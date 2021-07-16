"Вирвали камери відеоспостереження і почали виносити техніку": Силовики диктатора Лукашенка прийшли з обшуками в офіс "Радіо Свобода"

Силовики режиму Лукашенка прийшли з обшуками в офіс білоруської служби "Радіо Свобода", а також проводять обшуки у співробітників видання "Белсат".

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Просто зараз силовики ламають двері в мінському офісі "Радыё Свабода".

Затримано Анну Гольоту ("Белсат") та Інесу Студинську ("Радыё Свабода").

Відбуваються обшуки у співробітників "Белсату" Ігоря Ілляша, Гліба Лободенка, Галини Обакунчик, Крістіни Чернявської, Павла Можейка;

- журналіста "Радыё Свабода" Валентина Жданка;

- журналіста Євгена Меркіса (Гомель);

- журналіста Віктора Ярошука (Пінськ);

- фрілансерів Олексія Кайриса та Олександра Саєнка (Гродно).

Також силовики прийшли з обшуком до батьків Алеся Левчука, який робив сюжети для "Белсату". Сам Алесь зараз у Грузії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Nexta повідомляє, що в офісі "Радыё Свабода" виламали двері. Силовики вирвали камери відеоспостереження на поверсі і почали виносити техніку. Затримано журналіста Олега Груздиловича.

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