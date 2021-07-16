На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський

На окуповану Росією територію Луганської області знову заходять колони техніки з РФ.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Експерти "Східної правозахисної групи", що перебувають в ОРДЛО, зафіксували пересування військової техніки з РФ вночі із 12 на 13 липня. Пересування колони з танків і військових вантажівок здійснювалося під прикриттям темряви, однак наступного дня можна було спостерігати характерні сліди на асфальті.

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"Перекидання військової техніки не припиняється - відбувається оновлення озброєння. Росія здійснює переміщення в ОРДЛО бойових одиниць, тим самим продовжуючи реалізовувати свою тактику військової та політичної експансії в Україні", - говорить Лисянський.

Він нагадує, що днями під авторством російського президента Володимира Путіна вийшла стаття на сайті Кремля "Про історичну єдність росіян та українців". Глава РФ у пропагандистській і агресивній риториці про експансію "русского мира" заявив, що одне з головних завдань його президентства - знищення незалежності України в тому, що зараз існує. Пізніше російські ЗМІ поінформували, що військових РФ змусили вчити статтю Путіна про Україну - цей матеріал включено як одну з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.