Це приклад залякування незалежних журналістів, - Денісова про обвинувальний акт стосовно українця Єсипенка в окупованому Криму
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголошує, що обвинувальний акт щодо українського позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки у тимчасово окупованому Росією Криму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Денісова написала в фейсбуку.
"Українському громадянину Владиславу Єпипенку загрожує 18 років позбавлення волі! На такому покаранні наполягає сторона обвинувачення. Висновок оголосили учора у підконтрольному Росії так званому "Сімферопольському районному суді". Владислава Єсипенка звинувачують у нібито "незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї". Владислав своєї вини не визнає! Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом", - написала омбудсмен.
Денісова закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.
16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.
5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.
6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.
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