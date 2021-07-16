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Новини
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Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після викликаних циклоном "Бернд" потужних злив, що обрушилися на Німеччину, повені зафіксовано в багатьох містах уздовж берегів Рейну і його приток. У районі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц обвалилися шість будинків. За останніми даними, щонайменше 59 осіб у різних районах ФРН загинули, зникли безвісти понад тисячу осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив офіційний представник федеральної поліції в четвер, 15 липня, в Берліні.

За уточненими даними, щонайменше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули. Так, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні - ще про 31 загиблого в Північному Рейні - Вестфалії. Протягом дня повідомлялося про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Ноєнар - Арвайлер заявила про те, що зниклими безвісти числяться 1300 осіб. Представниця адміністрації округу пояснила, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS

— DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Для порятунку людей у Рейнланд-Пфальц задіяли вертольоти. Через безперервні зливи і спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були задіяні вертольоти. Значну допомогу надавали добровольці.

Також дивіться: Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX

— DW News (@dwnews) July 15, 2021

Оскільки ситуація в Арвайлері залишається дуже серйозною, місцева адміністрація закликала людей по можливості залишатися вдома і за потреби перебиратися на верхні поверхи.

Як повідомляє поліція Вупперталя, в середу ввечері в Золінгені під час зливи 82-річний чоловік впав у затоплений підвал свого будинку. Пізніше пенсіонер був доставлений до лікарні, але врятувати йому життя так і не вдалося. В районі Меркішер-Крайс у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія загинули двоє пожежників віком 46 і 52 роки. У Кельні в затоплених підвалах будинків пожежники виявили тіла двох загиблих. У районі Арвайлер жертвами повені стали чотири особи. Влада округу Ойскірхен повідомила в четвер про вісім загиблих. Ще одна людина потонула в окрузі Унна.

Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 01

Сильні дощі і повені стали причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох частинах Рейнланд-Пфальца, Північного Рейну - Вестфалії та Саара. У населених пунктах, розташованих біля нагір'я Айфель, у четвер закрито всі школи.

Концерн Deutsche Bahn, основний залізничний оператор Німеччини, звернувся до пасажирів із закликом утриматися найближчими днями від поїздок у Північний Рейн - Вестфалія і за межі цієї федеральної землі, оскільки багато ділянок залізниці на її території опинилися під водою і залишаються непридатними для руху поїздів.

Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 02

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет (Armin Laschet) 15 липня відвідав місто Хаген, що особливо сильно постраждало від повені.

Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 03
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 04
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 05
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 06
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 07
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 08
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 09
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 10
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 11
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 12
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 13
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти 14
Фото: сайт DW

Автор: 

Німеччина (7449) потоп (85)


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Топ коментарі
+41
Наше дурне поїхало в турне... Бедонососец
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16.07.2021 08:45
+23
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636014.html ЗЄля-бідоносець з"їздив у Німеччину. Наслідки не забарилися...
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16.07.2021 08:48
+21
боже, какой ужас..., бедные люди
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16.07.2021 08:47
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Наше дурне поїхало в турне... Бедонососец
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16.07.2021 08:45 Відповісти
наче ялта...
а захід німеччини це - схід франції...
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16.07.2021 10:06 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису вчергове привіз нещастя.
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16.07.2021 12:46 Відповісти
Ще не було коментарів, де зв'язують повінь та поступки кацапні з боку німецьких урядовців?

А насправді- жесть. Саме час зєлі направити кілька бригад ДСНС та гуманітарку потерпілим не чекаючи ні хвилини.
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16.07.2021 08:46 Відповісти
Путьін, памагі!?
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16.07.2021 09:29 Відповісти
і ще літак є...і шоб сказати - ми перші
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16.07.2021 10:03 Відповісти
боже, какой ужас..., бедные люди
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16.07.2021 08:47 Відповісти
люди посeлились у долинах гiр
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16.07.2021 08:51 Відповісти
к сожалению,уже 80 погибшихПовені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 4851
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16.07.2021 09:25 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636014.html ЗЄля-бідоносець з"їздив у Німеччину. Наслідки не забарилися...
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16.07.2021 08:48 Відповісти
Катаклізьма.
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16.07.2021 08:48 Відповісти
Жаль немчуру. Они столько труда вкладывают в свои дома, дворы, улицы. Искренне сочувствую родным и близким погибших.
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16.07.2021 08:51 Відповісти
Бери лопату и вали разгребать завалы и спасать пострадавших, тролляка лахтинская. Спасибкает оно мне тут.
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16.07.2021 09:01 Відповісти
северный поток
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16.07.2021 08:52 Відповісти
Когда Зеленский встретиться на Керченском мосту с руководством Кремля? Если что то произойдёт с мостом, то можно его отправить и в Кремль
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16.07.2021 08:52 Відповісти
Німці,не пускайте більше до себе нашого прєзідєнта.
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16.07.2021 08:52 Відповісти
Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 2128.
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16.07.2021 09:17 Відповісти
Біда. Жаль людей.
Тільки не розумію: а де були синоптики ? Прогнози ? Інші служби ? Тим більше, дощі йдуть якийсь час: це не ураган налетів.
Невже не можна було подбати і вжити заходів, щоб запобігти жертвам (майно полагодять) ?
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16.07.2021 08:53 Відповісти
В Чите и ураганов вон не было😂🌷
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16.07.2021 08:59 Відповісти
Не забыли. И цунами в Индонезии не забыли, и Фукусиму, и много чего. И Новый Ордеан помним. Ты хотел, чтобы мы списком все сейчас вспоминали?
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16.07.2021 09:03 Відповісти
никто ничего не делал по принципу будь что будет ,синоптики предупреждали давно..так же как со снегопадом этой зимой-вместо того чтоб арендовать технику и рабочих у стройфирм,которые простаивали изза короны всё пустили на самотёк-в моём городке ездил один единственный снегоуборщик ,очищал центральную улицу и тем самым двигал снег в мелкие улицы блокируя их ..вобщем бл@дство.
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16.07.2021 09:03 Відповісти
Зайвий показник того, як влада будь-де "дбає" і "піклується" про людей.
Зате як показово "борються" з ковідом за життя і здоров*я населення.
Видно, всі сили і гроші туди йдуть.
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16.07.2021 09:18 Відповісти
От, цікаво, чи проковтнуть таке ставлення люди?
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16.07.2021 09:50 Відповісти
На Расеи ещё при сралине было разработано "оружие" ,которое вызывало в нужных точках Мира природные катаклизмы. может это от него ,вот Крым хотел воды и получил.
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16.07.2021 09:04 Відповісти
Синоптики не могли передбачити появу нашого бєдоносця. Вони внє політики.)
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16.07.2021 14:00 Відповісти
за дружбу с ****** и парашей природа наказывает беспощадно.
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16.07.2021 08:54 Відповісти
. Хитрожопые немцы получают Северный потоп 3. Немцы и русня одно кодло, начиная с мацковских сцарей. Меркель в одной конторе с плешивым работала в ГДР.
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16.07.2021 08:58 Відповісти
Сочувствие всем постраждавшим и их родным .
Помощи Божьей в восстановлении .
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16.07.2021 08:58 Відповісти
В материальном плане там все покроет Страховка. А утопленные машины всплывут у нас на рынке как не битые и не крашенные «дедушка по выходным в церковь ездил» и пойдут по верху рынка, т.к. многие будут действительно целые а то что они под водой были их счастливые новые обладатели поймут через некоторое время, после первой зимы...
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16.07.2021 09:05 Відповісти
Далеко не каждый имеет страховку на дом , а тем более страховку,
включающую страховые выплаты по пункту " наводнение ". Точно так же и с машинами - страховые выплаты
получат лишь те, кто имеет фолькаско, но опять же с пунктом " наводнение ".
Все остальные в пролёте.
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16.07.2021 10:07 Відповісти
Я висловлюю велику заклопотаність.
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16.07.2021 09:03 Відповісти
Нет, все-таки пускай Зё едет в рашку Хоть какая польза. А если еще с ****** встретится.,.
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16.07.2021 09:03 Відповісти
Пригласила меркельша зеленского в германию на свою голову
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16.07.2021 09:05 Відповісти
На AUTO.RIA и авторынках Украины скоро появятся свежие автомобили из Германии
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16.07.2021 09:06 Відповісти
"Не бит, не крашен", денис рем лично выбирал)))
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16.07.2021 09:07 Відповісти
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Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти - Цензор.НЕТ 8808
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16.07.2021 09:07 Відповісти
В штатах кожен рік таке. Страхівки, свіжа робота...
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16.07.2021 09:19 Відповісти
как говорили нам немцы : выражаем Глубокую озабоченность.
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16.07.2021 09:29 Відповісти
Ни хре-а себе... Это ответка природы неверующим в изменение климата...И это только начало.
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16.07.2021 09:45 Відповісти
ого.
скоро на авто риа, не бита не крашена, тільки з європи, пробіг 30 тисяч км =)
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16.07.2021 09:55 Відповісти
В скором времени в Украине ожидается большой наплыв евроблях-утопленников.
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16.07.2021 09:57 Відповісти
1300 потенциальные жертвы …
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16.07.2021 09:59 Відповісти
Треба Бідосика у Москву відправити, може вона згорить.
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16.07.2021 10:23 Відповісти
Зеля съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******. Не пускайте туда бедоносца.
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16.07.2021 10:26 Відповісти
я вже боюся його відпускати в Вашинготон...
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16.07.2021 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская

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16.07.2021 12:19 Відповісти
З"їздив у Японію - землетрус!
З"їздив у Оман - помер султан!
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16.07.2021 12:50 Відповісти
Это меркельшу за продвижение фашистского северного потока жизнь наказывает
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16.07.2021 10:27 Відповісти
СеверныйПоток-3
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16.07.2021 11:06 Відповісти
І поїхали потопобляхи на на авторинки України....(((
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16.07.2021 11:54 Відповісти
Это им камни с неба за северная поток ветер северный 🧐☝️😆😆😆
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16.07.2021 12:22 Відповісти
Єдине корисне від діяльності зеленої шмарклі, це наслідки його візитів, які можна використовувати для боротьби з ворогами України або її кривдниками, що наочно продемонстровано після відвідин його Німеччини. Чекаємо з нетерпінням його зустріч з кремлівським недопалком в Москві.
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16.07.2021 12:32 Відповісти
 
 