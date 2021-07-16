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Новини
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Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про "один народ"

Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про

31 рік тому, 16 липня 1990 року, Україна ухвалила Декларацію про державний суверенітет. Це було передвістям падіння радянської імперії. Ще один крок геть від Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив лідер "ЄС" і п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Депутати першого скликання, натхненні ідеєю незалежності, заклали тоді її законодавчі підвалини. Щиро дякую усім, хто у той пам’ятний липневий день проголосував "за". На жаль, нам досі доводиться відстоювати нашу незалежність на реальному східному фронті і на фронті ідеологічному. Знову з боку Кремля лунають старі міфи про "один народ", знову ми змушені відбивати численні атаки на нашу рідну українську мову", - зазначив лідер "ЄС".

За словами Порошенка, українці мають своє коріння, свою мову і свою історію.

"Зі святом вас, з Днем прийняття декларації про державний суверенітет. Боротьба продовжується. І Україна переможе", - підсумував п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо передбачити в Бюджетній декларації збільшення субсидій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим, - Порошенко

Автор: 

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Топ коментарі
+10
Сербські імперіалісти навівають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків турки, щоб роз'єднати "єдиний сербський народ", німецькі шовіністи не визнавали голландців як окремий народ і вважали їх субетносом німців, а голландську мову нижньонімецькою. Турки не визнають курдів і кажуть що це якісь "гірські турки" і тому не мають права на свою державу. Путін теж вирішив скористатися цим прийомом для обгрунтування своїх загарбницьких планів .
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16.07.2021 10:33
+9
Ээээ, Порох астанавись. Зе думает шо не 31ю а 30ю годовщину. не ломай хлопцу кайф
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16.07.2021 10:31
+7
Він тоді брата доїдав.
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16.07.2021 11:03
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Цікаво,а шо півшостий видасть?🤔
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16.07.2021 10:28 Відповісти
он скажет, шо не 31ю годовщину, а 30ю. Так в статье путена написано и он четал это
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16.07.2021 10:36 Відповісти
Так это зелин дружбан получается, раз он так свободно чувствует при земразях
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16.07.2021 10:36 Відповісти
Ээээ, Порох астанавись. Зе думает шо не 31ю а 30ю годовщину. не ломай хлопцу кайф
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16.07.2021 10:31 Відповісти
Сербські імперіалісти навівають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків турки, щоб роз'єднати "єдиний сербський народ", німецькі шовіністи не визнавали голландців як окремий народ і вважали їх субетносом німців, а голландську мову нижньонімецькою. Турки не визнають курдів і кажуть що це якісь "гірські турки" і тому не мають права на свою державу. Путін теж вирішив скористатися цим прийомом для обгрунтування своїх загарбницьких планів .
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16.07.2021 10:33 Відповісти
Слава Гетьману!
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16.07.2021 10:51 Відповісти
А під час акції "Україна без Кучми" щось цей голосок навіть не попискував.
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16.07.2021 10:51 Відповісти
Він тоді брата доїдав.
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16.07.2021 11:03 Відповісти
Брата по партії рИгіонів?
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16.07.2021 11:32 Відповісти
ти ідіот?
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16.07.2021 12:34 Відповісти
У кожного свій рівень знань і культури.
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19.07.2021 13:34 Відповісти
Лицемірство великий гріх!!!
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16.07.2021 10:53 Відповісти
Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про "один народ" - Цензор.НЕТ 6088
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16.07.2021 11:36 Відповісти
Брехлобарига-псевдопатріот!
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16.07.2021 11:46 Відповісти
Вы очень самокритичны))))
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16.07.2021 15:19 Відповісти
 
 