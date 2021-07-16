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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети

Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали

Минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Біля Широкиного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"У результаті ворожих обстрілів троє військових зазнали поранень, двоє - бойових травмувань. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан одного захисника — важкий, інших — задовільний", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначено в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 16 липня обліковано одне порушення режиму припинення вогню.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

Автор: 

обстріл (28973) поранення (2813) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
ЗЕлохи, чому ваш наркоша не припинить війну?
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16.07.2021 07:38
+12
Одужання нашим пораненим.
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16.07.2021 07:42
+10
если намкаждый чих лугандона , при котором страдают наши солдаты отвечать вдвое-трое больше из арты , танков, градрв и т.д. то рашисты будут боятся даже смотреть в сторону Украины. это не режим прекращения !огня это зелёная тин слуг каломыйского!!
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16.07.2021 07:42
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ЗЕлохи, чому ваш наркоша не припинить війну?
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16.07.2021 07:38 Відповісти
если намкаждый чих лугандона , при котором страдают наши солдаты отвечать вдвое-трое больше из арты , танков, градрв и т.д. то рашисты будут боятся даже смотреть в сторону Украины. это не режим прекращения !огня это зелёная тин слуг каломыйского!!
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16.07.2021 07:42 Відповісти
Вже важкопоранені кожного дня…
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16.07.2021 07:42 Відповісти
Одужання нашим пораненим.
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16.07.2021 07:42 Відповісти
Невже у військових немає таланту припинити ці атаки Московії,не відповідати на постріли,а робити чорну землю на місті ,де стоїть озброєння бандитів.
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16.07.2021 07:49 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети - Цензор.НЕТ 2169
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16.07.2021 07:56 Відповісти
это так украинский президент зеленьський готовится к переговорам глаз-в-глаз с кацапоидным педофилом-убийцей путниным...
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16.07.2021 07:57 Відповісти
a шо такое "боевые травмы"? - ранения по зеленому пилимирию?
"перекручiвають брешуть, а шо ти хотiв?" (с)
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16.07.2021 08:13 Відповісти
Первичные взрывные травмы - возникают вследствие прямого воздействия взрывной волны на тело. Контузия, например.
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16.07.2021 08:36 Відповісти
Так может и насмерть. И что тогда он не считается погибшим а всего лишь «смертельно травмирован»? Вы помните от чего гибнет сапёр в начале фильма "Hurt Locker"? Осколки? Нет. Ожоги? Тоже нет. Его взрывной волной убило.
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16.07.2021 08:50 Відповісти
Це ж перше, що змінилось, коли зЕля прийшов до влади. Він дав команду хомчаку змінити класифікацію поранень. Так контузії стали нейстральною бойовою травмою. Ну щоб "мир" настав швидше.
Маніпулятори- словоблуди. В цьому вони профі.
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16.07.2021 10:56 Відповісти
то, что зелень капитально готовится к переговорам с глазу в глаз с ********** путениным видно уже сейчас... включаешь канал Г+Г и... то про собчак рассказывают, то о проститутке волочковой, то еще какая-то кацапоидная мерзкая личность... Вы там в охвысси пердизента на офуели? вы что, готовите народ Украины к сдаче интересов страны кацапам? так и скажите... гавкнете и сразу всех вас сметут как мусор... поэтому вы ссыкливо, как шакалы, портите воздух...
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16.07.2021 09:10 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети - Цензор.НЕТ 4036
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16.07.2021 09:47 Відповісти
Результати зеленого режиму " тиші" . За три дні 1 українець вбитий, 10 !!! поранено і 3 отримали "бойові травми". Кацапи луплять із забороненого калібру, плюс снайпер.
Хтось чув, хочаб стогін, про санкції, з боку "української" влади?
Швидкого одужання нашим захисникам.
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16.07.2021 10:51 Відповісти
Чому б не ввести, термiново, вiйськовийй стан?!!! Чи кров украiнцiв, вже э водиця??? Добре розумiю, що то э таке й наслiдки! Сам особисто (з синами) ховатись, косити, та дурня вмикати, як головний членограй, не збираюсь( перший резерв), але й бажаю зелену шоблу побачити на нулi, щоб, *****, навчились любити батькiвщину!
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16.07.2021 11:48 Відповісти
Зескота в бліндажі і нехай сволота, хоть щось зробить! Мене трясе, що уклоність, дебіл безграмотний керує країною і армією! Позорище на весь світ! Зе-лохи, ну, як вам жити в цирку? Мені не смішно!
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16.07.2021 13:50 Відповісти
Почему боевики погибают только путем самоликвидации,почему им не помогают солдаты ВСУ?Хватит сидеть в окопах в качестве живых мишеней пора давать отпор!
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16.07.2021 14:07 Відповісти
Нарешті в Україні війська РФ стали називати військами РФ.
(російські війська стали називати російськими військами)
Нарешті.
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17.07.2021 00:03 Відповісти
 
 