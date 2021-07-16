Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 189,7 млн, жертв - понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 липня у світі зареєстрували 563 416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 607 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 189 749 192 випадки інфікування, з них 563 416 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 083 256 осіб, з них 8 607 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 173,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна перебуває на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 73-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, за летальними випадками - 44-ту і 5-ту позицію відповідно.