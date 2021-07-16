Під виглядом боротьби з крадіжкою електроенергії СБУ паралізувала діяльність легальної IT-компанії, - ЗМІ

Заява СБУ про те, що вони викрили незаконну "ферму біткоїнів" на території АТ "Вінницяобленерго", яка крала електроенергію на 5-7 млн ​​гривень щомісяця, не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сайт "Вінниця.інфо" і оприлюднив документи, що це підтверджують.

"Численні медіа повторили інформацію з пресрелізу СБУ про те, що обшуки правоохоронці провели в приміщенні, яке належить АТ "Вінницяобленерго". Утім, насправді зараз ця будівля належить ТОВ "Альфа-Енерджі", а та вже своєю чергою здає її в оренду ТОВ "ММІ Інжиніринг", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зауважили, що Державна служба енергонагляду заперечує інформацію про крадіжку електроенергії.

"З приводу твердження про масштабну крадіжку електроенергії. Участь в обшуку брали і працівники Держенергонагляду - державної структури, яка підпорядковується приватному АТ "Вінницяобленерго". Саме фахівці Держенергонагляду дали висновок, що жодної крадіжки електроенергії не було. У відповідь на запит ТОВ "Енер Вінниця" повідомила, що має договори на поставку електроенергії як з ТОВ "Альфа-Енерджі", так і з ТОВ "ММІ Інжиніринг". Відповідь була однозначною: рахунки за електроенергію оплачуються вчасно, заборгованість відсутня. Платіжки свідчать, що за "вкрадену" електроенергію тільки за минулий місяць було виплачено понад 300 тис. грн", - зазначено в статті.

Журналісти припустили, що обшук СБУ і вилучення обладнання є спробою тиску на прибуткову компанію ТОВ "ММІ Інжиніринг".

"За інформацією, яка є у відкритому доступі, основним видом діяльності ТОВ "ММІ Інжинірінг" є оцифровування реальних спортивних подій для подальшого використання на ігрових приставках, популярних у всьому світі. І діяльність ця є справді прибутковою: за минулий рік ТОВ "ММІ Інжинірінг" задекларувало дохід у 18,9 млн грн, а його статутний капітал становить 196,7 млн грн. Можливо, саме прибутковість бізнесу стала причиною інтересу силових структур до підприємства, а не сумнівні підозри у "майнінгу криптовалют", "масштабних крадіжках електроенергії"", - наголошується в матеріалі.

Журналісти додали, що під час обшуків СБУ вилучила 50 процесорів і 3800 ігрових приставок, чим паралізувала роботу компанії.

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