Головні новини 15 липня: Аваков більше не міністр, ЄС рекомендує дозволити в'їзд українцям

Рада підтримала відставку Авакова, Жеваго оголосили в розшук, а Тупицького викликали для вручення підозри, ЄС радить країнам-членам пускати до себе українців, - головні новини України 15 липня.

Рада підтримала відставку Авакова

Депутати проводжали його у відставку, аплодуючи на знак вдячності. Уже колишній міністр цього не чув - на засідання парламенту він не прийшов. За відставку Авакова проголосував 291 нардеп.

Про його майбутнє ходять чутки: глава "слуг народу" Корнієнко заявив, що Аваков може стати кандидатом на посаду мера Харкова від "СН" і скласти конкуренцію Добкіну і Терехову. Джерела в оточенні Авакова кажуть, що в ексміністра немає таких планів.

Призначення "слуги народу" Дениса Монастирського на пост очільника МВС стане першим пунктом порядку денного на завтрашньому засіданні Ради. Фракція "Слуг народу" підтримала кандидатуру одноголосно, очікується, що "проголосують усі "живі".

Жеваго оголосили в міжнародний розшук

За повідомленням ДБР, колишній нардеп і один із найбагатших людей України потрапив у розшук Інтерполу через банкрутство його банку "Фінанси і кредит". У пресслужбі Жеваго говорять, що питання оголошення його в міжнародний розшук Інтерпол розглядає з жовтня минулого року, але рішення нібито ще не прийнято.

Тупицького викликали для вручення підозри

Тупицького викликали в Офіс генпрокурора для вручення підозри, з'явитися туди він має вже завтра. Повістку підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Тим часом представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що Тупицький, який очолював КСУ, не зможе повернутися до роботи впродовж найближчого року - що б там не вирішував Верховний Суд.

ЄС вніс Україну до списку країн, громадянам яких рекомендує дозволити в'їзд

Євросоюз оновив перелік країн, громадян яких рекомендує країнам-членам пускати на свою територію без обмежень. У нього додали Україну. Це не означає автоматичного права на перетинання кордону з будь-якою країною ЄС - кожна держава прийматиме рішення самостійно.

Смертоносна повінь у Німеччині

Зливи накрили захід країни і спричинили масштабну повінь. Понад 40 людей загинуло, 70 зникли безвісти. Вода затоплює будинки і зносить мости. На допомогу рятувальникам відправили солдатів Бундесверу.

У Сумах ввели комендантську годину для дітей і підлітків

Згідно з рішенням міськради, жителі міста віком до 16 років з 22:00 до 6:00 не мають права перебувати на вулицях, у громадських місцях, розважальних установах і закладах громадського харчування без супроводу дорослих. Таким чином у місті хочуть побороти підліткову злочинність.

Кожен українець має володіти державною мовою, - Конституційний Суд

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства - обов'язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України вільний у виборі мови або мов для особистого спілкування", - сказано в рішенні Конституційного Суду.