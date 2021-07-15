Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк
Місія України в ОБСЄ звернула увагу країн-учасниць на концепцію суверенітету, яку висловив президент РФ Володимир Путін у своїй статті з фейковими наративами про Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 15 липня.
Під час свого виступу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк звернув увагу іноземних колег на те, що минулого понеділка, 12 липня, Путін "опублікував довгу статтю з цілим набором російських фейкових наративів про Україну".
"Я думаю, що деякі мої колеги з нею вже ознайомилися. Я б хотів процитував з неї лише одне речення: "Впевнений, що справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією". Досить цікава концепція суверенітету, чи не так?", - заявив Цимбалюк.
Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що керівництво Кремля залишається розчарованим з приводу того, "що незалежна Україна не прагне до цього російського так званого "партнерства" після того, як Росія розпочала збройну атаку на Україну в 2014 році, у результаті чого було тимчасово окуповано та здійснено спробу анексії частини території України".
"Тобто, Росія просто продовжує свою агресію, сподіваючись, що спрацює так званий "примус до миру" – ще одна концепція, яку вона створила, перекрутила та якою грубою зловживає у своїх власних войовничих цілях, приклади чого ми спостерігали у багатьох країнах, зокрема, недавно у Грузії та Україні", - зазначив Цимбалюк.
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На такие вещи нужно реагировать какими идиотскими они не были. Когда нет реакции просто накапливается целый массив фейковой информации, правда в которой тупо потеряется и фейк будет восприниматься как истина (где ничем не подтвержденные фейки, будут доказывать и подтверждать друг-друга).
Напомнить как вы в свое время (до 2014) не реагировали на тупые лозунги "Крым наш", "Севастополь русский город", "Донбасс русскоязычный регион".....
И они напрочь не понимают, про что мы тут вообще говорим, в их понятии, мы тут "бред несем"!!!
Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі,стали вам поперек горла москалі (
іпучі)смердючі.
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Россия изобрела "принуждение к миру"? Я думал, что ещё Наполеон ходил "принуждать к миру" царскую Россию, а сегодняшние российские "стратеги" просто термин украли...
Підрозділ міжнародного радіо Китаю, що є рупором пропаганди Компартії КНР, підтримав лист Путіна проти української державності. China Plus - це підрозділ Міжнарожного радіо Китаю, що також працює у Києві. Вони озвучують винятково політику Компартії Китаю, а отже
- висміяли окупацію Криму та санкції
- підкреслили «Україна - не Захід»
- заявили про залежність України від Росії
- закликали до возз'єднання з РФ
Фактично це є початком агресивної атаки на євроатлантичний шлях України.
Вперше КНР та РФ почали спільно діяти для знищення України як європейської держави.
На фоні місяця угод режиму Зеленського з КНР усе стає очевидним.
- участвую, даже статьи пишу...
- зачем я соврал, я ж не участвую?
- а статьи мне пишут... когда начинается приступ величия...
на расии в армии сделали обязательным изучение статьи ***** о братстве и едином происхождении российского и украинского народов.... и скажите мне ищо шо на фото не вылитые украинцы
У відповіді України всього 6 знаків: *****!
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ПУКин - ПИTEPAСТ с питерских подворотней, убийца Bорюга и Пeдoфил--.
Берет на службу и денежные довольствие;- ещё одних ИУДУШЕК, 0ПРИЧНИКОВ , ТЕPР0РИСТOВ,
ЛЕHТЯЕВ И HЕГ0ДЯЕВ = ряжэных так называемых КAЗАК0В...
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ПОПР0СТУ ГОВОРЯ КЛ0УНОВ ?? .
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днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
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лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
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рф - росция ФЕЙКОВАЯ , ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ ФУФЛЫЖНАЯ Мельдониевсская ЯМА !
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