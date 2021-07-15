Євросоюз вітає ухвалення Радою законів про реформування ВРП і відновлення ВККС

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою законів про реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС, оприлюдненій в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Протягом останніх кількох днів Верховна Рада України ухвалила два важливі законопроекти, які передбачають прозоре перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів та оцінку доброчесності нинішніх і майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Ці установи є двома ключовими органами судочинства в Україні. В обох цих реформах міжнародні експерти відіграватимуть тимчасову, але вирішальну роль відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що Європейський Союз "рішуче підтримував підготовку цих законів про судову реформу" і надаватиме необхідну допомогу, щоб забезпечити їх успішне впровадження.

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"Це не лише дасть змогу оновити судову систему, зміцнити верховенство права і забезпечити кращий захист основних прав в Україні, а й посилить стратегічне, багатовимірне партнерство між ЄС та Україною", - наголошує представник ЄС.

Нагадуємо, 13 липня Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про утворення Етичної ради з профоцінювання та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і служби дисциплінарних інспекторів.