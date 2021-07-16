Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль

У березні цього року була проведена індексація для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"У квітні цього року була проведена індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, і вони так само отримали свої оновлені виплати. Крім того, підвищуються мінімальні пенсійні виплати разом із підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня цього року. Минулого року Уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримають по 500 грн", — підкреслив Шмигаль.

Також прем’єр наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

Шмигаль нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових.

"Доплати по 2000 гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч людей. І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам – ні", — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом Парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

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