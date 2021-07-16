Монастирський про справу Шеремета: Дочекаймося результатів суду. Потім будуть зроблені висновки про роботу правоохоронної системи

Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський закликає дочекатися рішення суду у справі Павла Шеремета, після чого можна буде зробити висновок про роботу співробітників МВС.

Про це він заявив, виступу в парламенті, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз справа в суді. Дочекаймося результатів, і потім вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи", - так Монастирський відповів на питання нардепа "ЄС" Ірини Геращенко.

Реагуючи на зауваження нардепа про те, чому президент запропонував його кандидатуру, а не прем'єр, він заявив: "Мене представляє прем'єр-міністр за поданням фракції "Слуга народу".

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Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".