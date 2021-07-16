УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8239 відвідувачів онлайн
Новини
70 277 337

Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ

Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ

Заява СБУ про те, що вони викрили незаконну "ферму біткоїнів" на території АТ "Вінницяобленерго", яка крала електроенергію на 5-7 млн ​​гривень щомісяця, не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт "Вінниця.інфо" і оприлюднив документи, що це підтверджують.

"Численні медіа повторили інформацію з пресрелізу СБУ про те, що обшуки правоохоронці провели в приміщенні, яке належить АТ "Вінницяобленерго". Утім, насправді зараз ця будівля належить ТОВ "Альфа-Енерджі", а та вже своєю чергою здає її в оренду ТОВ "ММІ Інжиніринг", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зауважили, що Державна служба енергонагляду заперечує інформацію про крадіжку електроенергії.

"З приводу твердження про масштабну крадіжку електроенергії. Участь в обшуку брали і працівники Держенергонагляду - державної структури, яка підпорядковується приватному АТ "Вінницяобленерго". Саме фахівці Держенергонагляду дали висновок, що жодної крадіжки електроенергії не було. У відповідь на запит ТОВ "Енер Вінниця" повідомила, що має договори на поставку електроенергії як з ТОВ "Альфа-Енерджі", так і з ТОВ "ММІ Інжиніринг". Відповідь була однозначною: рахунки за електроенергію оплачуються вчасно, заборгованість відсутня. Платіжки свідчать, що за "вкрадену" електроенергію тільки за минулий місяць було виплачено понад 300 тис. грн", - зазначено в статті.

Журналісти припустили, що обшук СБУ і вилучення обладнання є спробою тиску на прибуткову компанію ТОВ "ММІ Інжиніринг".

"За інформацією, яка є у відкритому доступі, основним видом діяльності ТОВ "ММІ Інжинірінг" є оцифровування реальних спортивних подій для подальшого використання на ігрових приставках, популярних у всьому світі. І діяльність ця є справді прибутковою: за минулий рік ТОВ "ММІ Інжинірінг" задекларувало дохід у 18,9 млн грн, а його статутний капітал становить 196,7 млн грн. Можливо, саме прибутковість бізнесу стала причиною інтересу силових структур до підприємства, а не сумнівні підозри у "майнінгу криптовалют", "масштабних крадіжках електроенергії"", - наголошується в матеріалі.

Журналісти додали, що під час обшуків СБУ вилучила 50 процесорів і 3800 ігрових приставок, чим паралізувала роботу компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ виявила у Вінниці найбільшу в Україні підпільну криптоферму: ділки "майнили" криптовалюту просто на території обленерго. ФОТОрепортаж

Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 01
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 02
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 03
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 04
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 05
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 06
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ 07

Автор: 

Вінниця (626) обленерго (410) СБУ (12912) криптовалюта (732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Якого біса ця банда сбу взагалі займається такими справами, лишень де крутяться гроші ці щурі вже там. І подача майнінгу в новинах як якоїсь злочинної діяльності взагалі не зрозуміла.
показати весь коментар
16.07.2021 08:14
+33
Вот так и будут кошмарить честные компании в угоду пиара шмаркли, ну и ещё чтоб "честных" олигархов не трогать.
показати весь коментар
16.07.2021 08:12
+27
Черт 😈 🤢бакланов , как всегда угадился , вместо того , чтобы убийц- «вагнеровцев « обезвреживать , рыщут , где-бы хапнуть , а ещё хуже на патриотов из своего ведомства охотятся и заводят уг. Дела
показати весь коментар
16.07.2021 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Де такого не має?
показати весь коментар
17.07.2021 14:45 Відповісти
Де таке є в Європі?
показати весь коментар
17.07.2021 14:47 Відповісти
для учОних Ків з баклановського СБУ існує просте правили: якщо не розумієшь, шо воно таке і як працює - арештовуй та забирай все з лампочками та, взагалі, цікаве, собі - і нехай "тєрпіли" несуть гроші та викупають те, що ще залишиться у речдоках..
а тупорилі зебіли-лохторат підтримають будь-яку боротьбу з "багатими" олігархами аби тільки не з ними самими - жлобами
показати весь коментар
16.07.2021 15:38 Відповісти
та у нас так все делается последнее время !!! под видом борьбы с олигархами - уничтожается весь малый и средний бизнес! .. под видом большой стройки - разворовывается ковид-фонд, чтобы спасти от банкротства ТЭЦ ахмета - останавливаются АЭС - и т.д. и т.п...Квартал рулит
показати весь коментар
16.07.2021 15:39 Відповісти
Кабы очень хочется прочитать перечень продуктов этой компании.
показати весь коментар
16.07.2021 15:39 Відповісти
Продукт у них один, вьічислительньіе мощности. Хлеб, консервьі и носки они точно не производят.
показати весь коментар
16.07.2021 21:12 Відповісти
с каких пор СБУ занимается игровыми приставками и воровством электроэнергии? Я думал у них другие задачи (например, ловить тех кто брелки с видеокамерами продает)
показати весь коментар
16.07.2021 15:45 Відповісти
это они перед реформой дергаются(если она будет, конечно), боятся, что отберут суперприбыльную функцию - трясти бизнес..., не, ну а вдруг, где же они столоваться-то будут, вдруг, не дай, боже, придется заниматься этой, как ее, безопасностью страны..., а бабки где брать...
показати весь коментар
16.07.2021 15:46 Відповісти
ну тепер компанія буде вимушена створити новий ЦОД десь в іншій країні. А гроші які б могли працювати на Україну підуть де інде. Бо "ручний режим"...
показати весь коментар
16.07.2021 15:46 Відповісти
Офіс Президента дав офіційну відповідь стосовно обшуків СБУ і вилучення обладнання в ІТ-компанії
https://www.youtube.com/watch?v=dfdLR3viZ5A
показати весь коментар
16.07.2021 15:47 Відповісти
почему я не удивлен? у брата был обыск маски-шоу т.к. его знакомый учавствовал в мордобое и какому-то неадеквату с травмата ногу прострелили, была информация что мой брат тоже там был и искали пистолет! Как оказалось брата там небыло и это подтвердилось, пистолет не нашли (откуда?) но их заинтересовали 4 майнинг фермы в квартире, звонили в кибер полицию, уточняли "что это такое"... ушли... А уже через 4 дня квартиру ОГРАБИЛИ и вынесли 2 фермы, остальные две либо не влезли либо кто-то спугнул! Эти фермы у него стояли 3 года и НИКТО кроме брата и меня о них не знали до прихода полиции!!! Вы верите в совпадения? Я вот - нет. Естественно никто ничего после заявления не нашел и наврят искал.

p.s. наша полиция нас береже, плять.
показати весь коментар
16.07.2021 15:49 Відповісти
а потом когда мы сняли квартиру и хотели туда перевезти оставшияся то обнаружили, что за нами каталась октавия тур, я записал номера и пару месяцев назад я её случайно увидел возле местного управления полиции и судя по последних рег.действиям она в одних и техже руках, всё это время. Можете верить, можете нет но это чистая правда и наши реалии.
показати весь коментар
16.07.2021 15:54 Відповісти
Для тех кто разгоняет зраду порекомендовал бы для начала ознакомится с вопросом дабы потом не выглядеть идиотом. Для чего по вашему этой компании около 4 тысяч приставок от сони? Да, они не майнили там криптовалюту, они занимались там прокачкой аккаунтов для фифы и добывали валюту для дальнейшей перепродажи, кто в теме тот поймёт, но у нас в стране много зрадодрочеров которые на ровном месте запускают зраду с нуля
показати весь коментар
16.07.2021 15:52 Відповісти
майнили и продавали дорогие карточки.
показати весь коментар
16.07.2021 15:55 Відповісти
Ну ще до останнього буму майнингу,на PlayStation 4 пробували також майнити.
показати весь коментар
16.07.2021 16:13 Відповісти
А это что запрещений вид деятельности?
показати весь коментар
16.07.2021 16:15 Відповісти
А ви точно можете сказати,що там все легально?
показати весь коментар
16.07.2021 16:22 Відповісти
Комментатор предположил, что они фармили игровых персонажей. Как по мне это не преступление. Как и майнинг криптовалюты.
Другие аспекты, как уплата налогов и э\э я не обсуждаю.
показати весь коментар
16.07.2021 16:28 Відповісти
У вас в Ізраїлі всіх хто займається майнінгом зобов'язали розкрити всі активи.Знаючи все українське,то гарантовано там справи не чисті.
показати весь коментар
16.07.2021 16:33 Відповісти
так вот кто все приставки скупил?!
показати весь коментар
16.07.2021 16:24 Відповісти
Як прогресивно. Купувати енергію у окупанта, платити за неї кров'ю громадян України, і переробляти її на біткоіни.
показати весь коментар
16.07.2021 16:39 Відповісти
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3590
показати весь коментар
16.07.2021 17:00 Відповісти
в сумской обл под сбу металолом и земля своим
показати весь коментар
16.07.2021 17:43 Відповісти
пришли все поломали... а зеля вещает про инвестиции и сартапы
показати весь коментар
16.07.2021 17:50 Відповісти
ни чего в этой стране не меняется ...либо ты отдаёшь часть прибыли и работаешь , либо мы вам устроим ...
показати весь коментар
16.07.2021 18:35 Відповісти
Ну і позорище... І оце СБУ... Якийсь просто рейдерський захват
показати весь коментар
16.07.2021 19:21 Відповісти
Высокие технологии не работают в окружении 73%го стада баранов.
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1399
показати весь коментар
16.07.2021 20:37 Відповісти
ЗЕКоманда работает на инвестиционную привлекательность Украины. Слава ЗЕКам!!
показати весь коментар
16.07.2021 21:11 Відповісти
Голдмайнерством занимались походу, а-ля фарм карточек для Фифа или тому подобной оабуды. Тоже мне айтишники...
показати весь коментар
16.07.2021 23:15 Відповісти
"СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії." ©
- Ні может етава бить! Вєдь в 2019-м гаду Галабародька абєщал савсєм другоє!

Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
16.07.2021 23:18 Відповісти
Вова ты че? Рэкетом занялся?
показати весь коментар
17.07.2021 00:25 Відповісти
Офіційно від ММІ Engineering
https://mmi.dev/2021/07/15/how-to-kill-successful-it-company-in-one-day/ Як за один день можна поховати успішну IT-компанію?
показати весь коментар
17.07.2021 08:38 Відповісти
У нас в Переяславе бабки молоком незаконно торгуют. Как то сбушники это упустили.
показати весь коментар
17.07.2021 09:43 Відповісти
ги...ги...що і очикувалося
показати весь коментар
17.07.2021 09:57 Відповісти
После смены власти это кантору нужно обезательно перевернуть вверх ногами половину разогнать половину посадить...)
показати весь коментар
17.07.2021 12:39 Відповісти
Стрічка новин
Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8395
показати весь коментар
17.07.2021 13:55 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 