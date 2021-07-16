Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про "один народ"
31 рік тому, 16 липня 1990 року, Україна ухвалила Декларацію про державний суверенітет. Це було передвістям падіння радянської імперії. Ще один крок геть від Москви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив лідер "ЄС" і п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Депутати першого скликання, натхненні ідеєю незалежності, заклали тоді її законодавчі підвалини. Щиро дякую усім, хто у той пам’ятний липневий день проголосував "за". На жаль, нам досі доводиться відстоювати нашу незалежність на реальному східному фронті і на фронті ідеологічному. Знову з боку Кремля лунають старі міфи про "один народ", знову ми змушені відбивати численні атаки на нашу рідну українську мову", - зазначив лідер "ЄС".
За словами Порошенка, українці мають своє коріння, свою мову і свою історію.
"Зі святом вас, з Днем прийняття декларації про державний суверенітет. Боротьба продовжується. І Україна переможе", - підсумував п'ятий президент.
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