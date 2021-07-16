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Військові навчання за участю Німеччини відбудуться в Литві, поблизу білоруського кордону

Військові навчання за участю Німеччини відбудуться в Литві, поблизу білоруського кордону

У Швенчьонському районі Литви, розташованому на кордоні з Білоруссю, на полігоні в Пабраде, відбудуться навчання "Швидкий меч", у яких вперше візьме участь штаб Десятої броньованої дивізії збройних сил (ЗС) Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це перші штабні навчання НАТО на території союзника, в яких бере участь Німеччина. Вони проводяться з ініціативи командування дивізії, повідомила литовська армія.

У п'ятницю буде оголошено про початок навчань.

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У ході навчань штаб дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзницьких сил за участю командування Дванадцятої танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-ї бригади гірських піхотинців і Бригади мотопіхоти Литви Gelezinis Vilkas (Залізний вовк).

Сценарій навчань створено для відпрацювання протистояння гібридним загрозам і здійснення операцій колективної оборони високої інтенсивності.

Через пандемію навчання було перенесено із зими на літо.

Литва в цих навчаннях відіграє роль приймаючої сторони - забезпечує логістику, тилове забезпечення, процедури закупівель, транспортування, харчування.

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Німеччина (7449) Литва (2437) військові навчання (2779)


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Бацку провоцируют
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16.07.2021 10:38 Відповісти
Nedumaju budet smotret gde nebut iz ugolka stob ego nezametili
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16.07.2021 10:48 Відповісти
Таракана, а заодно и Моль.
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16.07.2021 10:49 Відповісти
"Логістика, тилове забезпечення,харчування, процедури закупок" - то все, що довіряє НАТО своїм новоспеченим "бойовим побратимам". Але як харахориться Литва з-за чужих спин (особливо згадка про "бронепіхоту"... !)
А реалії такі - московська і білоруська рать у випадку нападу проходять Прибалтику транзитом до Кенігсберга і Польщі, навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Хоробра" Литва не у змозі впоратися з кількома сотнями нелегальних мігрантів - скавчить про допомогу на всю Європу.
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17.07.2021 14:59 Відповісти
 
 