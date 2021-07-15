Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко

Президент України Володимир Зеленський пропонував ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову подати заяву про відставку.

Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович прийняв це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо у вузькому колі", - сказав Геращенко.

Заступник міністра також сказав, що Аваков планує поїхати у відпустку "вперше за 7 років звичайним громадянином", після чого він має намір повернутися в Україну, щоб "допомагати президенту".

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"Після відпустки він обов'язково повернеться в Україну і далі допомагатиме президенту, щоб зберігати і берегти Україну і посилювати її в усіх напрямках там, де це робить президент", - зазначив Геращенко.

Крім того, за його словами, Аваков допомагатиме в роботі на посаді міністра МВС кандидату Денису Монастирському. "Вони добре знайомі, і певна спадкоємність - це добре. Що на чолі міністерства може стати людина, яка два роки керувала законодавчою гілкою влади з питань реформ правоохоронної діяльності", - резюмував Геращенко.