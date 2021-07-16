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Новини Убивство Шеремета
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Монастирський про справу Шеремета: Дочекаймося результатів суду. Потім будуть зроблені висновки про роботу правоохоронної системи

Монастирський про справу Шеремета: Дочекаймося результатів суду. Потім будуть зроблені висновки про роботу правоохоронної системи

Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський закликає дочекатися рішення суду у справі Павла Шеремета, після чого можна буде зробити висновок про роботу співробітників МВС.

Про це він заявив, виступу в парламенті, інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз справа в суді. Дочекаймося результатів, і потім вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи", - так Монастирський відповів на питання нардепа "ЄС" Ірини Геращенко.

Реагуючи на зауваження нардепа про те, чому президент запропонував його кандидатуру, а не прем'єр, він заявив: "Мене представляє прем'єр-міністр за поданням фракції "Слуга народу".

Також читайте: Профільний комітет Ради підтримав призначення Монастирського на пост глави МВС

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

Автор: 

ВР (15022) Геращенко Ірина (1150) МВС (3509) Шеремет Павло (520) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+34
А давай мы тебя скота в тюрягу посадим...и будем ждать решения суда..
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16.07.2021 12:12
+31
Давайте посадим двух мразей, обвинивших бездоказательно Рифа и Лису на приснопамятной прессухе и будем ждать суда. Они как-раз того заслужили.
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16.07.2021 12:16
+15
"Да здравствует наш самый "гуманный" суд в Мире" - медведчуку за подозрение в гос.измене - минимальный залог, генералу Павловскому за защиту Мариуполя - максимальный залог...
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16.07.2021 12:17
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А давай мы тебя скота в тюрягу посадим...и будем ждать решения суда..
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16.07.2021 12:12 Відповісти
ага. за принт на росте бороды арийской рассы.
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16.07.2021 12:21 Відповісти
Главный подозреваемый этого фейкового дела уже умыл руки. Можно начинать искать.
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16.07.2021 12:12 Відповісти
А зеля не при делах?
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16.07.2021 13:45 Відповісти
Пещерного?! по заказу Портнова?! ох ты ж и мразь...
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16.07.2021 12:14 Відповісти
Давайте посадим двух мразей, обвинивших бездоказательно Рифа и Лису на приснопамятной прессухе и будем ждать суда. Они как-раз того заслужили.
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16.07.2021 12:16 Відповісти
И ключ от их камеры потеряем...
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16.07.2021 12:23 Відповісти
Двери заварим наглухо.
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16.07.2021 13:00 Відповісти
Давайте будем гуманными и оставим окошко, сантиметров 5.
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16.07.2021 13:46 Відповісти
В полу.
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16.07.2021 16:16 Відповісти
"Да здравствует наш самый "гуманный" суд в Мире" - медведчуку за подозрение в гос.измене - минимальный залог, генералу Павловскому за защиту Мариуполя - максимальный залог...
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16.07.2021 12:17 Відповісти
Главное что Лукашенко никто не обвиняет в убийстве Шеремета. Будем считать МВД свою задачу на прошедшие 4 года выполнил. Сейчас нужно сгноить в тюрьме добробата Семёнченко который из беларусов хотел создать частную военную компанию, это тоже заказ Лукашенко.
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16.07.2021 12:18 Відповісти
То есть давайте засудим невиновных, закроем их в камеру, а потом начнем разбирательство по правомерности приговора в течении лет пяти? И это пока что он только кандидат на должность...
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16.07.2021 12:21 Відповісти
По Шеремету принципового рішення так званого "суда" до наступних виборів не буде.
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16.07.2021 12:22 Відповісти
следующие выборы будут полностью сфальсифицированны рыгами
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16.07.2021 13:07 Відповісти
Зерыгами.
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16.07.2021 16:17 Відповісти
омг. да рейдернул беня рыгов, обозвал это слугой народа. все повелись, умные люди знают, что бене верить нельзя
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16.07.2021 16:27 Відповісти
Так декілька років підряд говорив борцун з корупцією Аваков і сидів в кріслі міністра з того самого починає Монастирський.Де вас таких борцунів штампують?
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16.07.2021 12:23 Відповісти
знамо де. в трускавецком университете благородных девиц.
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16.07.2021 12:25 Відповісти
"Сейчас дело в суде. Давайте дождёмся конца правления Ермака с поцЗедентом, и после уже будут сделаны необходимые выводы относительно работы и качества правоохранительной системы(может быть)
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16.07.2021 12:28 Відповісти
шо оно мелет!!
Друг Кивы(т.е кидараст),однозначно
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16.07.2021 12:32 Відповісти
сАбаков ушел-но дело его живет
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16.07.2021 12:39 Відповісти
он оставил своих голодных псов по всей Украине
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16.07.2021 13:55 Відповісти
Птичка-говорун... Йому ще й рота не закриєш.
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16.07.2021 12:58 Відповісти
с такм министром и судов не надо . Закроют и будут ждать осел или пашдишах в отставку,а может и сам подозреваемый сдохнет. Одно ясно эти твати уже не люди.
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16.07.2021 13:29 Відповісти
А что, дело уже в суде? Сколько можно "дожидаться"?
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16.07.2021 13:42 Відповісти
Ключевое слово ДОЖДЕМСЯ! Наступает фаза "Вали на предшественника"! Потом будет новый министр и/или забвение...
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16.07.2021 14:58 Відповісти
Гребаные беспредельщики и людоеды.
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16.07.2021 16:19 Відповісти
 
 