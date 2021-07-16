Вакцина від Pfizer дає вдесятеро більше антитіл коронавірусу, ніж CoronaVac, - дослідження

Китайські вчені порівняли вакцини від Pfizer і CoronaVac. З'ясувалося, що вакцина від Pfizer у середньому дає вдесятеро більше антитіл до коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише видання The Coronavirus Pandemic.

"Використовуючи метод "золотого стандарту", відомий як PRNT, дослідники виявили, що середній рівень антитіл (267) у підгрупі із 12 осіб, які отримали вакцину Pfizer, удесятеро вищий, ніж у такої ж кількості людей у підгрупі Sinovac, чий показник дорівнює 27", йдеться в повідомленні.

Як зазначають дослідники Гонконгзького університету, такі результати можуть свідчити про "істотне розходження в ефективності вакцини".

Водночас зазначено, що навіть середній рівень захисту організму - це краще, ніж його відсутність.

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Зазначено, що результати дослідження, в якому були вивчені зразки крові 1422 осіб, відповідають заявам виробників вакцин про їхню ефективність: для Pfizer цей показник становить 95%, а Sinovac - 50,7%.