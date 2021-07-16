УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13277 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 614 3

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали

В Україні зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 50, медпрацівників – 16).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 госпіталізовано – 422 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 летальних випадків – 17;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 одужало – 616 осіб;

Також читайте: Штам коронавірусу "Дельта" виявлено у 4 українців, - ЦГЗ

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 методом ПЛР – 18 276 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 методом ІФА – 8942 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 експрес-тестами – 14 372 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 захворіло – 2 243 605 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 одужало – 2 180 281 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 702;

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошли вверх потихоньку. Прививаться?!
показати весь коментар
16.07.2021 08:30 Відповісти
Ну вот и четвёртая дельта-волна началась, не дожидаясь осени.
показати весь коментар
16.07.2021 08:42 Відповісти
А говорил, порожняком пойдём. (с)
Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.
показати весь коментар
16.07.2021 12:29 Відповісти
 
 