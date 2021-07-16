МВФ вітає перезапуск ВККС, але потрібен подальший прогрес і в інших галузях, - представник Фонду Райс

Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить обговорення з Україною надання нового траншу. У фонді вітають ухвалення Радою законів про роль міжнародних експертів під час відбору членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Коментуючи нещодавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона, Райс назвав зустрічі "дуже конструктивними".

Також читайте: Євросоюз вітає ухвалення Радою законів про реформування ВРП і відновлення ВККС

"Ми вітаємо нещодавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібен подальший прогрес у декількох інших галузях, щоб підтримати завершення першого огляду в межах програми, підтримуваної МВФ. Так що найближчим часом наші обговорення з владою будуть продовжені", - заявив він.

За словами Райса, з Києвом також обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду і виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.