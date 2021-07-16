"Слуга народу" Корнієнко про можливу зміну міністра оборони: Це питання не стоїть на порядку денному
Фракція "Слуги народу" очікує від Кабміну програми дій уряду.
Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, перед початком засідання Верховної Ради розповів в інтерв'ю журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Вони обіцяли її (програму дій. - Ред.) найближчим часом внести. Можливо, вони її внесуть (до осені. - Ред.)", - зазначив він.
На думку Корнієнко, нині у громадян України до уряду одне питання - як у постковідний період розвивати і піднімати економіку.
Говорячи про можливі кадрові перестановки в уряді, зокрема про зміну керівника Міністерства оборони, нардеп заявив, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.
Коментуючи заяву Ірини Верещук про те, що вона готова очолити Міноборони, Корнієнко наголосив, що фракція це питання не обговорювала.
"Фракція не обговорює фантастичні й гіпотетичні ситуації. Ми завжди виходимо з реальності. Ось якщо людина (міністр. - Ред.) написала заяву, тоді ми обговорюємо. А діяльність телеграм-каналів ми припинили обговорювати ще восени 2019 року", - пояснив Корнієнко.
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На сегодняшний день Міністерство оборони України закупило летней экипировки в количестве:
- костюм летний полевой - 0 (ноль) штук
- берцы летние - 0 (ноль) пар
- футболки летние - 0 (ноль) штук
- панамы летние - 0 (ноль) штук
- носки летние - 0 (ноль) пар
Складские запасы, которые мы оставили в 2019 году, были опустошены в 2020 году. Потом чуток докупили, но не много.
Для сравнения - в 2018 году торги были объявлены 12 января, договора был подписаны 4 мая, а приемка продукции началась 8 июня.
Выводы? Да какие тут выводы. Волонтерам нужно будет искать форму.
Снова.
Опять.
Но есть проблема посложнее. По состоянию на сегодня Минобороны заключило договоров на поставку топлива:
- бензин в количестве - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо летнее - 0 (ноль) тонн
- дизельное топливо зимнее - 0 (ноль) тонн
И самое тревожное: в системе Прозорро нет НИ ОДНОЙ объявленной процедуры на покупку топлива. От слова совсем. И пошутить про то, что нам придется заправлять армию... как-то не получается.
Честно - такого краха в закупках не было даже в 215 году.
На нараді у Путіна погодилися, що Білий дім Трампа "допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви", а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позицій американського президента і його адміністрації на переговорах. Також Путін розраховував домінувати на будь-яких переговорах між США і Росією.
А тепер увага, питання:
Як ви думаєте, чи була подібна нарада у Кремлі у січні 2019 року? І чи не обговорювався там психічний стан кандидата Володимира Зеленського? Ой? Думаєте, якщо і було то ніхто там не казав щось типу: «та краще клоун»?
Чи «та ви ж гляньте, там коню понятно, що він Нарцис, ми похлопаєм а він зразу кланятись почне»? Чи «Та це наш варіант. Він же щас весь квартал за собою потягне. А там специ тільки по корпоратівчикам»?
....
Рано чи пізно ми дізнаємося і про кремлівську нараду 2019 року.- Віктор Бобиренко