Чехія запропонувала Литві розмістити своїх поліцейських на кордоні з Білоруссю

Чехія запропонувала розмістити своїх поліцейських на кордоні Білорусі та Литви, яка зіткнулася з напливом нелегальних мігрантів із території Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив голова МЗС Чехії Якуб Кульганек.

"Ми підтримуємо Литву, яка стикається з безпрецедентною міграційної проблемою, спровокованою безпринципним режимом Лукашенка. Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек запропонував допомогу, зокрема розмістити поліцейських на кордоні з Білоруссю", - написав чеський міністр.

За даними прикордонної служби Литви, близько 1700 мігрантів прибули в Литву нелегально з Білорусі цього року, з них понад 1000 - у липні.

Половина з них назвали себе громадянами Іраку, а інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану. За останні шість місяців у Литву прибуло в 21 раз більше нелегальних мігрантів, ніж за весь 2020 рік.

Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією і терміново змінив міграційне законодавство.

В уряді Литви вважають збільшення кількості нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса про репресії проти інакомислячих у Білорусі і підтримку білоруської опозиції.

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