Військові навчання за участю Німеччини відбудуться в Литві, поблизу білоруського кордону
У Швенчьонському районі Литви, розташованому на кордоні з Білоруссю, на полігоні в Пабраде, відбудуться навчання "Швидкий меч", у яких вперше візьме участь штаб Десятої броньованої дивізії збройних сил (ЗС) Німеччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Це перші штабні навчання НАТО на території союзника, в яких бере участь Німеччина. Вони проводяться з ініціативи командування дивізії, повідомила литовська армія.
У п'ятницю буде оголошено про початок навчань.
У ході навчань штаб дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзницьких сил за участю командування Дванадцятої танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-ї бригади гірських піхотинців і Бригади мотопіхоти Литви Gelezinis Vilkas (Залізний вовк).
Сценарій навчань створено для відпрацювання протистояння гібридним загрозам і здійснення операцій колективної оборони високої інтенсивності.
Через пандемію навчання було перенесено із зими на літо.
Литва в цих навчаннях відіграє роль приймаючої сторони - забезпечує логістику, тилове забезпечення, процедури закупівель, транспортування, харчування.
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А реалії такі - московська і білоруська рать у випадку нападу проходять Прибалтику транзитом до Кенігсберга і Польщі, навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Хоробра" Литва не у змозі впоратися з кількома сотнями нелегальних мігрантів - скавчить про допомогу на всю Європу.