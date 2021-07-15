Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю
Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на кордоні Білорусі та Литви, яка зіткнулася з напливом нелегальних мігрантів із території Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив голова МЗС Чехії Якуб Кульганек.
"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, зокрема розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр.
За даними прикордонної служби Литви, близько 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі цього року, з них понад 1000 - у липні.
Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану. За останні шість місяців у Литву прибуло в 21 раз більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.
Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.
В уряді Литви вважають збільшення кількості нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса про репресії проти інакомислячих у Білорусі і підтримку білоруської опозиції.
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