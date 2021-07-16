За перші п'ять місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%, - Шмигаль
Уже в другому кварталі 2021 року в Україні помітним є зростання і в цілому економіки, і інвестиційної активності зокрема.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду в парламенті.
"Свідченням цього є і той факт, що вже третій місяць поспіль зростають кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісяця. Тобто бізнес починає вкладати в розвиток і розширення", - зазначив глава уряду.
Шмигаль зазначив, що за перші 5 місяців 2021 року експорт української продукції зріс на 26%.
"Збільшення експорту відбувається практично у всіх товарних групах. Зокрема, експорт у Велику Британію зріс на 64%, експорт до Німеччини на 52%, експорт у КНР зріс на 50%. Україна дуже довгий час не могла повноцінно реалізувати свій експортний потенціал, але спільна робота влади і бізнесу дозволяє відкривати нові ринки і розширювати географію експорту", - додав прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заслуги правительства в этом нет
Насправді виріс не просто експорт, а сума бабла, яка експортується. Бо виросли ціни на продукцію традиційного українського експорту: залізну руду, металопрокат, продукцію землеробства (олія в т.ч.).
Але ж насправді експорт в натуральному виразі продукції порівняно з 2019-тим роком впав чи не вполовину. І тільки за рахунок цін - вони мають можливість звітувати про 26% росту.
Ведь если продал 1 унитаз вчера и 2 сегодня - это рост продаж на 100 %
Звідки ж піднявся експорт? А-а, це завдяки Шмигалю піднялись ціни на метал...