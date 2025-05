Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після викликаних циклоном "Бернд" потужних злив, що обрушилися на Німеччину, повені зафіксовано в багатьох містах уздовж берегів Рейну і його приток. У районі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц обвалилися шість будинків. За останніми даними, щонайменше 59 осіб у різних районах ФРН загинули, зникли безвісти понад тисячу осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив офіційний представник федеральної поліції в четвер, 15 липня, в Берліні.

За уточненими даними, щонайменше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули. Так, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні - ще про 31 загиблого в Північному Рейні - Вестфалії. Протягом дня повідомлялося про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Ноєнар - Арвайлер заявила про те, що зниклими безвісти числяться 1300 осіб. Представниця адміністрації округу пояснила, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Для порятунку людей у Рейнланд-Пфальц задіяли вертольоти. Через безперервні зливи і спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були задіяні вертольоти. Значну допомогу надавали добровольці.

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX