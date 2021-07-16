За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордні 117 376 осіб, загалом - 2 539 636, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 360 256 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд щеплених за добу! 117 376 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 липня 2021 року. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.
Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення; 49 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу –2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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