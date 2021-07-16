Меркель 7 років трималася, але все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії, - радник глави ОП

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину нічого не дав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Арестович назвав Меркель "політиком, який іде".

"Пані Меркель - політик, який іде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра". Ввічливі заяви під час пресконференції - це просто, щоб не сваритися", - сказав Арестович.

За його словами, візит Зеленського виявився безрезультатним.

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"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією - ред.). Він мав на увазі, що з українськими поправками, просто не став робити вибухову сенсацію під час дипломатичних заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, зрештою, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - сказав Арестович.

Радник вважає, що західні країни стурбовані зростанням впливу Китаю і готові домовлятися з Росією.

"Я так розумію, що німці називають це захистом німецьких національних інтересів. Частина Заходу настільки серйозно стурбована проблемою Китаю, що готова домовитися з Росією, ціна може бути важкою для України, навіть в оточенні Байдена є такі люди", - сказав Арестович.