? Хотя бы учасники АТО могли получить участки без взяток? У этих шакалов ничего святого нет.
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15.07.2021 21:26 Відповісти
а куда обратится шобы стать помощником депутата? нехилые бабки там крутятся
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15.07.2021 21:31 Відповісти
в 95-тий квартал
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15.07.2021 21:50 Відповісти
Просил дать официальный заверенный полицией прайс, а то наживаются и не делятся с начальством
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15.07.2021 21:53 Відповісти
Ну если это помощник Зепутата ничего не будет, что, в первый раз...
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15.07.2021 21:59 Відповісти
Скорее всего из Петрушкиного стада,если бы был из Зеленых,на цензоре такого счастья не упустили бы.
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15.07.2021 22:12 Відповісти
Зебуин, поймали мамалыжника Мазурашу из слуги удода
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15.07.2021 22:27 Відповісти
помошник ничего не решает, он просто торпеда, посредник, цап видбувайло. назовите как хотите. депутата за ...опу нужно брать
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15.07.2021 22:28 Відповісти
А почему имя скрывают ??
Страна своих героев должна знать в лицо!
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15.07.2021 23:03 Відповісти
 
 