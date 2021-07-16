Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ
Заява СБУ про те, що вони викрили незаконну "ферму біткоїнів" на території АТ "Вінницяобленерго", яка крала електроенергію на 5-7 млн гривень щомісяця, не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт "Вінниця.інфо" і оприлюднив документи, що це підтверджують.
"Численні медіа повторили інформацію з пресрелізу СБУ про те, що обшуки правоохоронці провели в приміщенні, яке належить АТ "Вінницяобленерго". Утім, насправді зараз ця будівля належить ТОВ "Альфа-Енерджі", а та вже своєю чергою здає її в оренду ТОВ "ММІ Інжиніринг", - йдеться в матеріалі.
Журналісти зауважили, що Державна служба енергонагляду заперечує інформацію про крадіжку електроенергії.
"З приводу твердження про масштабну крадіжку електроенергії. Участь в обшуку брали і працівники Держенергонагляду - державної структури, яка підпорядковується приватному АТ "Вінницяобленерго". Саме фахівці Держенергонагляду дали висновок, що жодної крадіжки електроенергії не було. У відповідь на запит ТОВ "Енер Вінниця" повідомила, що має договори на поставку електроенергії як з ТОВ "Альфа-Енерджі", так і з ТОВ "ММІ Інжиніринг". Відповідь була однозначною: рахунки за електроенергію оплачуються вчасно, заборгованість відсутня. Платіжки свідчать, що за "вкрадену" електроенергію тільки за минулий місяць було виплачено понад 300 тис. грн", - зазначено в статті.
Журналісти припустили, що обшук СБУ і вилучення обладнання є спробою тиску на прибуткову компанію ТОВ "ММІ Інжиніринг".
"За інформацією, яка є у відкритому доступі, основним видом діяльності ТОВ "ММІ Інжинірінг" є оцифровування реальних спортивних подій для подальшого використання на ігрових приставках, популярних у всьому світі. І діяльність ця є справді прибутковою: за минулий рік ТОВ "ММІ Інжинірінг" задекларувало дохід у 18,9 млн грн, а його статутний капітал становить 196,7 млн грн. Можливо, саме прибутковість бізнесу стала причиною інтересу силових структур до підприємства, а не сумнівні підозри у "майнінгу криптовалют", "масштабних крадіжках електроенергії"", - наголошується в матеріалі.
Журналісти додали, що під час обшуків СБУ вилучила 50 процесорів і 3800 ігрових приставок, чим паралізувала роботу компанії.
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а тупорилі зебіли-лохторат підтримають будь-яку боротьбу з "багатими" олігархами аби тільки не з ними самими - жлобами
https://www.youtube.com/watch?v=dfdLR3viZ5A
p.s. наша полиция нас береже, плять.
Другие аспекты, как уплата налогов и э\э я не обсуждаю.
- Ні может етава бить! Вєдь в 2019-м гаду Галабародька абєщал савсєм другоє!
https://mmi.dev/2021/07/15/how-to-kill-successful-it-company-in-one-day/ Як за один день можна поховати успішну IT-компанію?