Вакцина від Pfizer дає вдесятеро більше антитіл коронавірусу, ніж CoronaVac, - дослідження
Китайські вчені порівняли вакцини від Pfizer і CoronaVac. З'ясувалося, що вакцина від Pfizer у середньому дає вдесятеро більше антитіл до коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише видання The Coronavirus Pandemic.
"Використовуючи метод "золотого стандарту", відомий як PRNT, дослідники виявили, що середній рівень антитіл (267) у підгрупі із 12 осіб, які отримали вакцину Pfizer, удесятеро вищий, ніж у такої ж кількості людей у підгрупі Sinovac, чий показник дорівнює 27", йдеться в повідомленні.
Як зазначають дослідники Гонконгзького університету, такі результати можуть свідчити про "істотне розходження в ефективності вакцини".
Водночас зазначено, що навіть середній рівень захисту організму - це краще, ніж його відсутність.
Зазначено, що результати дослідження, в якому були вивчені зразки крові 1422 осіб, відповідають заявам виробників вакцин про їхню ефективність: для Pfizer цей показник становить 95%, а Sinovac - 50,7%.
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https://www.dw.com/ru/v-kitae-vpervye-priznali-nedostatochnuju-jeffektivnost-svoih-vakcin/a-57160062 В Китае впервые признали недостаточную эффективность своих вакцин
"По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК."
defence-line.org/2021/07/sinovac-otkroj-lichiko-chast-1/
Чи досвід в польових умовах гірший за лабораторні дослідження ?
https://fingazeta.ru/ekonomika/world/468710 Власти Бразилии сообщили, что эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac составляет чуть более 50%. Это намного ниже, чем утверждал производитель, при этом заказано уже более 380 млн доз препарата.
https://zn.ua/WORLD/sotni-indonezijskikh-vrachej-zaboleli-koronavirus-posle-privivki-sinovac.html Сотни врачей в Индонезии заболели коронавирусом после вакцинации Sinovac. Этой вакциной массово прививают украинцев
"Отметим, что сейчас в Украине этим препаратом массово прививают украинцев в центрах вакцинации, которые уже открылись по всей стране. Однако украинских народных депутатов, судей и министров прививают лучшим в мире американско-немецким препаратом от Pfizer-BioNTech."
Туреччина-91,25
Індонезія-65.3
Бразилія-50.38.
Й,вибачте,до даних країни з диктатором на чолі,довіри набагато менше.
https://www.statista.com/statistics/1110950/coronavirus-covid-19-cases-among-medical-staff-italy-as-of-april/ In addition to that, the virus also spread among medical staff. As of July 7, 2021, the number of coronavirus cases recorded among this category of workers in Italy reached 136,786.
Население Италии 60 мин, Индонезии 270.
Оценочеое число заболевших медработников в Индонезии 270/60*136000=612000.
Вывод: В Индонезии заболели бы практически все медработники.
Ось рекомендації розрахунку ВООЗ:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340301/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-measurement-2021.1-rus.pdf А Оценка эффективности вакцины против COVID-19: временное РУКОВОДСТВО
Чи вважаєте,що лаборанти стежили за станом здоров'я 600 000 вакцинованих ? (Й звідки ці цифри ???)
(Откровение 13:16-18)
https://www.youtube.com/watch?v=nraOGATy1TU&ab_channel=MedAlternativa.info