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Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на кордоні Білорусі та Литви, яка зіткнулася з напливом нелегальних мігрантів із території Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив голова МЗС Чехії Якуб Кульганек.

"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, зокрема розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр.

За даними прикордонної служби Литви, близько 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі цього року, з них понад 1000 - у липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану. За останні шість місяців у Литву прибуло в 21 раз більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.

В уряді Литви вважають збільшення кількості нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса про репресії проти інакомислячих у Білорусі і підтримку білоруської опозиції.

Читайте також: Білоруська влада інструктує мігрантів, як знищувати документи і поводитися на допитах, - міністр оборони Литви Анушаускас

Автор: 

Литва (2437) мігранти (1118) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+7
Vot takoje budet luci pogranicnik .Takije budet i Litve.Bolgariji posle takogo umensilos imigrantov s Turciji 10 raz.2016- 2018 godu jesli imeli po 20000 imigrantov god,to 2019 uze 1800 kogda byla postrojena takaja stenaЧехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 9180
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15.07.2021 21:08
+5
Лучше венгров. Они на границе с Сербией быстро «порядок» навели, когда кацапы туда сирийцев массово свозили
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15.07.2021 21:04
+3
ага, лучше правосеков на той границе разместите и ни один узбек не захочет ее переходить добровольно....
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15.07.2021 21:02
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ага, лучше правосеков на той границе разместите и ни один узбек не захочет ее переходить добровольно....
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15.07.2021 21:02 Відповісти
Лучше венгров. Они на границе с Сербией быстро «порядок» навели, когда кацапы туда сирийцев массово свозили
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15.07.2021 21:04 Відповісти
Я вот чего то не пойму.. Границы ЕС вообще прозрачные и не перекрыты со странами не входящими в союз. Там что проходной двор...Или оно теперь так принято...
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15.07.2021 21:05 Відповісти
Tolko teper naciali strojit,sperva concertina lozyt,potom budet kak na foto nize.Mezdu procim odno losia uze pojmali.Probyval pereprignut nevysloЧехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю - Цензор.НЕТ 8999
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15.07.2021 21:38 Відповісти
Budet podnimat vyse do 3 metrov,togda los nebudet prygat.Eto i on ponimajet , 2 metra oni probyvajet pereprignut
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15.07.2021 21:46 Відповісти
Чехи какие то не толерантные что ли...
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15.07.2021 21:06 Відповісти
Vot takoje budet luci pogranicnik .Takije budet i Litve.Bolgariji posle takogo umensilos imigrantov s Turciji 10 raz.2016- 2018 godu jesli imeli po 20000 imigrantov god,to 2019 uze 1800 kogda byla postrojena takaja stenaЧехия предложила Литве разместить своих полицейских на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 9180
показати весь коментар
15.07.2021 21:08 Відповісти
Лучше всего их отпугивали бигборды на границе Польши и Литвы: Работы нет, социальные маленькие, добро пожаловать ))
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15.07.2021 21:18 Відповісти
Лукашеску организовал типа беженцев своих по примеру Хмыря Мавзолейного типа беженцев из Сирии в страны ЕС...,схематоз известный,избавится от нежелательного своего насэлэния,а оставить только Шариковых и послушных Швондеров...
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15.07.2021 21:13 Відповісти
Со вчерашнего дня страны ЕС открыли для Украины БезВиз в полном объеме...,ехайте отдыхать куда хотите....,курорты бывшей Югославии самое то,особенно Хорватия..высший пилотаж...
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15.07.2021 21:15 Відповісти
Непонятно эта история.Гкрмания и Франция принимает весь сброд ,а тут защита. Что то в немецком и французском евромейском паровозе не так.С таким подходом нас , развалит Евросоюз
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15.07.2021 21:18 Відповісти
Мавзолейные Хмыри хотят отобрать футбольный клуб Шахтер Донецк у Рината Ахметова...видимо хотят из его игроков создать сборную РАБссии...,стадион "Калбасс-арена" в ДАУНетске превращен в дерьмо...чисто Хрюсская забава... Симферопольскую "Таврию" подключите еще...будет у вас крыс нехилая сборная... даж на чемпионат мира попадете...
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15.07.2021 21:24 Відповісти
 
 