Марченко про переговори з МВФ: Розглядаємо оптимістичний сценарій, щоб українці спали спокійно
Надання чергового траншу Україні Міжнародний валютний фонд розглядатиме після голосування Верховної Ради за законопроєкти, пов'язані з реформами, Міністерство фінансів у свою чергу робить все для позитивного рішення МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Я буду максимально обережним і коректним в будь-яких оцінках в питаннях співпраці з МВФ. Останнім часом сказано дуже багато, мені б не хотілося створювати якісь очікування. Ми робимо свою роботу, фонд самостійно дає свою оцінку. Вони повинні визначитися за результатами голосування Верховної Ради за пакет законопроєктів про судову реформу, інші, які передбачені програмою (співпраці з МВФ - ред.). Давайте дочекаємося реакції місії, і потім можна буде коментувати", - сказав міністр.
За його словами, міністерство розглядає оптимістичний сценарій, але в разі, якщо транш не буде надано, є інші варіанти.
"Ми розглядаємо оптимістичний сценарій, що ми отримаємо ці гроші (транш МВФ - ред.), і ми над цим активно працюємо. Інших варіантів ми не розглядаємо, але є варіанти реагування на різні події. Умовно кажучи, якщо не отримаємо кредити до кінця року, будемо реагувати в частині оптимізації бюджетних витрат або шляхом іншого роду запозичень. Міністерство фінансів має достатній набір інструментів, щоб громадяни України спали спокійно", - сказав Марченко.
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В принципі, там дофіга тих, які й далі скаженіють. Овдієнко, Бігус, Серлещ, Гнап...
Нічо, нехай
пересмотри майдан в 2014м - и выводы делаи - беги....
вы, криворогие не навсегда....
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.- Віктор Бобиренко
Дайош ОВГЗ под 15% годовых!
А какие еще надо реформы Марченко по реформированию Мин.финансов, что бы Мин.фин. и сам министр нормально работали, а не занимались коррупцией, при размещения ОВГЗ,кулуарно среди банков под 12-15%, а не открыто на бирже среди всех участников рынка малыми контрактами , но большими объемами, что приводит к перерасходу бюджета по выплате % на миллиарды $ и падению экономики, так как роста экономики при ставке ОВГЗ 12-15%, которая тянет кредитную ставку от 15% и выше по сути в ваюте невозможен , и тут кредиты МВФ не помогут сколько не давай,потому, что здесь зарыт корень зла от всей коррупции и наших экономических неудач в стране,а так же от не рыночного финансирования, таких проэктов, как велыке будівництво куда идут средства от ОВГЗ,где не подсчитывают экономическую эфективность строительства за гос.счет потому, что услуги по транпортировке на дорогах проводятся не деньгами, а через зачет по акцызам на топливо, тоесть бартер, и нет надобности подстчитывать эфективность перед народом, а просто раз дороги надо то зарывать в асфать можно сколько угодно,так еще по завышенным расценкам из за того, что без тендеров или на прозоро, а не на аукционе до последней цены и закнчивая выделение бюжетных средств на разницу в тарифах по псевдорыночным ценам на Зе-э/э , когда им выделяют отдельный дорогой сегмент рынка э/э, так еще в отсутствии конкуренции мелких и средних производителей, как в ЕС где цена под натеском конкурентного предложения 5 евроцентов, а в Украине 13-15 и за это доплачивае бюджет, какая же это рыночная экономимика, чистый деребан бюджета .