УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5535 відвідувачів онлайн
Новини
6 453 1

169 населених пунктів у трьох областях України залишилися без світла через негоду, - ДСНС

169 населених пунктів у трьох областях України залишилися без світла через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 169 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 169 населених пунктів у 3 областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 та Сумська – 31)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: 140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч

Автор: 

погода (790) ДСНС (5137) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Европейская херня пришла и к нам?
показати весь коментар
16.07.2021 07:35 Відповісти
 
 