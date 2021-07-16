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За перші п'ять місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%, - Шмигаль

За перші п'ять місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%, - Шмигаль

Уже в другому кварталі 2021 року в Україні помітним є зростання і в цілому економіки, і інвестиційної активності зокрема.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду в парламенті.

"Свідченням цього є і той факт, що вже третій місяць поспіль зростають кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісяця. Тобто бізнес починає вкладати в розвиток і розширення", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що за перші 5 місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%.

"Збільшення експорту відбувається практично у всіх товарних групах. Зокрема, експорт у Велику Британію зріс на 64%, експорт до Німеччини на 52%, експорт у КНР зріс на 50%. Україна дуже довгий час не могла повноцінно реалізувати свій експортний потенціал, але спільна робота влади і бізнесу дозволяє відкривати нові ринки і розширювати географію експорту", - додав прем'єр-міністр.

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Автор: 

економіка (932) експорт (4508) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+12
Цены выросли...а не обьемы...
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16.07.2021 11:58
+5
правильно выше написали: в таком случае должны расти объемы производства, а у на растут внутренние цены.
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16.07.2021 12:02
+4
Да, просто случайно для Украины выросли цены на сырьё, которое мы продаём
Заслуги правительства в этом нет
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16.07.2021 12:02
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це по графіку?
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16.07.2021 11:57 Відповісти
Цены выросли...а не обьемы...
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16.07.2021 11:58 Відповісти
к сожалению
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16.07.2021 12:01 Відповісти
Да, просто случайно для Украины выросли цены на сырьё, которое мы продаём
Заслуги правительства в этом нет
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16.07.2021 12:02 Відповісти
Мои инвестиции в сахар и масло, выросли на 150% - я молодец?
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16.07.2021 13:30 Відповісти
правильно выше написали: в таком случае должны расти объемы производства, а у на растут внутренние цены.
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16.07.2021 12:02 Відповісти
Спільна праця влади та бізнесу зняла з людей вже останні штани.Але я так і не зрозуміла що експортуємо,третій місяць поспіль зростають кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісячно,але люди все бідніше і все тяжче звести кінці с кінцями, у влади ж немє часу на людей,вона прийшла для того щоб процвітали Коломойські-Ахметови, "слуги уродів" - оце і є влада в Україні.
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16.07.2021 12:03 Відповісти
Вот когда Наркоманы во власти примут закон о конопле! Вот тогда заживем! Завалим весь мир канабисом...сцуки.
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16.07.2021 12:03 Відповісти
Охметов жырует ...
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16.07.2021 12:08 Відповісти
"экспорт украинской продукции вырос на 26%" - брехати вони вміють...
Насправді виріс не просто експорт, а сума бабла, яка експортується. Бо виросли ціни на продукцію традиційного українського експорту: залізну руду, металопрокат, продукцію землеробства (олія в т.ч.).

Але ж насправді експорт в натуральному виразі продукції порівняно з 2019-тим роком впав чи не вполовину. І тільки за рахунок цін - вони мають можливість звітувати про 26% росту.
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16.07.2021 12:12 Відповісти
Чим більше вивозять з України, тим вищими стають ціни.
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16.07.2021 12:15 Відповісти
У Шмінгаля все росте,тільки про ціни він нічого не говорить наприклад на цукор,пшеницю,олію,борошно,оплату комуналки.
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16.07.2021 12:15 Відповісти
Мы в курсе...😆....В прошлом году такая же куйня была с увеличением экспорта ...а потом оказалось,и что запасы в гос.резерве зерна, сахара и подсолнечного масла "з'їли миші"....
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16.07.2021 12:26 Відповісти
****, ******* живеться шмигалю, все по графіку
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16.07.2021 12:26 Відповісти
А этот мужчинка точно премьером работает?
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16.07.2021 12:33 Відповісти
Обожаю математику и как чинуши играют циферками......
Ведь если продал 1 унитаз вчера и 2 сегодня - это рост продаж на 100 %
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16.07.2021 12:44 Відповісти
главное - отрапортоваться. что все прекрасно, прелестная маркиза ... все хорошо! а после нас - хоть потоп. и ростов - близко. успеем, блин!
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16.07.2021 12:48 Відповісти
ціни на метал, основна стаття нашого експорту, за рік виросли в 2 рази.
Звідки ж піднявся експорт? А-а, це завдяки Шмигалю піднялись ціни на метал...
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16.07.2021 14:58 Відповісти
 
 