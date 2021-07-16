Це приклад залякування незалежних журналістів, - Денісова про обвинувальний акт стосовно українця Єсипенка в окупованому Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголошує, що обвинувальний акт щодо українського позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки у тимчасово окупованому Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в фейсбуку.

"Українському громадянину Владиславу Єпипенку загрожує 18 років позбавлення волі! На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді". Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає! Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - написала омбудсмен.

Денісова закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

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Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

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