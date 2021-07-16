Марченко про переговори з МВФ: Розглядаємо оптимістичний сценарій, щоб українці спали спокійно

Надання чергового траншу Україні Міжнародний валютний фонд розглядатиме після голосування Верховної Ради за законопроєкти, пов'язані з реформами, Міністерство фінансів у свою чергу робить все для позитивного рішення МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я буду максимально обережним і коректним в будь-яких оцінках в питаннях співпраці з МВФ. Останнім часом сказано дуже багато, мені б не хотілося створювати якісь очікування. Ми робимо свою роботу, фонд самостійно дає свою оцінку. Вони повинні визначитися за результатами голосування Верховної Ради за пакет законопроєктів про судову реформу, інші, які передбачені програмою (співпраці з МВФ - ред.). Давайте дочекаємося реакції місії, і потім можна буде коментувати", - сказав міністр.

За його словами, міністерство розглядає оптимістичний сценарій, але в разі, якщо транш не буде надано, є інші варіанти.

"Ми розглядаємо оптимістичний сценарій, що ми отримаємо ці гроші (транш МВФ - ред.), і ми над цим активно працюємо. Інших варіантів ми не розглядаємо, але є варіанти реагування на різні події. Умовно кажучи, якщо не отримаємо кредити до кінця року, будемо реагувати в частині оптимізації бюджетних витрат або шляхом іншого роду запозичень. Міністерство фінансів має достатній набір інструментів, щоб громадяни України спали спокійно", - сказав Марченко.

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