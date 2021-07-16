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Новини
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Меркель 7 років трималася, але все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії, - радник глави ОП

Меркель 7 років трималася, але все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії, - радник глави ОП

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину нічого не дав.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Арестович назвав Меркель "політиком, який іде".

"Пані Меркель - політик, який іде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра". Ввічливі заяви під час пресконференції - це просто, щоб не сваритися", - сказав Арестович.

За його словами, візит Зеленського виявився безрезультатним.

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"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією - ред.). Він мав на увазі, що з українськими поправками, просто не став робити вибухову сенсацію під час дипломатичних заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, зрештою, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - сказав Арестович.

Радник вважає, що західні країни стурбовані зростанням впливу Китаю і готові домовлятися з Росією.

"Я так розумію, що німці називають це захистом німецьких національних інтересів. Частина Заходу настільки серйозно стурбована проблемою Китаю, що готова домовитися з Росією, ціна може бути важкою для України, навіть в оточенні Байдена є такі люди", - сказав Арестович.

Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Меркель Ангела (1139) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+29
Где еще не обделался наш "величайший" геостратег? Только и слышим о его "победах".
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16.07.2021 10:43
+15
Это как ?
Просится в НАТО , а самим хвалить и принимать методы коммунистов Китая, страны врага НАТО ?
Может быть и самим, но не с этими наркоманами клоунами
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16.07.2021 10:50
+12
Не Меркель здала інтереси України (на них їй глибоко пофіг в усі періоди історії), а здали 73/43%зебіли два роки тому, а також слуги уродів ВПЕРШЕ ще в червні 2019-го року, коли допустили повернення касапам права голосу в ПАРЄ. І з тих піл бубочка та його шобла регулярно здають та відступають.

Втім, це ж ота брехлива люська, нема чого дивуватися їй брехні...
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16.07.2021 10:48
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Ее там часом не смыло? там же куча пропавших безвести
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16.07.2021 10:42 Відповісти
Она в Штатах.
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16.07.2021 10:43 Відповісти
Пусть арестович раскажет ,что Бубочка в Омане ,в российском посольстве пообещал.
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16.07.2021 13:16 Відповісти
Где еще не обделался наш "величайший" геостратег? Только и слышим о его "победах".
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16.07.2021 10:43 Відповісти
зрада! Кругом немного враги, ну партнеры типа...немного бывшие. У всех типа "доброжелателей" забугорных свои цели, интересы, задачи. Украинцам надо самим о себе думать и на себя расчитывать!
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16.07.2021 10:43 Відповісти
Это как ?
Просится в НАТО , а самим хвалить и принимать методы коммунистов Китая, страны врага НАТО ?
Может быть и самим, но не с этими наркоманами клоунами
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16.07.2021 10:50 Відповісти
Это выбрать Президентом клоуна, а в Верховную Раду завести зеленое сборище. Прятать у себя бородатую бабушку от американского правосудия. Отводить свои войска на фронте и не стрелять. А виновата кто? Конечно же Канцлер Германии.
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16.07.2021 11:31 Відповісти
Выбрать клоуна, наркомана и судимого из днр?
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16.07.2021 11:04 Відповісти
бабка ломалась, набивала себе цену и наконец сбылась ее мечта: директорство в "грязьпроме".
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16.07.2021 10:43 Відповісти
Здали позиції на користь Росососісії і домовиллися щоб їх відходили як порноактрис з усіх сторін самі ж ЗЄклоуни, а Меркель лиш взяла на себе обов'язок озвучити це.
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16.07.2021 10:45 Відповісти
Вы верите Люсе?
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16.07.2021 11:05 Відповісти
Люсі, котра Арестович? Ні. Але в те що ЗЄшобло може продатися не задорого - вірю.
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16.07.2021 11:07 Відповісти
Зеля согласился на кластеры. А Меркель как бы все-равно кластеры так кластеры. Все понимают что идёт "великая гибридная нродная война". И француз рад такому исходу. Путле для приличия поламается как ливерная колбаса.
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16.07.2021 11:06 Відповісти
Это чемпионские победы на международных переговорах лично Зеленского .
Как будто заигрывание с коммунистической партией Китая, страной врагом НАТО, ускоряет вступление Украины в НАТО .
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16.07.2021 10:46 Відповісти
Эта немецкая комсомолка и агентка штази не держалась а умело скрывала свои симпатии к кремлю и в конце своего правления попросту послала нашу страну на три буквы благо у руля которой стоит бездарное чмо и вскоре мы увидим как ***** оценит ее заслуги - какой нибудь жирной и высокой должностью в газпроме
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16.07.2021 10:47 Відповісти
Абсолютно согласен, кроме должности. Там с штазисвким прошлым другая мотивация,не надо должность в газпроме, просто консерва Меркель вскрылась сейчас к закату политической карьеры, а так все у нее пучком и немцы многие будут любить и задания давних партнеров из Хремля выполнила.
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16.07.2021 12:19 Відповісти
Не Меркель здала інтереси України (на них їй глибоко пофіг в усі періоди історії), а здали 73/43%зебіли два роки тому, а також слуги уродів ВПЕРШЕ ще в червні 2019-го року, коли допустили повернення касапам права голосу в ПАРЄ. І з тих піл бубочка та його шобла регулярно здають та відступають.

Втім, це ж ота брехлива люська, нема чого дивуватися їй брехні...
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16.07.2021 10:48 Відповісти
Меркель 7 лет держалась/ Врёт кодлан Коломойского.То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014. Меркель и Нетаньяха самые ярые союзники Путина.
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16.07.2021 10:49 Відповісти
лучше бы он матерился, этот валенок. все вреда было бы меньше.
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16.07.2021 10:50 Відповісти
зеля та квартал навіть і не зупинялись здавати
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16.07.2021 10:51 Відповісти
Да вы их там всех пошлите и пытайтесь договорится. Сказочные деб...
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16.07.2021 10:53 Відповісти
Даремно ЗЕ побіг до неї. Провал цілковитий. А на що він, власне, сподівався?
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16.07.2021 10:53 Відповісти
Он завербован?
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16.07.2021 10:53 Відповісти
Придет время и мир узнает, как Анжела была завербована КГБ и кооптирована в правящие круги Германии. А до этого времени нам придется довольствоваться к заявлениями Люси,что Украину предали, но немного - так ... всего на половину шишечки.
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16.07.2021 10:56 Відповісти
С язіка фразу снял...
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16.07.2021 11:28 Відповісти
Ну уж так как ОП сдал интересы Украины за эти годы, ни один европейский глава не сдавал.
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16.07.2021 10:59 Відповісти
73% - вайна выгадна Зеленскому, паэтаму он нихочит дагавриватся, Зеля - барига, геть смитьом.
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16.07.2021 11:00 Відповісти
Меркель сдала ? Абдрыстович , это плесень во главе с бубочЬкой обосрались, точнее - забили на интересы Украины . А виноваты , конечно , Меркель , Байден , Макрон и Патрис Лумумба , однозначно !
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16.07.2021 11:02 Відповісти
Меркель 7 лет сдавала и сдает интересы Украины и ее народа в пользу рашистского оккупанта при том принуждая к этому страны ЕС работать против народа Украины.Меркель - есть РАШИСТСКИЙ сателит ,который выполняет задачи Москвы и есть основным компонентов мацковского плана гибридной войны Украины и ее оккупации Москвой
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16.07.2021 11:08 Відповісти
Китай это отмазка , деньги что сегодня получат от рашки, вот основная причина.
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16.07.2021 11:10 Відповісти
Як би до пані Меркель погано не сьавитись, але тут не зовсім у ній питання... У Німетчині дуже великий процент засланих і не зовсім расейномовних блевотинь. Вони дуже розкачують і впливають на політичні висновки. Це расейськоговорящее і ************ смердюче лайно, просто треба спакувати і відправити назад. Проблем стане більш, чим у половину меньше. Це ганчір,я, як правило ніде не хоче працювати і хоче качати свою права, лякаючи сратим ППХ. І не тільки у Германії. Всесвітня депортація цього бруду , дуже поможе.
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16.07.2021 11:14 Відповісти
на пол-шишечки?
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16.07.2021 11:18 Відповісти
При всій критиці щодо Арестовича ,тут він 100% правий. Ну з Європою ,більш-меньш ясно, а ось щодо оточення Байдена -це дійсно велика небезпека .А.Піонтковський пише ,що радник Байдена Дж.Керрі ,бувший держсекретар при Обамі ,-є якщо не "корисним ідіотом" то прямим агентом впливу Москви.Він відповідає за кліматичні проблеми і т.д. І вчорашня інформація -США будуть "дружити" з Москвою в боротьбі проти змін клімату.Тобто Росія вбиває і тероризує всіх сусідів ,і не тільки ,а Штати будуть з ними дружити по клімату-?
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16.07.2021 11:19 Відповісти
по перше пінтрковський то московитський агент, який працює на інтерес кацапів, фрау-штазі напередодні зустрічі з Байденом бачилась з зеленою шмарклею і переконалась що воно нікчема та використала цю зустріч на свою користь. Поки в нас при владі зебуїн, Україну чекає упадок і ззовні і всередині.
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16.07.2021 11:31 Відповісти
інтереси України може здати лише той хто керує нею. Я не захищаю фрау-штазі, але перед зустрічею з Байденом вона ще раз ствердилась в тому що зє це кончений імбецил якому можна впарити будь яку муйню і воно зжере.
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16.07.2021 11:26 Відповісти
Меркель тут абсолютно не причому. Справа зовсім в іншому. Наркотично залежний шут,ідіот при тому ж без знань , без освіти без досвіду веде дипломатичні переговори від імені держави Україна. Воно ще вчора по сцені скакало, спустивши штани,сьогодні дипломатичні переговори веде. Воно хоч середню школу закінчило? Бо точно як в тому фільмі говориться. Академієв воно не кінчало . Диплом про вищу освіту йому батько купив поки воно дурне спустивши штани біля роялю по сцені стрибало. Дипломат задрипаний. Да хай подякує пані канцлер що вона декілька годин поспіль терпіла його ідіотизм і тупість . Навіть пересиливши себе вийшла разом з ним на спільну прес конференцію. Макрон, так той на спільну пресуху з Зеленським відмовився виходити. А пані канцлер пересилила себе- вийшла. А що до результату візиту Вовочки наркомана, то він був прогнозований. Зеленський від природи це тупий інфантильний ідіот з розвитком мислення підлітка. Ну немає про що з ним говорити. Від слова зовсім.
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16.07.2021 11:54 Відповісти
дурень думкою богатие.... никогда, никогда в истории другая страна не будет наступатоь на свои интересы ради кого то! Меркель сыграла офигительную партию, выбив ГТС Украины из шахматной партии, исключительно в пользу Германии, и она молодец!
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16.07.2021 12:01 Відповісти
Вот по поводу пользы для Германии огромный вопрос. Когда зеленые придут к власти они расскажут немецкому народу про гибридную пользу СП-2, еще и до судов дойдет, не сразу, а когда маятник качнется в другую сторону. А это неизбежно, нет ни одного человека на Земле кот.сможет предсказать судьбу РФ в предверии транзита власти, РФ вступает в зону турбулентности, несмотря на лихорадочное закручивание гаек внутри Ху.лостана.
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16.07.2021 12:26 Відповісти
ну я думаю, что зеленые быстро поменяют точку зрения во время сильных заморозков.. и будет эта тема плавающе всплываать перриодически.. а там глянем...
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16.07.2021 13:10 Відповісти
_Эта лярва не молодец, болван. Она мразь, сдавшая путлеру Германию и ЕС. Она соавтор Третьей Всемирной войны.
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16.07.2021 12:32 Відповісти
ой не так там все просто.. игра продолжатся... поверьте там все просчитано на много ходов вперед, вот зимой и увидим, кто из нас прав! и да, подскажите плиз в чем вы видите сдачу ес , германии? опираясь на весомые факты, доказы?
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16.07.2021 13:08 Відповісти
_Я ни в чём вас убеждать, ничего доказывать тому кто видеть не хочет не стану. А тем паче путлеровским ботам!
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16.07.2021 13:15 Відповісти
Її дії - ніщо в порівнянні з тим, як інтереси України здає неЛох буковельський.
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16.07.2021 12:27 Відповісти
А что Меркель. Ее преемник на посту лидера партии и один из кандидатов на пост канцлера Лашет точно также поддерживает СП-2, говорит, это хорошо для Германии. Меркель поддерживает СП-2 не ради своих личных интересов, да и не смогла бы она это делать при мощном сопротивлении в своей стране. Этот газ хочет Германия, поэтому поток строится даже вопреки сопротивлению США.
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16.07.2021 12:29 Відповісти
"Радник вважає, що західні країни стурбовані зростанням впливу Китаю і готові домовлятися з Росією". - І це говорять ід*оти - які самі готові покласти Україну під Китай.
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16.07.2021 12:30 Відповісти
Время покажет - что стало причиной поворота.
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16.07.2021 12:46 Відповісти
А почему бы ей не сдать интересы Украины, в то время когда зеопарыш их успешно сдал и сдает?
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16.07.2021 13:00 Відповісти
Ничего, арийцам этот газ аукнется.
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16.07.2021 13:22 Відповісти
внезапно
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16.07.2021 13:58 Відповісти
Пустили бедосика-зебиленыша в Германию---результат не заставил себя ждать: жуткие наводнения и десятки жертв....
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16.07.2021 15:17 Відповісти
і Меркель, і Макрон, і Байден, і ЄС і НАТО готові підтримувати і підтримують НАРОД УКРАЇНИ але не це зелене шобло, яке зараз при владі в Україні. Це дуже погано, що зараз влада в Україні не дорівнює, не тотожна НАРОДу України, тому що дії цієї влади не відповідають інтересам НАРОДу України. Але це зробив сам НАРОД України, який 73 % голосів проголосував за зелених дебіло-клоунів.
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16.07.2021 15:33 Відповісти
"Я никому ничего НЕ должна!" - А.Меркель.
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16.07.2021 16:19 Відповісти
Ну а як їй потім в наглядову раду газпєрдпрома потрапити? Звичайно щось за щось... І Україні після того, як обрала янєлоха шмаркатого ображатись нема на кого, окрім як на себе.
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16.07.2021 17:46 Відповісти
Всё верно Арестович казал...
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18.07.2021 15:28 Відповісти
 
 