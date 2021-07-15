УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини
15 883 73

Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко

Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко

Президент України Володимир Зеленський пропонував ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову подати заяву про відставку.

Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович прийняв це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо у вузькому колі", - сказав Геращенко.

Заступник міністра також сказав, що Аваков планує поїхати у відпустку "вперше за 7 років звичайним громадянином", після чого він має намір повернутися в Україну, щоб "допомагати президенту".

Читайте також: Аваков не збирається балотуватися в мери Харкова, - ЗМІ

"Після відпустки він обов'язково повернеться в Україну і далі допомагатиме президенту, щоб зберігати і берегти Україну і посилювати її в усіх напрямках там, де це робить президент", - зазначив Геращенко.

Крім того, за його словами, Аваков допомагатиме в роботі на посаді міністра МВС кандидату Денису Монастирському. "Вони добре знайомі, і певна спадкоємність - це добре. Що на чолі міністерства може стати людина, яка два роки керувала законодавчою гілкою влади з питань реформ правоохоронної діяльності", - резюмував Геращенко.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Зеленський Володимир (24213) Геращенко Антон (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Гантоша зачьотно дупу вилизує !!!)))
показати весь коментар
15.07.2021 22:33
+31
На фортеп"яні ноти перегортати???)))
показати весь коментар
15.07.2021 22:32
+16
...Давно немає справи Шеремета. Є справа Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ...
Від початку наша справа була зухвалою брехнею. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Чумак відкрито говорять, що доказів не було й до суду вона не мала дійти.
Мотив фальсифікації - дискредитація Збройних сил і ветерансько-волонтерського руху. Це велика рушійна сила, яка має довіру українців. За дивним збігом нас назвали вбивцями Шеремета одразу після "нормандської зустрічі" (між главами України, Німеччини, Франції, Росії. - Країна). Ще мотив - жага до влади і збереження крісла Аваковим.
Володимир Зеленський поставив вимогу міністру внутрішніх справ: або розслідуєш убивство Шеремета, або йдеш із посади. А нічого не зробили по ній із 2016 року. Навпаки. ФБРівці обурювалися, що слідство знищило речові докази. Далі міністр втягує президента в цю справу, на брифінг. Підставляє. Той стає заручником ситуації.

Нашвидкуруч збили маячню. Сподівалися, люди в неї повірять. Не склалося. Очевидно, що на тих відео геть інші особи. Нас із Юлією навмисно довго не зводили разом, щоб ніхто не побачив різниці майже в голову у зрості між нами. Зріст чоловіка на відео визначили як 165-175 сантиметрів. Мене після затримання заміряли - 185. На відео видно чорне волосся людини з-під кепки. На усіх фото 2019-2020 років у мене немає волосся або воно сиве. Комплекція різна. Я кілограмів на 20 худіший.
Кожна фраза, світлина, відео того ганебного брифінгу - вже спростована брехня. Під вигадану історію сфальсифікували експертизу. Сам голова комісії експертів Юрій Ірхін в інтерв'ю сказав, що взагалі не розуміє, чому її взяли як доказ (основа обвинувачення - портретно-психологічна експертиза. Ірхін порівняв відео з місця злочину із зображеннями Антоненка, Кузьменко й Дугарь за "маркерами невербальної поведінки". Методика офіційно не зареєстрована. - Країна). - Андрій Антоненко https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_druzi-v-tyurmu-prinosili-gitaru-vzyav-u-ruki-j-viddav-ij-tut-ne-misce-yak-i-meni/1035623
показати весь коментар
15.07.2021 22:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фортеп"яні ноти перегортати???)))
показати весь коментар
15.07.2021 22:32 Відповісти
Оно ему надо, эта Украина, если рядом мягкая Антонина?
показати весь коментар
16.07.2021 09:22 Відповісти
Аваков буде арештований і засуджений за зпраду України за призначення зрадника Сергія Абісова на посаду керівника кримського главка УМВС України. Саме зрада Абісова переломила ситуацію в Криму й Україна втратила Крим. Терористи путіна вже неодноразово заявляли що вони купили цю посаду для Абісова за 2 млн. доларів у Авакова. Тепер прийшов час розібратись в цих подіях!
показати весь коментар
16.07.2021 11:01 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2021 11:28 Відповісти
Гантоша зачьотно дупу вилизує !!!)))
показати весь коментар
15.07.2021 22:33 Відповісти
Причому всім підряд, боїться що когось пропустить.
показати весь коментар
16.07.2021 11:04 Відповісти
Рюкзаков и после отпуска останется зебилом.
показати весь коментар
15.07.2021 22:34 Відповісти
не факт ...
показати весь коментар
15.07.2021 23:30 Відповісти
До ноября точно. Там уже кивёнок что-то закукарекал насчёт 15 ноября...
показати весь коментар
16.07.2021 07:50 Відповісти
И тут этот портупей. носа сует.
показати весь коментар
15.07.2021 22:37 Відповісти
Зараз Тохі нову дупу вилізувати.
показати весь коментар
15.07.2021 22:37 Відповісти
Акакаяразница !!!!)))
показати весь коментар
15.07.2021 22:38 Відповісти
Таких позорных мусоров небыло в истории Украины - факт
показати весь коментар
15.07.2021 22:38 Відповісти
Геращенко воплощение всего негатива в образе мусарёнка.
показати весь коментар
16.07.2021 09:38 Відповісти
Геращенко - информ бот ща наш счёт, поощряет насильников мусоров,детям его счастья
показати весь коментар
16.07.2021 10:02 Відповісти
Зеленский предлагал Авакову подать в отставку. Когда Аваков вернется из отпуска, он будет помогать президенту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2043
показати весь коментар
15.07.2021 22:38 Відповісти
Так це і без переписки ясно, якщо у нас ВВП перестав рости у грудні 2019 ще...
показати весь коментар
15.07.2021 22:40 Відповісти
то есть обещанные 40% были со знаком "минус".... просто самокатчиг забыл уточнить
показати весь коментар
16.07.2021 10:46 Відповісти
Да и если были - честь они защитили путем не перекручивания фактов , что выродки имея власть регулярно творят, а просто и достойно ...
показати весь коментар
15.07.2021 22:39 Відповісти
в японском посольстве после официального обеда, остается много грязных тарелок, которые можно облизать.. без работы Антоша не останется..
показати весь коментар
15.07.2021 22:40 Відповісти
...Давно немає справи Шеремета. Є справа Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ...
Від початку наша справа була зухвалою брехнею. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Чумак відкрито говорять, що доказів не було й до суду вона не мала дійти.
Мотив фальсифікації - дискредитація Збройних сил і ветерансько-волонтерського руху. Це велика рушійна сила, яка має довіру українців. За дивним збігом нас назвали вбивцями Шеремета одразу після "нормандської зустрічі" (між главами України, Німеччини, Франції, Росії. - Країна). Ще мотив - жага до влади і збереження крісла Аваковим.
Володимир Зеленський поставив вимогу міністру внутрішніх справ: або розслідуєш убивство Шеремета, або йдеш із посади. А нічого не зробили по ній із 2016 року. Навпаки. ФБРівці обурювалися, що слідство знищило речові докази. Далі міністр втягує президента в цю справу, на брифінг. Підставляє. Той стає заручником ситуації.

Нашвидкуруч збили маячню. Сподівалися, люди в неї повірять. Не склалося. Очевидно, що на тих відео геть інші особи. Нас із Юлією навмисно довго не зводили разом, щоб ніхто не побачив різниці майже в голову у зрості між нами. Зріст чоловіка на відео визначили як 165-175 сантиметрів. Мене після затримання заміряли - 185. На відео видно чорне волосся людини з-під кепки. На усіх фото 2019-2020 років у мене немає волосся або воно сиве. Комплекція різна. Я кілограмів на 20 худіший.
Кожна фраза, світлина, відео того ганебного брифінгу - вже спростована брехня. Під вигадану історію сфальсифікували експертизу. Сам голова комісії експертів Юрій Ірхін в інтерв'ю сказав, що взагалі не розуміє, чому її взяли як доказ (основа обвинувачення - портретно-психологічна експертиза. Ірхін порівняв відео з місця злочину із зображеннями Антоненка, Кузьменко й Дугарь за "маркерами невербальної поведінки". Методика офіційно не зареєстрована. - Країна). - Андрій Антоненко https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_druzi-v-tyurmu-prinosili-gitaru-vzyav-u-ruki-j-viddav-ij-tut-ne-misce-yak-i-meni/1035623
показати весь коментар
15.07.2021 22:41 Відповісти
Поліція переслідеґує та знищує свідків їх злочинів?
показати весь коментар
15.07.2021 23:16 Відповісти
клован же нелох ?
сколько он за этот номер денег в карман положил ?
показати весь коментар
15.07.2021 23:33 Відповісти
Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за 7 лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".Источник: https://censor.net/ru/n3277428 а до этого от был под именем Петр Инкогнито?))
показати весь коментар
15.07.2021 22:41 Відповісти
Нет, до этого он ездил в отпуск министром МВД.
показати весь коментар
15.07.2021 22:55 Відповісти
Человек служащий народу не способный помочь, должен не мешать или отвечать если честь написал, пополист хренов
показати весь коментар
15.07.2021 22:43 Відповісти
Чим буде допомагати? Патріотів саджати?
показати весь коментар
15.07.2021 23:01 Відповісти
скорее всего это брехня, на кой Авакову клован ?
чтобы не фестивалил ?
показати весь коментар
15.07.2021 23:35 Відповісти
ну хотя бы для того чтобы сабакова не посадили...
показати весь коментар
16.07.2021 09:29 Відповісти
Одна лише допомога нашому призЕденту, взяти лист у нього: "У моїй смерті нікого не звинувачувати." і залишити пістолет з одним патроном! До речі, найкраща допомога ...
показати весь коментар
15.07.2021 23:37 Відповісти
« …он будет помогать президенту.» - допомагатиме відмазувати ЗЄ і Ко від правосуддя?
показати весь коментар
15.07.2021 23:38 Відповісти
да ему вообще то еще и самому нужно будет отмазываться.
показати весь коментар
16.07.2021 09:30 Відповісти
Что-то слишком много Авакова сегодня. Ушел и хорошо, уже давно пора было сменить министра МВД
показати весь коментар
15.07.2021 23:40 Відповісти
Вопрос только один: На кого сменить, на пародию клоуна?
показати весь коментар
15.07.2021 23:50 Відповісти
ну, по вашему, кроме авакова больше некому ?
показати весь коментар
16.07.2021 09:08 Відповісти
Есть, вон Лысый ишо не пристроенный, или тот же Юзик, шо в Кривом Роге, от прызидента Зе, ментов на счетчик ставил. У Галабаротька отбросов найдеся...
показати весь коментар
16.07.2021 09:36 Відповісти
так за Голобородько- Президента благодарите именно авакова и его другана Каламойского
показати весь коментар
16.07.2021 10:05 Відповісти
Благодарим, за Голого Баротька!
показати весь коментар
16.07.2021 10:06 Відповісти
Оказывается" честь имею"- значит " и хер вы меня найдете".
показати весь коментар
16.07.2021 00:15 Відповісти
Вот не знаю... Вроде как есть за что ненавидеть Авакова: слив полицейской реформы (не все зависело от него), дела против патриотов, ментовский беспредел... Но почему-то этого нет. Я хотел, чтобы он ушел, но все же для меня Аваков останется уважаемым человеком. Если даже он и бандит, то с понятиями и принципами, явно не беспредельщик. В общем, есть у него достижения и есть недоработки, как и у любого другого политика, к тому же я считаю его самым умным министром из банды клоунов. А здесь еще и ушел красиво. Вот как таких людей не уважать?
А Антоша Геращенко - реальная гнида. Я когда слушал его интервью в прямом эфире радио НВ, аж кипел. Это - мусор, реальный старый мусор, который всегда прав, который живет в своем вымышленном мире. Очень надеюсь, что этого тупого и самоуверенного жополиза выпрут.
показати весь коментар
16.07.2021 00:38 Відповісти
Ага. Допоможе. До стіни стати. Може і цигарку в зуби запхне скомороху.
показати весь коментар
16.07.2021 01:08 Відповісти
Ти диви які далеко ідучи плани в зебобіків,та ви до зими протримайтесь спочатку.сидите там за народний кошт,то народ і вирішить чи допомогти вам за грати відправитися , чи ви допоможете один одному на росію збігти.Вибір вже не великий,а воно розкатало губу...
показати весь коментар
16.07.2021 01:23 Відповісти
Сам Аваков нічого не заявляв про майбутні плани , а цей "глашатай" вже вискочив, як Пилип з конопель.
показати весь коментар
16.07.2021 03:30 Відповісти
...и правильненько, потому-шта нада, как говорил А.П. Зайцев "надо важко працюваты"
показати весь коментар
16.07.2021 06:40 Відповісти
"Антошка, Антошка, иди копать карто-о-о-о-шку!"
Тили-тили, трали-вали...
(слова из песни)
)))
показати весь коментар
16.07.2021 07:49 Відповісти
Отставка Авакова затевалась Зеленским как проверка его лояльности лично к нему и проверку эту Аваков прошел, при этом отвергнув схему существования под крылом партии "СН" и выдвижения его на должность мэра Харькова. В такой ситуации потерять фигуру такого уровня Зеленский явно не может. Потому Аваков получил предложение возглавить офис президента Украины. На раздумия у Авакова один месяц. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
16.07.2021 07:59 Відповісти
Авакoff.
показати весь коментар
16.07.2021 08:00 Відповісти
Геращенко лизун-сосун приспособленец.
показати весь коментар
16.07.2021 09:01 Відповісти
Аваков такой же, только вид сбоку
показати весь коментар
16.07.2021 12:11 Відповісти
отряд аваковских блогеров и нештатных пресс секретарей (в т.ч. из числа бывших подчиненных ) вот уже 3 дня нам рассказывает, какой замечательный Арсен Борисович и почему "....весь он не уйдет" ))))
В президенты намылился ?

А в Италии сейчас хорошо, особенно если у тебя там есть" маленький домик"....
показати весь коментар
16.07.2021 09:02 Відповісти
Хачик был еще тем чертом, но при этом реально сдерживал неукраинского Зебила.
По поводу возвращения - посмотрим - он явно хорошо поднял на вертолетах и катерах.
Есть хатынка в Италии, впереди спокойная и обеспеченная старость.
Оно ему надо, эта Украина, если рядом мягкая Антонина?
показати весь коментар
16.07.2021 09:22 Відповісти
В Украине министру не отдыхается???, тебя -то с собой, повышать штрафы, заберет???
показати весь коментар
16.07.2021 09:30 Відповісти
Акцент такой странный и многозначительный-"после отпуска, ОН, обязательно вернется"...
показати весь коментар
16.07.2021 09:32 Відповісти
Ви помітили, що народ постійно лякають, що: "Ось, умовно "Вася" піде зі свого поста - буде гірше ... Потім інший "Вася" приходить .. і так далі. Коротше кажучи все це - казки i брехня собача. Народу всi ці "Васі" і нафіг не потрібні.
Це "Васям" потрібен нород, щоб грабувати, знущатися, і брехати
показати весь коментар
16.07.2021 09:33 Відповісти
вот почему для примера сразу "Вася" ???? )))))) мало что ли таких же красивых имен? )))
Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7083

...
показати весь коментар
16.07.2021 10:09 Відповісти
Та отож((:
показати весь коментар
16.07.2021 10:54 Відповісти
Аваков как уедет в отпуск за границу, так там и останется. Деньги есть и нафик ему сдался "гидрант". Шоб с ним вместе тонуть?
показати весь коментар
16.07.2021 09:45 Відповісти
т.е. отпуск аваки будет не в Украине....а где? а доступ к секретной информации разрешает ему шастать абыгде?
показати весь коментар
16.07.2021 10:10 Відповісти
"Предложил уйти в отставку". В связи с чем? Должность не маленькая, социально ответственная. Имеет ли граждане право знать, с чем связано такое предложение? Наблюдаем за ситуацией как зрители в театре теней. Действительно, зачем "лохам" заморачиваться, "наверху знают, что делают".
показати весь коментар
16.07.2021 10:14 Відповісти
тайны мадридского двора
показати весь коментар
16.07.2021 10:42 Відповісти
Ідіть обидва наху, як ви надоїли своїм кацплячим язиком за ці роки!
Ні єдиного слова не було державною мовою!, в обох!
показати весь коментар
16.07.2021 10:15 Відповісти
Были, были слова, но лучше бы их не было.
показати весь коментар
16.07.2021 11:46 Відповісти
А может просто деактивировали потенциального конкурента?
показати весь коментар
16.07.2021 10:19 Відповісти
И не вернется он, нэ нада лохам лапшу вешать.
показати весь коментар
16.07.2021 10:24 Відповісти
бозецьки какая добрая сказка..... ну мы вам верим... а шо нам ещё делоть? или верить или не
верить........
показати весь коментар
16.07.2021 10:44 Відповісти
Авакян забухал?
показати весь коментар
16.07.2021 11:47 Відповісти
13 ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский приезжал в Министерство внутренних дел, заметили журналисты программы "Схемы"
"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД.

"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - пояснил бизнесмен.
Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил.

"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья".


Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года.
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
показати весь коментар
16.07.2021 12:22 Відповісти
Беня и Аваков - подельники, а антикоррупционер Зеленского не считает Коломойского олигархом
Коломойский:
ЗЕЛЕНСКИЙ - НАША ОБЩАЯ С АВАКОВЫМ ПОБЕДА

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11580037.html
показати весь коментар
16.07.2021 12:27 Відповісти
"Нет олигарха ярче Коломойского". Интервью Авакова
21.03.2019
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойский звонит. Яркий олигарх. "Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич. Это очень многогранный политик и олигарх. И очень любит свою яркость... Он иногда звонит. В свойственной ему манере: "А шо происходит? И шо?"
Или я ему звоню: "Что у вас там показал канал, вы с ума сошли? Это все не так". Иногда обсуждаем события, связанные с войной... Иногда международные суды против России... Иногда я ему говорю: "Придумай что-то, чтобы немножко заплатить деньги по https://file.liga.net/companies/privatbank ПриватБанку ", а он говорит: "Я тут не виноват".
https://www.liga.net/politics/interview/net-oligarha-yarche-kolomoyskogo-intervyu-avakova---za-minutu
показати весь коментар
16.07.2021 12:33 Відповісти
Депутат Лещенко (подрабатывающий у Порошенко киллером-журналистом) обвинил министра внутренних дел авакова в работе на олигарха Коломойского.


И не просто работе - оказывается, Аваков сознательно покрывал своего хозяина и тормозил уголовные дела в отношении Бени и его окружения.
https://v-n-zb.livejournal.com/8163872.html
показати весь коментар
16.07.2021 12:36 Відповісти
Цей кнурець вірно хрюкнув - Аваков, як повернеться справді допомагатиме Президенту. Лише ... наступному.
показати весь коментар
17.07.2021 15:04 Відповісти
 
 