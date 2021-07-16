УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
4 377 27

"Вирвали камери відеоспостереження і почали виносити техніку": Силовики диктатора Лукашенка прийшли з обшуками в офіс "Радіо Свобода"

Силовики режиму Лукашенка прийшли з обшуками в офіс білоруської служби "Радіо Свобода", а також проводять обшуки у співробітників видання "Белсат".

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз силовики ламають двері в мінському офісі "Радыё Свабода".

Затримано Анну Гольоту ("Белсат") та Інесу Студинську ("Радыё Свабода").

Відбуваються обшуки у співробітників "Белсату" Ігоря Ілляша, Гліба Лободенка, Галини Обакунчик, Крістіни Чернявської, Павла Можейка;
- журналіста "Радыё Свабода" Валентина Жданка;
- журналіста Євгена Меркіса (Гомель);
- журналіста Віктора Ярошука (Пінськ);
- фрілансерів Олексія Кайриса та Олександра Саєнка (Гродно).

Також силовики прийшли з обшуком до батьків Алеся Левчука, який робив сюжети для "Белсату". Сам Алесь зараз у Грузії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Nexta повідомляє, що в офісі "Радыё Свабода" виламали двері. Силовики вирвали камери відеоспостереження на поверсі і почали виносити техніку. Затримано журналіста Олега Груздиловича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко дозволив застосовувати армію для придушення протестів у Білорусі

Автор: 

Білорусь (7960) Лукашенко Олександр (2659) репресії (1623) ЗМІ (1364)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
кончилась свобода.
с цветами хоть встретили мусоров лукашеску?
показати весь коментар
16.07.2021 10:58
+14
А что с таким названием там еще до сих пор работали журналисты ? Неужели не понятно что это Северная Корея-2 , только царёк полностью сумасшедший !
показати весь коментар
16.07.2021 10:56
+13
прощай, Свобода..., очень символично
показати весь коментар
16.07.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тю, а шо так поздно пришли?
показати весь коментар
16.07.2021 10:53 Відповісти
Так это же логично, они посмотрели что США тупят, встречаются с пуйлом, вот и начали действовать, поскольку никакого наказания им не будет
показати весь коментар
16.07.2021 10:57 Відповісти
логично
хто ж убогих станет наказывать
показати весь коментар
16.07.2021 11:09 Відповісти
А что с таким названием там еще до сих пор работали журналисты ? Неужели не понятно что это Северная Корея-2 , только царёк полностью сумасшедший !
показати весь коментар
16.07.2021 10:56 Відповісти
а в Северной Корее не полностью?
показати весь коментар
16.07.2021 11:40 Відповісти
Больше ада товарищи !
показати весь коментар
16.07.2021 10:56 Відповісти
кончилась свобода.
с цветами хоть встретили мусоров лукашеску?
показати весь коментар
16.07.2021 10:58 Відповісти
прощай, Свобода..., очень символично
показати весь коментар
16.07.2021 10:59 Відповісти
по многочисленным просьбам трудящихся и по аналогии с Сев. Кореей . Белорусь переименовывается в Сев. Беларусь
показати весь коментар
16.07.2021 10:59 Відповісти
если по аналогии, тогда где Южная?
показати весь коментар
16.07.2021 11:40 Відповісти
южную белорусы просрали . осталась только северная
показати весь коментар
16.07.2021 11:45 Відповісти
✓На майбутнє - квіти та мирні акції не допомогають
показати весь коментар
16.07.2021 11:02 Відповісти
Дивує не те що вирівли камери, що проводять обшуки, і т.п. Дувує кількість людей, готових брати участь у знущанні над своїм народом. І не говоріть про прикази і про присяги. У нас такого мусорського лайна теж хватає. Їм це просто подобається. Це навіть не сміття....
показати весь коментар
16.07.2021 11:08 Відповісти
нічого дивного
боягузи саме так поводяться
показати весь коментар
16.07.2021 11:12 Відповісти
Vidimo malo emu ecio sankciji.Polucit i ecio za eto i nelegalov takze.
показати весь коментар
16.07.2021 11:10 Відповісти
От і у нас таке б було, якби в лютому 2014 опозиція погодилася на примирення з Яником...
показати весь коментар
16.07.2021 11:11 Відповісти
вашими, різнопородні 73/43%зебіли, ще буде. Ще станеться. Все до того йде.
показати весь коментар
16.07.2021 11:40 Відповісти
Можна мене не зачисляти до зебілів, я починаючи з 2019 був категорично проти зелених... І так, порівняно з Білоруссю є одна велика різниця - у главзебіла нема підтримки в ЗСУ!
показати весь коментар
16.07.2021 11:48 Відповісти
не свисти, ти хоч аталотієвий, але той самий 73/43%зебіл
показати весь коментар
16.07.2021 11:55 Відповісти
А їм квіти подаруйте, або сніжками закидайте, а краще нехай пенсіонери зроблять марш під палками.
показати весь коментар
16.07.2021 11:11 Відповісти
Мы (пенсионеры), сейчас изнываем от жары. Нам не до маршей.
показати весь коментар
16.07.2021 15:17 Відповісти
Аминулим літом ходили...
показати весь коментар
16.07.2021 16:23 Відповісти
Ты изнываешь от любви к бульбофюреру
показати весь коментар
16.07.2021 17:27 Відповісти
Ты стал на колени?
показати весь коментар
16.07.2021 17:32 Відповісти
Странный вопрос от персоныша, который на коленях живет всю жизнь. Любишь своего фюрерка, русский?
показати весь коментар
16.07.2021 17:35 Відповісти
Странно что Радио Свобода до сих пор не трогали. Это же революционные штабы Америки по всему миру.
показати весь коментар
16.07.2021 12:06 Відповісти
а наша Панченко поехала к Лукашенке на Славянский базар и будет принимать из его рук подарки и медальки. " Я выше политики" - она выше избитых, замученых, убитых?
показати весь коментар
16.07.2021 22:32 Відповісти
 
 