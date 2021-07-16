"Слуга народу" Корнієнко про можливу зміну міністра оборони: Це питання не стоїть на порядку денному

Фракція "Слуги народу" очікує від Кабміну програми дій уряду.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, перед початком засідання Верховної Ради розповів в інтерв'ю журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Вони обіцяли її (програму дій. - Ред.) найближчим часом внести. Можливо, вони її внесуть (до осені. - Ред.)", - зазначив він.

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На думку Корнієнко, нині у громадян України до уряду одне питання - як у постковідний період розвивати і піднімати економіку.

Говорячи про можливі кадрові перестановки в уряді, зокрема про зміну керівника Міністерства оборони, нардеп заявив, що зараз це питання не стоїть на порядку денному.

Коментуючи заяву Ірини Верещук про те, що вона готова очолити Міноборони, Корнієнко наголосив, що фракція це питання не обговорювала.

"Фракція не обговорює фантастичні й гіпотетичні ситуації. Ми завжди виходимо з реальності. Ось якщо людина (міністр. - Ред.) написала заяву, тоді ми обговорюємо. А діяльність телеграм-каналів ми припинили обговорювати ще восени 2019 року", - пояснив Корнієнко.