Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети
Минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 120- та 82-мм калібрів.
Біля Широкиного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
"У результаті ворожих обстрілів троє військових зазнали поранень, двоє - бойових травмувань. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан одного захисника — важкий, інших — задовільний", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони наголосили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначено в повідомленні.
Станом на 7:00 ранку 16 липня обліковано одне порушення режиму припинення вогню.
На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
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"перекручiвають брешуть, а шо ти хотiв?" (с)
Маніпулятори- словоблуди. В цьому вони профі.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Хтось чув, хочаб стогін, про санкції, з боку "української" влади?
Швидкого одужання нашим захисникам.
(російські війська стали називати російськими військами)
Нарешті.