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"Слуга народу" Корнієнко про можливу зміну міністра оборони: Це питання не стоїть на порядку денному

Фракція "Слуги народу" очікує від Кабміну програми дій уряду.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, перед початком засідання Верховної Ради розповів в інтерв'ю журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Вони обіцяли її (програму дій. - Ред.) найближчим часом внести. Можливо, вони її внесуть (до осені. - Ред.)", - зазначив він.

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На думку Корнієнко, нині у громадян України до уряду одне питання - як у постковідний період розвивати і піднімати економіку.

Говорячи про можливі кадрові перестановки в уряді, зокрема про зміну керівника Міністерства оборони, нардеп заявив, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.

Коментуючи заяву Ірини Верещук про те, що вона готова очолити Міноборони, Корнієнко наголосив, що фракція це питання не обговорювала.

"Фракція не обговорює фантастичні й гіпотетичні ситуації. Ми завжди виходимо з реальності. Ось якщо людина (міністр. - Ред.) написала заяву, тоді ми обговорюємо. А діяльність телеграм-каналів ми припинили обговорювати ще восени 2019 року", - пояснив Корнієнко.

Автор: 

Кабмін (14140) Міноборони (7455) Корнієнко Олександр (666) Верещук Ірина (684)


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А чого його міняти. З поставленими задачами по руйнації армії справляється. А на календаре у нас 15 июля 2021 года, что означает середину лета. Грусть такая, но никуда от этого не деться.

На сегодняшний день Міністерство оборони України закупило летней экипировки в количестве:

- костюм летний полевой - 0 (ноль) штук
- берцы летние - 0 (ноль) пар
- футболки летние - 0 (ноль) штук
- панамы летние - 0 (ноль) штук
- носки летние - 0 (ноль) пар

Складские запасы, которые мы оставили в 2019 году, были опустошены в 2020 году. Потом чуток докупили, но не много.

Для сравнения - в 2018 году торги были объявлены 12 января, договора был подписаны 4 мая, а приемка продукции началась 8 июня.

Выводы? Да какие тут выводы. Волонтерам нужно будет искать форму.

Снова.

Опять.
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16.07.2021 10:06 Відповісти
О, я вчера "пошутил" о том, что волонтерам нужно будет в этом году помогать армии с формой, ведь на середину лета Міністерство оборони України умудрилось НЕ заключить ни одного договора.

Но есть проблема посложнее. По состоянию на сегодня Минобороны заключило договоров на поставку топлива:

- бензин в количестве - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо летнее - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо зимнее - 0 (ноль) тонн

И самое тревожное: в системе Прозорро нет НИ ОДНОЙ объявленной процедуры на покупку топлива. От слова совсем. И пошутить про то, что нам придется заправлять армию... как-то не получается.

Честно - такого краха в закупках не было даже в 215 году.
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16.07.2021 13:43 Відповісти
Верещучка пустопорожнє ляпало.
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16.07.2021 10:08 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/a-scho-zh-tod-u-nas---v-ktor-bobirenko/118199#gsc.tab=0 Гардіан злила інформацію про те, що у січні 2016 року у Путіна була нарада: «Як зробити так, щоб у Штатах на виборах переміг Трамп». Бо з документу випливає, що Трампа охарактеризували як неврівноваженого, психічно нестабільного і консервативного. Тобто не любить якісь групи людей.
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.﻿- Віктор Бобиренко
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16.07.2021 10:09 Відповісти
смене министра обороны: Этот вопрос не стоит в повестке дня/ Конечно, не стоит. Раз "Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". И: Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней.
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16.07.2021 10:24 Відповісти
Вопрос ще не стоіт,а Верещук вже стоіт і каже шо готова...
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16.07.2021 12:53 Відповісти
 
 