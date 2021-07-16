Українські моряки, що залишилися на несправному судні в Аравійському морі, повернуться додому після ремонту корабля, - МЗС

Українські моряки із судна Thorn1, яке стоїть на рейді в порту Джібуті, повернуться в Україну після ремонту систем на ньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У порту Джибуті стоїть на рейді судно Thorn1, яке належить грецькій компанії. Корабель в аварійному стані й не придатний для цільового використання. Він прямував із Туреччини до Індії для утилізації. У складі екіпажу на борту судна перебувають десять українців, іще один наш громадянин зійшов на берег для отримання медичної допомоги", - сказав Ніколенко.

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За його словами, 7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик.

"Очікуємо від джибутійських судмедекспертів інформацію про точну причину смерті", - додав він.

Спікер зазначив, що відразу після отримання повідомлення про ситуацію на судні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба негайно доручив посольствам України в Греції та Ефіопії вжити невідкладних заходів для захисту інтересів українських громадян.

"Завдяки роботі дипломатів компанія-судновласник планує відправити найближчими днями в Джибуті частину змінного екіпажу для ремонту систем на судні. В порту також перебуває агент судновласника, який забезпечує моряків питною водою, продуктами харчування і, в разі потреби, медикаментами. Після ремонту судно має вирушити в альтернативний порт в Аденській затоці, де вісім українських моряків повинні зійти на берег для подальшого повернення в Україну", - розповів Ніколенко.

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Він наголосив, що з огляду на аварійність судна МЗС України закликає і інших трьох громадян повертатися разом з основною групою.

"Для надання консульської допомоги нашим громадянам безпосередньо на місці в Джибуті летить український консул в Ефіопії. Він також здійснить оформлення репатріації тіла загиблого моряка. МЗС України тримає ситуацію з судном Thorn1 на особливому контролі", - запевнив Ніколенко.