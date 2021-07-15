Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк

Місія України в ОБСЄ звернула увагу країн-учасниць на концепцію суверенітету, яку висловив президент РФ Володимир Путін у своїй статті з фейковими наративами про Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 15 липня.

Під час свого виступу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк звернув увагу іноземних колег на те, що минулого понеділка, 12 липня, Путін "опублікував довгу статтю з цілим набором російських фейкових наративів про Україну".

"Я думаю, що деякі мої колеги з нею вже ознайомилися. Я б хотів процитував з неї лише одне речення: "Впевнений, що справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією". Досить цікава концепція суверенітету, чи не так?", - заявив Цимбалюк.

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Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що керівництво Кремля залишається розчарованим з приводу того, "що незалежна Україна не прагне до цього російського так званого "партнерства" після того, як Росія розпочала збройну атаку на Україну в 2014 році, у результаті чого було тимчасово окуповано та здійснено спробу анексії частини території України".

"Тобто, Росія просто продовжує свою агресію, сподіваючись, що спрацює так званий "примус до миру" – ще одна концепція, яку вона створила, перекрутила та якою грубою зловживає у своїх власних войовничих цілях, приклади чого ми спостерігали у багатьох країнах, зокрема, недавно у Грузії та Україні", - зазначив Цимбалюк.

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