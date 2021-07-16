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Новини Агресія Росії проти України
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На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський

На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський

На окуповану Росією територію Луганської області знову заходять колони техніки з РФ.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Експерти "Східної правозахисної групи", що перебувають в ОРДЛО, зафіксували пересування військової техніки з РФ вночі із 12 на 13 липня. Пересування колони з танків і військових вантажівок здійснювалося під прикриттям темряви, однак наступного дня можна було спостерігати характерні сліди на асфальті.

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"Перекидання військової техніки не припиняється - відбувається оновлення озброєння. Росія здійснює переміщення в ОРДЛО бойових одиниць, тим самим продовжуючи реалізовувати свою тактику військової та політичної експансії в Україні", - говорить Лисянський.

Він нагадує, що днями під авторством російського президента Володимира Путіна вийшла стаття на сайті Кремля "Про історичну єдність росіян та українців". Глава РФ у пропагандистській і агресивній риториці про експансію "русского мира" заявив, що одне з головних завдань його президентства - знищення незалежності України в тому, що зараз існує. Пізніше російські ЗМІ поінформували, що військових РФ змусили вчити статтю Путіна про Україну - цей матеріал включено як одну з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

Автор: 

армія рф (17729) зброя (7512) Донбас (22356) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+22
На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський - Цензор.НЕТ 7920
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16.07.2021 11:37
+14
Дружить собираются...

Зебилы, а почему зеля не заканчивает выгодную ему войну а?
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16.07.2021 11:33
+7
...ага, кровью умоется тот, кто не верит в історичну єдність росіян та українців... в.путин
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16.07.2021 11:34
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Ну им же нужно заполнять территорию откуда украинская власть отводит ВСУ под предлогом каких то там планов и договоренностей
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16.07.2021 11:32 Відповісти
Дружить собираются...

Зебилы, а почему зеля не заканчивает выгодную ему войну а?
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16.07.2021 11:33 Відповісти
минуточку, война была выгодна Пороху, но зеля ее все равно не заканчивает.
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16.07.2021 12:55 Відповісти
...ага, кровью умоется тот, кто не верит в історичну єдність росіян та українців... в.путин
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16.07.2021 11:34 Відповісти
На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський - Цензор.НЕТ 7920
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16.07.2021 11:37 Відповісти
метко!
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16.07.2021 11:50 Відповісти
А почему не накрыли артиллерией? Клоуны
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16.07.2021 11:54 Відповісти
все согласно переговоров "зе" с немецкой подельницей рашиста и с молчаливого согласия байды с америки
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16.07.2021 14:05 Відповісти
А имя собственное, которое пишется с маленькой, а именно "*****" на Лахте запрещают использовать? Ты попробуй, тебе понравится! Еще попытайся написать СЛАВА УКРАИНЕ - ГЕРОЯМ СЛАВА! - и ты вчистую за своего закосишь.
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02.08.2021 11:37 Відповісти
Іванець ,щоб Ти там не нашкрябав і як би Ти не косив ,яке б Ти ім'я буквами не писав,чи то великими ,(али махонькими), а факт на "лицо"
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02.08.2021 11:55 Відповісти
Может быть. А Путин - *****. А ты - лошара лахтинский.
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02.08.2021 12:59 Відповісти
Ой лишенько,а там он бачили сліди від танка: може!? Негайно скидайте зельоную соплю,а то путін нападе!!!
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16.07.2021 15:03 Відповісти
Из босоты будут делать быдло. Интересный эксперимент. Кому такое дерьмо в голову пришло? Вот это влип наротбабмбаса.
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02.08.2021 11:39 Відповісти
 
 