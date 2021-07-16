Повені в Німеччині: 59 осіб загинули, 1300 вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після викликаних циклоном "Бернд" потужних злив, що обрушилися на Німеччину, повені зафіксовано в багатьох містах уздовж берегів Рейну і його приток. У районі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц обвалилися шість будинків. За останніми даними, щонайменше 59 осіб у різних районах ФРН загинули, зникли безвісти понад тисячу осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомив офіційний представник федеральної поліції в четвер, 15 липня, в Берліні.

За уточненими даними, щонайменше 59 осіб у різних районах на заході ФРН загинули. Так, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні - ще про 31 загиблого в Північному Рейні - Вестфалії. Протягом дня повідомлялося про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Ноєнар - Арвайлер заявила про те, що зниклими безвісти числяться 1300 осіб. Представниця адміністрації округу пояснила, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

Для порятунку людей у Рейнланд-Пфальц задіяли вертольоти. Через безперервні зливи і спричинені ними підтоплення в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан. За даними поліції, кілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені. Люди були змушені чекати рятувальників на дахах своїх будинків. Для порятунку постраждалих були задіяні вертольоти. Значну допомогу надавали добровольці.

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WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX — DW News (@dwnews) July 15, 2021

Оскільки ситуація в Арвайлері залишається дуже серйозною, місцева адміністрація закликала людей по можливості залишатися вдома і за потреби перебиратися на верхні поверхи.

Як повідомляє поліція Вупперталя, в середу ввечері в Золінгені під час зливи 82-річний чоловік впав у затоплений підвал свого будинку. Пізніше пенсіонер був доставлений до лікарні, але врятувати йому життя так і не вдалося. В районі Меркішер-Крайс у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія загинули двоє пожежників віком 46 і 52 роки. У Кельні в затоплених підвалах будинків пожежники виявили тіла двох загиблих. У районі Арвайлер жертвами повені стали чотири особи. Влада округу Ойскірхен повідомила в четвер про вісім загиблих. Ще одна людина потонула в окрузі Унна.

Сильні дощі і повені стали причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох частинах Рейнланд-Пфальца, Північного Рейну - Вестфалії та Саара. У населених пунктах, розташованих біля нагір'я Айфель, у четвер закрито всі школи.

Концерн Deutsche Bahn, основний залізничний оператор Німеччини, звернувся до пасажирів із закликом утриматися найближчими днями від поїздок у Північний Рейн - Вестфалія і за межі цієї федеральної землі, оскільки багато ділянок залізниці на її території опинилися під водою і залишаються непридатними для руху поїздів.

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет (Armin Laschet) 15 липня відвідав місто Хаген, що особливо сильно постраждало від повені.

























Фото: сайт DW