У Києві за добу зафіксували 224 випадки COVID-19, померла одна людина, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 224 хворих на коронавірус. Одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"224 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. Загалом летальних випадків від коронавірусу – 5213. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 216 435", – повідомив Кличко.

Так, захворіли: 117 жінок віком від 18 до 89 років, 89 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 6 дівчаток від 2 до 7 років та 12 хлопчиків від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 172 людини. Загалом коронавірус подолали 207 272 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 31, у Подільському – 30 та в Шевченківському районі – 28 випадків" – зазначив Кличко.

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