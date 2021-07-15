Судно з українцями зламалося в Аравійському морі, один моряк помер

В Аденській затоці біля порту Джибуті зламалося рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками. Один із них не витримав спеки і помер від інсульту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

За його даними, судно THORN1 прямувало до Індії на "розпил". На його борту перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 - українці. В Аденській затоці у судна закінчилося паливо, а обладнання вийшло з ладу.

У результаті екіпаж у 38-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після кількох днів дрейфу рятувальні служби порту Джибуті відбуксирували судно до берега і поставили на якір.

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Зійти на берег вдалося лише двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту.

Як розповіла виданню донька одного з українських моряків, зараз на місці присутній консул України в Ефіопії і нібито є представник судновласника компанії.