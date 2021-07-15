Судно з українцями зламалося в Аравійському морі, один моряк помер
В Аденській затоці біля порту Джибуті зламалося рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками. Один із них не витримав спеки і помер від інсульту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".
За його даними, судно THORN1 прямувало до Індії на "розпил". На його борту перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 - українці. В Аденській затоці у судна закінчилося паливо, а обладнання вийшло з ладу.
У результаті екіпаж у 38-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після кількох днів дрейфу рятувальні служби порту Джибуті відбуксирували судно до берега і поставили на якір.
Зійти на берег вдалося лише двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту.
Як розповіла виданню донька одного з українських моряків, зараз на місці присутній консул України в Ефіопії і нібито є представник судновласника компанії.
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Раньше отгоняли в Пакистан, как говорили моряки - на иголки
"Прощай", - говорит жене.
Может, придется ему отдохнуть,
Уснув на песчаном дне.
Бросит рыбак на берег взгляд,
Смуглой махнет рукой…
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой.
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри
А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
Наступила осен
Падают листы
Мине никто не нужен
Толко ты.
Гениальная фраза "сломалось рефрижераторное судно".
Выпускающие редакторы ЦН, шо вы там курите или кто вас так обкуривает?
А может, вам кофе с голубиным помётом подносят?
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...