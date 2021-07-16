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Новини Бюджет-2021
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Держбюджет за перше півріччя отримав 583 млрд грн: на 35 млрд грн більше за план, - Шмигаль

Держбюджет за перше півріччя отримав 583 млрд грн: на 35 млрд грн більше за план, - Шмигаль

Державний бюджет України за перше півріччя 2021 року отримав 583 млрд грн, що на 35 млрд грн більше за план і на 63 млрд грн перевищує показники першої половини минулого року.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що пріоритетом роботи Кабінету Міністрів залишається відновлення економіки, покращення інвестиційного клімату і макроекономічна стабільність. Важливим аспектом останньої Шмигаль назвав прогнозованість дій влади і у цьому зв’язку подякував народним обранцям за підтримку запропонованої урядом Бюджетної декларації на наступні три роки.

Також читайте: Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль

"Така декларація ухвалюється вперше в історії України і демонструє відповідальний підрід влади до стратегії використання бюджетних коштів", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

держбюджет (2409) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+4
долг по овгз рассматривает как увеличение доходов это у всех зеленых такая занятная математика
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16.07.2021 11:53
+1
Больше денег напечатали - поэтому больше и собрали.
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16.07.2021 11:52
+1
Вистачить і на трамваї для Кривого Рогу і на лєдоколи
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16.07.2021 11:56
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бумагу покажите
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16.07.2021 11:42 Відповісти
В кошелёк загляните
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16.07.2021 11:46 Відповісти
Вистачить і на трамваї для Кривого Рогу і на лєдоколи
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16.07.2021 11:56 Відповісти
Интересно посмотреть из каких доходов состоит 583 млрд грн, с кого стянули в бюджет деньги?!
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16.07.2021 11:51 Відповісти
долгов овгз нагребли чё неясного
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16.07.2021 12:14 Відповісти
Больше денег напечатали - поэтому больше и собрали.
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16.07.2021 11:52 Відповісти
долг по овгз рассматривает как увеличение доходов это у всех зеленых такая занятная математика
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16.07.2021 11:53 Відповісти
Припиніть друкувати гривні!
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16.07.2021 11:58 Відповісти
Ну ,35 додаткових млрд ви показали ,, для пристойності . А скільки - " заникали " ? .
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16.07.2021 12:18 Відповісти
"...на 35 млрд грн больше плана..."

Надеюсь, "планописатели" выгнаны с волчим билетом? учить арифметику?
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16.07.2021 12:26 Відповісти
не ну понятно овгз напечатали, теперь надо больше плана!больше! канабису всем! а дыра в бюджете какая-не напомнил шмыгАль?
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16.07.2021 12:39 Відповісти
Дефицит бюджета 400+ лярдов. Давай шмыгалек рассказывай сказки лохам как дофига ты денег собрал.
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16.07.2021 12:46 Відповісти
ЭТИ БЕЗГРАМОТНЫЕ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМАРГАЛЬ, СНАЧАЛА СНИЗИЛИ РЕЗКО ПЛАН DОХОDОВ БУDЖЕТА , А ТЕПЕРЬ РАDУТСЯ ЛИПОВОМУ ВЫПОЛНЕНИУ ПЛАНА ПОПОЛНЕНИЯ БУDЖЕТА !! ТАКОЙ ОБМАН НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ , МОГЛА СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ЛИШЬ СУПЕР БРЕХЛИВАЯ КПСС!
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16.07.2021 13:10 Відповісти
 
 