Держбюджет за перше півріччя отримав 583 млрд грн: на 35 млрд грн більше за план, - Шмигаль

Державний бюджет України за перше півріччя 2021 року отримав 583 млрд грн, що на 35 млрд грн більше за план і на 63 млрд грн перевищує показники першої половини минулого року.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що пріоритетом роботи Кабінету Міністрів залишається відновлення економіки, покращення інвестиційного клімату і макроекономічна стабільність. Важливим аспектом останньої Шмигаль назвав прогнозованість дій влади і у цьому зв’язку подякував народним обранцям за підтримку запропонованої урядом Бюджетної декларації на наступні три роки.

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"Така декларація ухвалюється вперше в історії України і демонструє відповідальний підрід влади до стратегії використання бюджетних коштів", - наголосив Шмигаль.