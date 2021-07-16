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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 360 256 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплених за добу! 117 376 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 липня 2021 року. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.

Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Через 2-3 года вакцинированные позавидуют мертвым...так сказал лауреат Нобелевской премии...вирусолог Люк Монтанье..
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16.07.2021 08:52 Відповісти
А 44 лауреатов нобелевских премий сказали, что Люк Монтанье - старый маразматик, ударившийся в лженауку.
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16.07.2021 10:35 Відповісти
Ітоґо. Вакциновано 6.35%. Зеля нахвалявся до дня Незалежності вакцинувати більшість населення.
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16.07.2021 09:17 Відповісти
 
 