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Українські моряки, що залишилися на несправному судні в Аравійському морі, повернуться додому після ремонту корабля, - МЗС

Українські моряки, що залишилися на несправному судні в Аравійському морі, повернуться додому після ремонту корабля, - МЗС

Українські моряки із судна Thorn1, яке стоїть на рейді в порту Джібуті, повернуться в Україну після ремонту систем на ньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У порту Джибуті стоїть на рейді судно Thorn1, яке належить грецькій компанії. Корабель в аварійному стані й не придатний для цільового використання. Він прямував із Туреччини до Індії для утилізації. У складі екіпажу на борту судна перебувають десять українців, іще один наш громадянин зійшов на берег для отримання медичної допомоги", - сказав Ніколенко.

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За його словами, 7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик.

"Очікуємо від джибутійських судмедекспертів інформацію про точну причину смерті", - додав він.

Спікер зазначив, що відразу після отримання повідомлення про ситуацію на судні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба негайно доручив посольствам України в Греції та Ефіопії вжити невідкладних заходів для захисту інтересів українських громадян.

"Завдяки роботі дипломатів компанія-судновласник планує відправити найближчими днями в Джибуті частину змінного екіпажу для ремонту систем на судні. В порту також перебуває агент судновласника, який забезпечує моряків питною водою, продуктами харчування і, в разі потреби, медикаментами. Після ремонту судно має вирушити в альтернативний порт в Аденській затоці, де вісім українських моряків повинні зійти на берег для подальшого повернення в Україну", - розповів Ніколенко.

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Він наголосив, що з огляду на аварійність судна МЗС України закликає і інших трьох громадян повертатися разом з основною групою.

"Для надання консульської допомоги нашим громадянам безпосередньо на місці в Джибуті летить український консул в Ефіопії. Він також здійснить оформлення репатріації тіла загиблого моряка. МЗС України тримає ситуацію з судном Thorn1 на особливому контролі", - запевнив Ніколенко.

Автор: 

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оставшиеся на поломанном судне в Аравийском море, вернутся домой после ремонта корабля

так они же были на судне. как они тогда оказались на корабле? корабль и судно две существенные разницы. кораблями являются только военные плавсредства
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16.07.2021 12:24 Відповісти
Вот есть же на белом свете зануды... Понимает, шо автор статьи - далекий от морской терминологии, использует термины судно и корабль для определения одного и того же объекта, так нет же гундит, гундит и гундит. Вместо того, чтобы обратиться на совет форумчан и предложить Админу исправить стилистическую ошибку... гундит, гутдит и гундит... Если такой - недоколыханый, ему не видать перед собой открывшейся двери ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКОГО клуба Капитанов... бо нужно быть джентельменом, в первую очередь, а не скандальной торговкой с "Привоза".
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16.07.2021 13:01 Відповісти
PS... https://www.youtube.com/watch?v=kXYiU_JCYtU Numb
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16.07.2021 13:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-4HI1_LTWIk "Old and Wise" :-
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16.07.2021 13:11 Відповісти
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16.07.2021 13:12 Відповісти
alexandr shamov - пока что с твоей стороны 6-ть строк занудства и хамства.
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16.07.2021 13:06 Відповісти
Не подфартило мариманам. Надеялись на денежный и короткий вояж... Корабль, судя по всему, потерял электричество, да и электрик в унисон скопытился. Мабуть так шо-та начудил на станции эл.снабжения, шо и его перемкнуло...
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16.07.2021 13:26 Відповісти
Да , бедоносная команда, шо главзеб. Правильно... нужно всех сменить, а то б л яшанка не доедет и до гвоздей.
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16.07.2021 13:32 Відповісти
Судно- это не фен или утюг, чтобы "поломаться".

А вообще, это полная жесть, как коллеги могли пытаться устранить неисправности в адскую жару в машинном отделении без освещения, вентиляции, инструментов и зипа.
Респект.
И вечная память погибшему Моряку.
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16.07.2021 14:36 Відповісти
 
 