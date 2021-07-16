УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10905 відвідувачів онлайн
Новини
1 914 32

Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль

Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль

У березні цього року була проведена індексація для більшості українських пенсіонерів. Зростання пенсій на 11% торкнулося майже 8 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"У квітні цього року була проведена індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, і вони так само отримали свої оновлені виплати. Крім того, підвищуються мінімальні пенсійні виплати разом із підвищенням прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня цього року. Минулого року Уряд вперше запровадив програму доплат пенсіонерам, які старше 80 років. Тепер вони щомісяця додатково отримають по 500 грн", — підкреслив Шмигаль.

Також прем’єр наголосив, що 1 жовтня так само вперше буде запроваджено додаткові виплати по 400 грн для пенсіонерів старше 75 років.

Шмигаль нагадав, що на засіданні Уряду 14 липня було ухвалено рішення про підвищення пенсій для військових.

"Доплати по 2000 гривень будуть нараховані людям уже за липень. Загалом такі доплати торкнуться майже 400 тисяч людей. І це справедлива сума з огляду на те, що виплати іншим пенсіонерам індексувалися, а військовим пенсіонерам – ні", — зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін продовжує спільно з профільним комітетом Парламенту працювати над тим, щоб запустити накопичувальну пенсійну систему.

Також читайте: Кабмін підняв мінімальну пенсію для військовослужбовців до 3,8 тис. грн та встановив щомісячну доплату, - Шмигаль

Автор: 

виплати (1058) Кабмін (14140) пенсіонери (892) пенсія (1594) Шмигаль Денис (4633)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Какие ж вы ценичные уроды, все цены взлетели минимум на 50% процентов, а пенсия поднята на 400гр,
показати весь коментар
16.07.2021 11:44
+9
Что б вы со всем правительством до конца дней на 400 гр жили
показати весь коментар
16.07.2021 11:45
+6
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5663
показати весь коментар
16.07.2021 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие ж вы ценичные уроды, все цены взлетели минимум на 50% процентов, а пенсия поднята на 400гр,
показати весь коментар
16.07.2021 11:44 Відповісти
Так ще і не піднімали, поки що це зелені обіцянки- цяцянки.Здеруть спочатку з людей шкіру податками і комуналкою,а потім ще подивляться чи піднімати за ці гірки гроші пенсію, чи покласти до кишені.
показати весь коментар
16.07.2021 11:56 Відповісти
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
16.07.2021 12:18 Відповісти
В жопу себе засунь эти 400гр. Суки, никак не нажрутся.
показати весь коментар
16.07.2021 12:12 Відповісти
Тот момент,когда завидуешь тем кому за 75.Хоть на старости лет люди проживут достойно.
показати весь коментар
16.07.2021 11:44 Відповісти
Брехня.С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2464
показати весь коментар
16.07.2021 11:44 Відповісти
Что б вы со всем правительством до конца дней на 400 гр жили
показати весь коментар
16.07.2021 11:45 Відповісти
Значит как обычно и цены не много подскочат с 1 октября
показати весь коментар
16.07.2021 11:46 Відповісти
Обецянки....Должны были с 1 января. перенесли на 1 марта. потом на 1 июля...Вот теперь трындят о 1 октября....а сами подсчитывают сколько сэкономили на своих дедушках. бабушках, родителях....Ублюдки безмозглые воровитые.
показати весь коментар
16.07.2021 11:46 Відповісти
Могли бы конечно сразу сахаром давать,ровно 10 кг бонуса,если удалось дожить до 75.
показати весь коментар
16.07.2021 11:49 Відповісти
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5663
показати весь коментар
16.07.2021 12:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26978679.html Зазеркалье
"В Україні значно https://prm.ua/do-75-ukraintsiv-poperedyly-pro-znachne-pidvyshchennia-taryfiv-na-komunalku/ підвищиться вартість житлово-комунальних послуг, зокрема подорожчають опалення та гаряче водопостачання до 75%"
Просто Володенька путает слова "снизить/повысить", а в остальном всё сходится. И главное глаза - добрые-добрые.
С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3646
показати весь коментар
16.07.2021 11:55 Відповісти
Интересно: а пенсионерам-судьям, которые пенсии по 200 000 (двести тысяч) грн. в месяц получают, тоже 400 гривён подкинут -- для смеха?
показати весь коментар
16.07.2021 11:58 Відповісти
если не подкинут, те отсудят. Причем всякого возраста, потому что выплата 400 грн с возраста 75 лет это ущемление прав человека
показати весь коментар
16.07.2021 12:04 Відповісти
Получи пенсионер 45 центов в день смотри, жри теперь так, что бы не обосрался!
показати весь коментар
16.07.2021 12:02 Відповісти
брехати вони вміють...
показати весь коментар
16.07.2021 12:05 Відповісти
Та П ви НХ з своїми доплатами .. Які можна - то вводити , то скасовувати , як кому заманеться ,, в залежності - є гроші в бюджеті чи нема . Всякі доплати це -окозамилювання !
Проводьте їх законом , тоді це буде дійсно - підняття пенсій . Те ж саме для військових .
показати весь коментар
16.07.2021 12:07 Відповісти
Саме легше забрати гроші у старих,немічних,пенсіонерів і за їх рахунок піти у відпустку вони ж страйкувати не вийдуть.Так минулого року забрали у онкохворих і закатали в асфальт.
показати весь коментар
16.07.2021 12:09 Відповісти
А Саакашвілі обіцяв, що, коли Порошенко піде з посади президента, пенсії подвояться вже в перші два місяці.
Поки ми бачимо тенденцію подвоєння цін та тарифів. А от доходи Міхо, напевно, подвоїлися, якщо не вдесятирилися. Уже хатинку збудудував
показати весь коментар
16.07.2021 12:12 Відповісти
Таки да.

Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 87
показати весь коментар
16.07.2021 12:24 Відповісти
Тут у мене одному знаймому пенсіонеру, пенсію підвищили. Знаєте на скільки? На 95 копійок
показати весь коментар
16.07.2021 12:14 Відповісти
Ну а мой батя просто миллионер-ему повысили на 20 грн.
показати весь коментар
16.07.2021 12:27 Відповісти
будут получать, но недолго если доживут, а зекрыворогий батя, уже давно получает персональную стипендию 2 500грн., зато шо застругал зеосла
показати весь коментар
16.07.2021 12:21 Відповісти
Ага, а пенсіонери віком від 60 до 75 їсти не хочуть? Що це за градація така? Мабуть 400 грн. це винагорода, що пенсіонер не помер та дожив до 75 років. Бог все одно поверне бумерангом корумпованим, цинічним чинушам сповна за злодіяння... або на дітях відплатить. Бог все бачить.
показати весь коментар
16.07.2021 12:21 Відповісти
посчитали суки наверное что таких осталось 15 - 20 человек на всю страну...
показати весь коментар
16.07.2021 12:22 Відповісти
Все стає цілком наглядно та очевидно, коли візьмете до уваги наступне:
"Як http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm повідомляє Державна служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років". Чи потрібні ще коментарі?
показати весь коментар
16.07.2021 12:47 Відповісти
Ну теперь заживут, кроусаны в Париже, кава в Вене..
показати весь коментар
16.07.2021 13:15 Відповісти
Ежегодная мартовская индексация пенсий два последних года кого знаю ни разу не была равна 11% указаных. От силы 9. С июля текущего подняли опять. Мне подкинули 11 гр 5 коп. Жене 0гр. Причём при пенсии 1890гр. Чуть больше минималки пенсии. На пенсии жена с 2010г, я с 2006г. Летняя субсидия 490гр, зимняя 1570гр. Эти подачки и прочие градации по возрасту только усугубляют ситуацию. Ну чем виноваты те кому сегодня 73-74г и такие не попадают на добавку в 400гр. Или те кому 78-79 и не попадают под добавку 500гр?.
показати весь коментар
16.07.2021 13:21 Відповісти
обещали 500
показати весь коментар
16.07.2021 13:38 Відповісти
идиоты 75 эт 100 человек получат
показати весь коментар
16.07.2021 15:29 Відповісти
 
 