Powerball розіграє $150 мільйонів у цю суботу. Ви можете взяти участь у тиражі з України! (реклама)

Лотерейний джекпот американської лотереї в $ 150 мільйонів (4 мільярди гривень) - найбільший в світі на сьогоднішній день. Перший в світі лотерейний сервіс Thelotter.net пропонує українцям офіційно взяти участь в тиражі.

Наступний тираж пройде вночі в суботу. Для того, щоб взяти участь в цьому тиражі, купіть офіційні білети лотереї онлайн на сайті theLotter.net. Вам не потрібно спеціально їхати в Америку, щоб спробувати виграти $150-мільйонний джекпот Powerball.

Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.

Джекпот Powerball досяг $150 млн, це понад 4 мільярда гривень . Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 17 липня .

. Найближчий тираж пройде . Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь у тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько $20 млн* і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогоднішній день приз склав 1,58 млрд доларів - це найбільший джекпот в історії! Він був виграний в січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в $1 млн! Все, що потрібно для цього зробити - це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $150 млн.

Так, у нас були переможці з України!

"Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net," розповідає представник пресслужби сайту.

Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $15 мільйонів. Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017, нікому не вдалося зірвати джекпот, проте відразу двоє виграли по $1 мільйону!

Як брати участь в Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.net. Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї".

Відзначимо, що участь в лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).

Щоб купити білети Powerball через theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter), вам треба:

Створити обліковий запис Вибрати Powerball зі списку, що містить близько 50 лотерей Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами) Додати до білета мультиплікатор "Powerplay" (за бажанням) Оплатити замовлення

Найбільший в світі джекпот чекає на вас

$ 150 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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