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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 189,7 млн, жертв - понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 189,7 млн, жертв - понад 4 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 липня у світі зареєстрували 563 416 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8 607 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 189 749 192 випадки інфікування, з них 563 416 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 083 256 осіб, з них 8 607 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 189,7 млн, жертв - понад 4 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 173,1 млн осіб.

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 737 нових випадків зараження, 616 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 189,7 млн, жертв - понад 4 млн 02

Україна перебуває на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас слід зазначити, що Україна займає 73-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, за летальними випадками - 44-ту і 5-ту позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дальше будет больше....зоопарк вакцин делает свое дело...будут новые штаммы..и новые заболевшие и новые смерти...в том числе и среди особо перепуганных..
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16.07.2021 09:02 Відповісти
сегодня в шайтанате выложили статистику предприятий саботирующих прививки... на втором месте завод по их изготовлению.. прямо анекдот
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16.07.2021 09:04 Відповісти
бо они ж себя знают - 3 руки и все левые...
а тут еще хромосома - пробила на дидов ....
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16.07.2021 09:15 Відповісти
))) пишут "надо подымать ленина.. хуже не будет...." песемисты... оптимисты считают будет хуже
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16.07.2021 09:28 Відповісти
от тут согласен, как и ********* своих расшнуровывать - а то валяются в беспорядке...
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16.07.2021 09:35 Відповісти
ковида нет!
ето все придумки банкиров и особенно ослабленых в австралии и канадии...
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16.07.2021 09:10 Відповісти
Когда цифра достигнет 20 миллионов оно попустит...
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16.07.2021 09:55 Відповісти
 
 