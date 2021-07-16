В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали
В Україні зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 422 особи;
летальних випадків – 17;
одужало – 616 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 276 осіб,
методом ІФА – 8942 особи,
експрес-тестами – 14 372 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 243 605 осіб;
одужало – 2 180 281 особа;
летальних випадків – 52 702;
проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - розповіли в МОЗ.
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Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.