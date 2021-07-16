УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10905 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
753 2

У Києві за добу зафіксували 224 випадки COVID-19, померла одна людина, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 224 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"224 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом летальних випадків від коронавірусу – 5213. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 216 435", – повідомив Кличко.

Так, захворіли: 117 жінок віком від 18 до 89 років, 89 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 6 дівчаток від 2 до 7 років та 12 хлопчиків від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 172 людини. Загалом коронавірус подолали 207 272 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 31, у Подільському – 30 та в Шевченківському районі – 28 випадків" – зазначив Кличко.

Також читайте: Кабмін ретельно готується до можливої ​​чергової хвилі COVID-19, - Шмигаль

У Києві за добу зафіксували 224 випадки COVID-19, померла одна людина, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3525) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А говорил, порожняком пойдём. (с)

Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.
показати весь коментар
16.07.2021 12:27 Відповісти
Следует отметить, что призыв вакцинироваться никоим образом не относится к зэбаранам и пiд-рашкам. Им вакцинироваться как раз не следует, а так же можно не мыть руки и не соблюдать другие гигиенические процедуры.
показати весь коментар
16.07.2021 13:37 Відповісти
 
 