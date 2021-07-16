За перші п'ять місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%, - Шмигаль

Уже в другому кварталі 2021 року в Україні помітним є зростання і в цілому економіки, і інвестиційної активності зокрема.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду в парламенті.

"Свідченням цього є і той факт, що вже третій місяць поспіль зростають кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісяця. Тобто бізнес починає вкладати в розвиток і розширення", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за перші 5 місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%.

"Збільшення експорту відбувається практично у всіх товарних групах. Зокрема, експорт у Велику Британію зріс на 64%, експорт до Німеччини на 52%, експорт у КНР зріс на 50%. Україна дуже довгий час не могла повноцінно реалізувати свій експортний потенціал, але спільна робота влади і бізнесу дозволяє відкривати нові ринки і розширювати географію експорту", - додав прем'єр-міністр.

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