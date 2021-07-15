Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко
Президент України Володимир Зеленський пропонував ексміністру внутрішніх справ Арсену Авакову подати заяву про відставку.
Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рішенням президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович прийняв це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо у вузькому колі", - сказав Геращенко.
Заступник міністра також сказав, що Аваков планує поїхати у відпустку "вперше за 7 років звичайним громадянином", після чого він має намір повернутися в Україну, щоб "допомагати президенту".
"Після відпустки він обов'язково повернеться в Україну і далі допомагатиме президенту, щоб зберігати і берегти Україну і посилювати її в усіх напрямках там, де це робить президент", - зазначив Геращенко.
Крім того, за його словами, Аваков допомагатиме в роботі на посаді міністра МВС кандидату Денису Монастирському. "Вони добре знайомі, і певна спадкоємність - це добре. Що на чолі міністерства може стати людина, яка два роки керувала законодавчою гілкою влади з питань реформ правоохоронної діяльності", - резюмував Геращенко.
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Від початку наша справа була зухвалою брехнею. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, його заступник Віктор Чумак відкрито говорять, що доказів не було й до суду вона не мала дійти.
Мотив фальсифікації - дискредитація Збройних сил і ветерансько-волонтерського руху. Це велика рушійна сила, яка має довіру українців. За дивним збігом нас назвали вбивцями Шеремета одразу після "нормандської зустрічі" (між главами України, Німеччини, Франції, Росії. - Країна). Ще мотив - жага до влади і збереження крісла Аваковим.
Володимир Зеленський поставив вимогу міністру внутрішніх справ: або розслідуєш убивство Шеремета, або йдеш із посади. А нічого не зробили по ній із 2016 року. Навпаки. ФБРівці обурювалися, що слідство знищило речові докази. Далі міністр втягує президента в цю справу, на брифінг. Підставляє. Той стає заручником ситуації.
Нашвидкуруч збили маячню. Сподівалися, люди в неї повірять. Не склалося. Очевидно, що на тих відео геть інші особи. Нас із Юлією навмисно довго не зводили разом, щоб ніхто не побачив різниці майже в голову у зрості між нами. Зріст чоловіка на відео визначили як 165-175 сантиметрів. Мене після затримання заміряли - 185. На відео видно чорне волосся людини з-під кепки. На усіх фото 2019-2020 років у мене немає волосся або воно сиве. Комплекція різна. Я кілограмів на 20 худіший.
Кожна фраза, світлина, відео того ганебного брифінгу - вже спростована брехня. Під вигадану історію сфальсифікували експертизу. Сам голова комісії експертів Юрій Ірхін в інтерв'ю сказав, що взагалі не розуміє, чому її взяли як доказ (основа обвинувачення - портретно-психологічна експертиза. Ірхін порівняв відео з місця злочину із зображеннями Антоненка, Кузьменко й Дугарь за "маркерами невербальної поведінки". Методика офіційно не зареєстрована. - Країна). - Андрій Антоненко https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_druzi-v-tyurmu-prinosili-gitaru-vzyav-u-ruki-j-viddav-ij-tut-ne-misce-yak-i-meni/1035623
сколько он за этот номер денег в карман положил ?
чтобы не фестивалил ?
А Антоша Геращенко - реальная гнида. Я когда слушал его интервью в прямом эфире радио НВ, аж кипел. Это - мусор, реальный старый мусор, который всегда прав, который живет в своем вымышленном мире. Очень надеюсь, что этого тупого и самоуверенного жополиза выпрут.
Тили-тили, трали-вали...
(слова из песни)
)))
В президенты намылился ?
А в Италии сейчас хорошо, особенно если у тебя там есть" маленький домик"....
По поводу возвращения - посмотрим - он явно хорошо поднял на вертолетах и катерах.
Есть хатынка в Италии, впереди спокойная и обеспеченная старость.
Оно ему надо, эта Украина, если рядом мягкая Антонина?
Це "Васям" потрібен нород, щоб грабувати, знущатися, і брехати
...
Ні єдиного слова не було державною мовою!, в обох!
верить........
"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД.
"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - пояснил бизнесмен.
Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил.
"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья".
Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года.
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
Коломойский:
ЗЕЛЕНСКИЙ - НАША ОБЩАЯ С АВАКОВЫМ ПОБЕДА
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11580037.html
21.03.2019
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойский звонит. Яркий олигарх. "Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич. Это очень многогранный политик и олигарх. И очень любит свою яркость... Он иногда звонит. В свойственной ему манере: "А шо происходит? И шо?"
Или я ему звоню: "Что у вас там показал канал, вы с ума сошли? Это все не так". Иногда обсуждаем события, связанные с войной... Иногда международные суды против России... Иногда я ему говорю: "Придумай что-то, чтобы немножко заплатить деньги по https://file.liga.net/companies/privatbank ПриватБанку ", а он говорит: "Я тут не виноват".
https://www.liga.net/politics/interview/net-oligarha-yarche-kolomoyskogo-intervyu-avakova---za-minutu
И не просто работе - оказывается, Аваков сознательно покрывал своего хозяина и тормозил уголовные дела в отношении Бени и его окружения.
https://v-n-zb.livejournal.com/8163872.html