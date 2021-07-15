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Новини
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Судно з українцями зламалося в Аравійському морі, один моряк помер

Судно з українцями зламалося в Аравійському морі, один моряк помер

В Аденській затоці біля порту Джибуті зламалося рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками. Один із них не витримав спеки і помер від інсульту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

За його даними, судно THORN1 прямувало до Індії на "розпил". На його борту перебували 11 членів екіпажу, з яких 10 - українці. В Аденській затоці у судна закінчилося паливо, а обладнання вийшло з ладу.

У результаті екіпаж у 38-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після кількох днів дрейфу рятувальні служби порту Джибуті відбуксирували судно до берега і поставили на якір.

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Зійти на берег вдалося лише двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту.

Як розповіла виданню донька одного з українських моряків, зараз на місці присутній консул України в Ефіопії і нібито є представник судновласника компанії.

Автор: 

моряки (927) смерть (6772)


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Топ коментарі
+10
На Аланг видно шёл---на разделку. Обычно при почти полном балласте идут на это. Минимум топлива и воды. Там самый высокий прилив и отлив в мире. Кажись 11 м. По прибытии на берегу зажигают костёр с тряпок и масла отработки. Дым чёрный столбом коптит. И при максимальном приливе закачав в последний танк на корме воды, разгоняются включив гудок прощальный судно идёт на указаное место на костёр. На другой день отлив, вода отходит запросто метров на 100. И резаками начинают резать, разбирать. Так в 1999 году распродав с гаряча всё более менее ценное в Порт-Саиде и толиво в том числе не сумел дойти пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* своим ходом. Тянули буксиром . Я на нём с 1974 по 79гг весь мир обкатал в круизах с разными тур-агентсвами богатых стран. Потом были другие лайнеры. Звёздная эпоха ЧМП! Храни Господь идущих по воде!
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15.07.2021 23:59
+6
судно сломалось, умер моряк
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...
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15.07.2021 23:22
+3
Буду лежать я на дне морском
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри

А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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15.07.2021 23:22
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распил это же наша тема?! как так то?
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15.07.2021 23:06 Відповісти
На лом. В этот «последний» рейс суда отправляют по принципу «авось доплывет».
Раньше отгоняли в Пакистан, как говорили моряки - на иголки
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15.07.2021 23:20 Відповісти
А як потім моряки вертаються додому ?
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16.07.2021 03:15 Відповісти
Самолетом
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16.07.2021 07:12 Відповісти
Уходит рыбак в свой опасный путь.
"Прощай", - говорит жене.
Может, придется ему отдохнуть,
Уснув на песчаном дне.
Бросит рыбак на берег взгляд,
Смуглой махнет рукой…
Если рыбак не пришел назад,
Он в море нашел покой.
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15.07.2021 23:07 Відповісти
Буду лежать я на дне морском
В синей прохладной тени
И на мою фотографию
Изредка ты посмотри

А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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15.07.2021 23:22 Відповісти
У нас говорили проще: Рыбу стране, деньги жене, а сам носом к волне ))
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15.07.2021 23:24 Відповісти
Как они медкомиссию проходят...и за сколько?
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15.07.2021 23:09 Відповісти
инсульт от обезвоживания вполне себе
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15.07.2021 23:20 Відповісти
Там жара невыносимая
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15.07.2021 23:21 Відповісти
Новость, читается в духе киргизской поэзии.
Наступила осен
Падают листы
Мине никто не нужен
Толко ты.

Гениальная фраза "сломалось рефрижераторное судно".
Выпускающие редакторы ЦН, шо вы там курите или кто вас так обкуривает?
А может, вам кофе с голубиным помётом подносят?
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15.07.2021 23:21 Відповісти
Как было на рбк, так и скопировали )) Не придирайся
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15.07.2021 23:27 Відповісти
не сломалось, а сломилось, ломаются корабли ...
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15.07.2021 23:28 Відповісти
судно сломалось, умер моряк
нету хороших вестей ни . уя,
телик включаешь,там - умер,убит...
сгорел, утонул, наркоман, вор,бандит ...
слышишь смешки слуг, квартальных бл. дей,
и думаешь, нет, не осталось людей...
показати весь коментар
15.07.2021 23:22 Відповісти
На Аланг видно шёл---на разделку. Обычно при почти полном балласте идут на это. Минимум топлива и воды. Там самый высокий прилив и отлив в мире. Кажись 11 м. По прибытии на берегу зажигают костёр с тряпок и масла отработки. Дым чёрный столбом коптит. И при максимальном приливе закачав в последний танк на корме воды, разгоняются включив гудок прощальный судно идёт на указаное место на костёр. На другой день отлив, вода отходит запросто метров на 100. И резаками начинают резать, разбирать. Так в 1999 году распродав с гаряча всё более менее ценное в Порт-Саиде и толиво в том числе не сумел дойти пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* своим ходом. Тянули буксиром . Я на нём с 1974 по 79гг весь мир обкатал в круизах с разными тур-агентсвами богатых стран. Потом были другие лайнеры. Звёздная эпоха ЧМП! Храни Господь идущих по воде!
показати весь коментар
15.07.2021 23:59 Відповісти
Штирлиц поймал кота, залил ему в глотку ложку бензина и отпустил. Кот пробежал три метра и упал. "Бензин закончился" - подумал Штирлиц.
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16.07.2021 07:48 Відповісти
 
 