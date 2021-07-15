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Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк

Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк

Місія України в ОБСЄ звернула увагу країн-учасниць на концепцію суверенітету, яку висловив президент РФ Володимир Путін у своїй статті з фейковими наративами про Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 15 липня.

Під час свого виступу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк звернув увагу іноземних колег на те, що минулого понеділка, 12 липня, Путін "опублікував довгу статтю з цілим набором російських фейкових наративів про Україну".

"Я думаю, що деякі мої колеги з нею вже ознайомилися. Я б хотів процитував з неї лише одне речення: "Впевнений, що справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією". Досить цікава концепція суверенітету, чи не так?", - заявив Цимбалюк.

Читайте також: Військових в РФ змушують вивчати статтю Путіна про єдність російського й українського народів, - ЗМІ

Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що керівництво Кремля залишається розчарованим з приводу того, "що незалежна Україна не прагне до цього російського так званого "партнерства" після того, як Росія розпочала збройну атаку на Україну в 2014 році, у результаті чого було тимчасово окуповано та здійснено спробу анексії частини території України".

"Тобто, Росія просто продовжує свою агресію, сподіваючись, що спрацює так званий "примус до миру" – ще одна концепція, яку вона створила, перекрутила та якою грубою зловживає у своїх власних войовничих цілях, приклади чого ми спостерігали у багатьох країнах, зокрема, недавно у Грузії та Україні", - зазначив Цимбалюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про статтю Путіна: Кремль не ставить під сумнів територіальну цілісність України

Автор: 

ОБСЄ (3509) путін володимир (24060) фейк (747) Цимбалюк Євгеній (50)


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Топ коментарі
+8
Вот же мужикам делать то нехер сидят изучают писанину маразматического старика Кабаева. Вроде взрослые люди 😆😆😆
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15.07.2021 22:10
+8
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9916

Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (іпучі)смердючі.
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15.07.2021 22:17
+7
Зондеркоманда.

Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2048
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15.07.2021 22:26
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Вот же мужикам делать то нехер сидят изучают писанину маразматического старика Кабаева. Вроде взрослые люди 😆😆😆
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15.07.2021 22:10 Відповісти
Маразматик, при необмеженій владі, головнокомандуючий однією з найбільших і найагресивніших армій у світі, дуже небезпечний, бо він злочинець, який посилає своїх убивць в "братню" країну.
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15.07.2021 22:22 Відповісти
Это не делает ему чести шоб эту маячню. Ну если есть много свободного времени то ладно. Я тоже дальше первого абзаца не дочитал. Но одно интересно: почему ***** берет отправную точку какойта там 1650 с зерном год? Почему не эпоху мамонтов или динозавров когда вся планета принадлежала кацапам 🧐☝️
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15.07.2021 22:29 Відповісти
Маячню читать*
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15.07.2021 22:30 Відповісти
переяслівська рада Хмельницкий підписав союз з московіэю
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15.07.2021 23:09 Відповісти
Вообще то все правильно делают! Непонятно только, почему с запозданием и почему не было ноты от МИДа.
На такие вещи нужно реагировать какими идиотскими они не были. Когда нет реакции просто накапливается целый массив фейковой информации, правда в которой тупо потеряется и фейк будет восприниматься как истина (где ничем не подтвержденные фейки, будут доказывать и подтверждать друг-друга).
Напомнить как вы в свое время (до 2014) не реагировали на тупые лозунги "Крым наш", "Севастополь русский город", "Донбасс русскоязычный регион".....
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15.07.2021 22:30 Відповісти
Бесполезно. Зебилы в любом случае ничего не поймут
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15.07.2021 22:48 Відповісти
Им все "какая разница", поскольку их мозг не может строить причинно-следственные связи (не понимают какая связь между уровнем их достатка и тем как Клоун вертит Конституцию на своем зеленом болте, не понимают какая связь между независимостью и языком, связи между названием улицы "маршала Жукова" и той задницей в которой живем.....).
И они напрочь не понимают, про что мы тут вообще говорим, в их понятии, мы тут "бред несем"!!!
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16.07.2021 13:16 Відповісти
То Сурков написал
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15.07.2021 22:44 Відповісти
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 6413
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16.07.2021 00:16 Відповісти
Такі маразматіки і починають війни.
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16.07.2021 00:18 Відповісти
мокша-историк,мокша-пейсатель))))
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15.07.2021 22:13 Відповісти
Які наративи,це маячня параноїдального шизофреніка!!!)))
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15.07.2021 22:15 Відповісти
Все ж таки українці дуже погано знають свою історію, левова частина і досі вірить в байку про один народ.
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15.07.2021 22:17 Відповісти
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 9916

Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (іпучі)смердючі.
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15.07.2021 22:17 Відповісти
Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2625
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15.07.2021 22:18 Відповісти
"То есть, Россия просто продолжает свою агрессию, надеясь, что сработает так называемое "принуждение к миру" - еще одна концепция, которую она создала, исказила и которой грубо злоупотребляет в своих собственных воинственных целях
-----------
Россия изобрела "принуждение к миру"? Я думал, что ещё Наполеон ходил "принуждать к миру" царскую Россию, а сегодняшние российские "стратеги" просто термин украли...
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15.07.2021 22:19 Відповісти
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ

Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
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15.07.2021 22:22 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" ,це каталізатор прискорення руйнаціі залишків Рос.імперіі !!!)))
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15.07.2021 22:24 Відповісти
ну вот и проясняется кто, зачем и кому понадобилось создать Короновирус и распространить его по всему миру (Раша + Китай).
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15.07.2021 22:29 Відповісти
***** подобається коли його маячню всі обговорюють. Плюнути і розтерти.
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15.07.2021 22:22 Відповісти
- вы в самодеятельности участвуете?
- участвую, даже статьи пишу...
- зачем я соврал, я ж не участвую?
- а статьи мне пишут... когда начинается приступ величия...
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15.07.2021 22:23 Відповісти
Це загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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15.07.2021 22:26 Відповісти
это тижолая хформа, ана лечится токо эфтаназией
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15.07.2021 22:32 Відповісти
Саме так,медицина тут базсила!!!)))
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15.07.2021 22:36 Відповісти
Зондеркоманда.

Путин опубликовал статью с набором фейковых нарративов об Украине, - представитель Киева в ОБСЕ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 2048
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15.07.2021 22:26 Відповісти
Я б их лучше в советской форме изобразил этих мудаков
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15.07.2021 22:31 Відповісти
Ззаду шлепає в советській формі...)))
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15.07.2021 22:34 Відповісти
Вам не кажется, что о }{уйле и о его старческом маразме пишут больше, чем оно того заслуживает? Параша должна быть уничтожена целиком и полностью, вместе с }{уйлом и его возможными преемниками. А "хороших" парашников при этом должны ждать хорошие гробы.
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15.07.2021 22:27 Відповісти
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник Києва в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1664
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15.07.2021 22:31 Відповісти
Русню сегодня поляки в европейском суде нагнули и заставили сократить прокачку рашогаза по СП в 2 раза.
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15.07.2021 22:39 Відповісти
Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник Києва в ОБСЄ Цимбалюк - Цензор.НЕТ 365
на расии в армии сделали обязательным изучение статьи ***** о братстве и едином происхождении российского и украинского народов.... и скажите мне ищо шо на фото не вылитые украинцы
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15.07.2021 22:43 Відповісти
Всі слов"яни,як один !!!)))
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15.07.2021 22:57 Відповісти
Так то ж данецкие шахтеры...
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17.07.2021 03:56 Відповісти
Не буде діла ніколи поки всі українці не зрозуміють, що не має сенсу критика Путіна російською мовою. МОВА - ЦЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ, ПРАВА НА ЯКИЙ КОМУСЬ НАЛЕЖАТЬ. За користування обов'язково всі будуть платити!
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15.07.2021 23:12 Відповісти
Так це козаки, а не удмурти.
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15.07.2021 23:35 Відповісти
Кацапи порахували що в статті ***** 40 000 знаків.

У відповіді України всього 6 знаків: *****!
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16.07.2021 00:32 Відповісти
От для чого русскім косити під слов'ян? Ну хіба мокшею, чи татарином бути погано? Звідки вони це взяли?
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16.07.2021 06:06 Відповісти
А в это время..
.
ПУКин - ПИTEPAСТ с питерских подворотней, убийца Bорюга и Пeдoфил--.
Берет на службу и денежные довольствие;- ещё одних ИУДУШЕК, 0ПРИЧНИКОВ , ТЕPР0РИСТOВ,
ЛЕHТЯЕВ И HЕГ0ДЯЕВ = ряжэных так называемых КAЗАК0В...
.
ПОПР0СТУ ГОВОРЯ КЛ0УНОВ ?? .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
!!!!!!!!


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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА !
..


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16.07.2021 08:22 Відповісти
 
 