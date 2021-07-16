Трьох українських воїнів поранено, ще двоє зазнали бойових травм на Донбасі. Війська РФ 8 разів зривали "тишу", використовуючи ПТРК, артсистеми та міномети

Минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі населеного пункту Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Біля Широкиного окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"У результаті ворожих обстрілів троє військових зазнали поранень, двоє - бойових травмувань. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан одного захисника — важкий, інших — задовільний", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що на обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначено в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 16 липня обліковано одне порушення режиму припинення вогню.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.