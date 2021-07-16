Шмигаль про підготовку до опалювального сезону: У сховищах вже понад 16 млрд куб. м газу. Йде робота із забезпечення вугіллям. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тримає на особистому контролі питання підготовки до опалювального сезону.
Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час Години запитань до уряду в ВРУ.
За словами прем'єра, на кінець червня обсяг газу в підземних газових сховищах перевищив 16 мільярдів кубів.
"Це більше, ніж було, наприклад, в 2019 році", - підкреслив глава уряду.
Він розповів, що також оптимізується робота із забезпечення України необхідних кількістю вугілля.
Шмигаль запевнив, що така підготовка йде щодня.
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