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Новини Судова реформа
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МВФ вітає перезапуск ВККС, але потрібен подальший прогрес і в інших галузях, - представник Фонду Райс

МВФ вітає перезапуск ВККС, але потрібен подальший прогрес і в інших галузях, - представник Фонду Райс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить обговорення з Україною надання нового траншу. У фонді вітають ухвалення Радою законів про роль міжнародних експертів під час відбору членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи нещодавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона, Райс назвав зустрічі "дуже конструктивними".

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"Ми вітаємо нещодавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібен подальший прогрес у декількох інших галузях, щоб підтримати завершення першого огляду в межах програми, підтримуваної МВФ. Так що найближчим часом наші обговорення з владою будуть продовжені", - заявив він.

За словами Райса, з Києвом також обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду і виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.

Автор: 

МВФ (3076) судова реформа (1459) ВККСУ (453) Райс Джеррі (12)


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Ну что вы пристали? У Игоря Валерьевича налицо удивительный прогресс! Ринат Леонидович тоже провел много реформ, аж подустал. Даже неудачник Степанов и тот выдавал нагора удивительные результаты. У кого из вас в вашем МВФ есть куртка по цене Шкоды?
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16.07.2021 08:58 Відповісти
Каочь, шмакле только узкоглазые денег дадут под залог портов и заводов
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16.07.2021 09:00 Відповісти
Похвалили, а потім додали підсрачника наркоману. Сказав А, - кажи і Б.
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16.07.2021 09:06 Відповісти
як мене втомила (щоб не висловитись під модерський бан...) брехня слуг уродів в ЗМІ а також 73/43%зебілів тут, на сайті...
Вони, ***, думають, що вішанням лапші на вуха протягнути і з наступним терміном... Брешуть, аж заслинюються...
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16.07.2021 09:13 Відповісти
МВФ вітає перезапуск ВККС, але потрібен подальший прогрес і в інших галузях, - представник Фонду Райс - Цензор.НЕТ 3875
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16.07.2021 10:12 Відповісти
Хроника одного президента
‎18.‎07.‎2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк
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18.07.2021 13:02 Відповісти
 
 