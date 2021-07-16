169 населених пунктів у трьох областях України залишилися без світла через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 169 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 169 населених пунктів у 3 областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 та Сумська – 31)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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