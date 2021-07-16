169 населених пунктів у трьох областях України залишилися без світла через негоду, - ДСНС
Через негоду без електроенергії залишилися 169 населених пунктів у трьох областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 169 населених пунктів у 3 областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 та Сумська – 31)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ШО?
показати весь коментар16.07.2021 07:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль