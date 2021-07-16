В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали

В Україні зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 422 особи;

летальних випадків – 17;

одужало – 616 осіб;

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 276 осіб,

методом ІФА – 8942 особи,

експрес-тестами – 14 372 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 243 605 осіб;

одужало – 2 180 281 особа;

летальних випадків – 52 702;

проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - розповіли в МОЗ.











