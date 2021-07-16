Мутації дещо знижують ефективність вакцин, але це не означає, що щеплення неефективні, - лікарка Чумаченко
Вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби, викликаної новими штамами, в тому числі "Дельта".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.
"Потрібно розуміти, що мутації відбуваються, і вони дійсно трохи знижують ефективність вакцин, але це не означає, що вакцини неефективні. Це означає, що вакцина захищає від тяжких форм захворювання, від летальних випадків, від госпіталізації. А коли ми реєструємо кількість випадків, то реєструємо і легкі форми. Тому попри те, що спостерігається зростання захворюваності, кількість випадків, пов'язаних зі штамом "Дельта", люди все-таки не потрапляють у клініки, не потребують додаткового кисню.
Це дуже важливо. Одна справа перенести COVID як легку респіраторну інфекцію, і зовсім інша справа — коли знижується сатурація, коли необхідні реанімаційні заходи, кисень і так далі. Обов'язково потрібно продовжувати вакцинацію існуючими вакцинами — вони захищають наше життя, наше здоров'я від ускладнень і тяжких форм", — сказала вона.
Лікарка пояснила, як і чому відбуваються мутації коронавірусу і чому вони агресивніші, ніж первинний уханьський варіант.
"Вірус буде мутувати в бік підвищення агресивності, вірулентності, контагіозності, тобто більш легкої передачі, доти, доки у нас не буде достатньо високий популяційний імунітет. На сьогодні я бачу, що у нас йде зниження випадків, ситуація краща, ніж у березні. Але люди думають, що ми вже перемогли ковід, перестали дотримуватися дистанції, перестали носити захисні маски, збираються великими компаніями і так далі. А це призводить до того, що якщо відбувається мутація вірусу, то відбувається відбір і закріплення в популяції того штаму, який володіє більш високими конкурентними здібностями — легше передається, є агресивнішим. Якщо ж ми не дамо знайти вірусу нового "господаря", ця мутація загасне і не зміцниться.
Поки ми бачимо, що вірус "Дельта" з'явився після того, як в Індії захворюваність пішла на спад, люди заспокоїлися і почали святкувати релігійні свята і так далі. Мутація зміцнилася і пішла подорожувати по всьому світу. Уже більш ніж 111 країн зареєстрували наявність цього варіанту. ВООЗ заявив, що саме цей варіант найближчим часом буде домінувати", — сказала вона.
Нагадаємо, штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. В Україні він був вперше зафіксований наприкінці червня. Нові штами "Дельта", "Лямбда" і британський більш заразні, ніж первинний уханьський. Вірусологи поки вивчають їх стійкість до вакцин.
Зокрема, в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що штам "Дельта" знижує ефективність вакцини Pfizer до 64 відсотків. При цьому, згідно з даними МОЗ, дієвість цієї сироватки проти тяжкого перебігу хвороби залишається на рівні 93 відсотків. Тому щеплення необхідні, щоб рятувати життя. А ось учені з Чилі побоюються, що штам "Лямбда" може бути стійким до вакцин. Разом з тим, стверджують, що вакцинація в будь-якому випадку ефективніша, ніж її відсутність. Це зменшить захворюваність в цілому і допоможе запобігти новим небезпечним мутаціям.
Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко також заявляв, що вакцинація допомагає від штаму "Дельта". "Практично всі вакцини, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, допомагають і проти" Дельта ". Звичайно, вони допомагають трохи менше, ніж від первинного штаму коронавірусу. В "Дельті" 13 мутацій, які відрізняють її від первинного вірусу. Однак практично всі вакцини дозволяють ефективно боротися з поширенням коронавірусу ", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А он говорит абсолютно противоположные вещи..
😀 Ага...вирусолог о вирусе..о вакцинации против этого вируса...и это за пределами его области знаний??
Пусть пишут письма в спортлото...об областях знаний эфиопа лаборанта на посту главы воз...
In 2009, Montagnier published two independently made, controversial research studies, one of which was entitled "Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences." Jeff Reimers of the University of Sydney said that, if its conclusions are true, "these would be the most significant experiments performed in the past 90 years, demanding re-evaluation of the whole conceptual framework of modern chemistry".https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Coghlan-26 [26] The paper concludes that diluted DNA from pathogenic bacterial and viral species is able to emit specific radio waves" and that "these radio waves [are] associated with 'nanostructures' in the solution that might be able to recreate the pathogen".
They were published in a new journal of which he is chairman of the editorial board,https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-ISCLS_board-27 [27] allegedlyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Coghlan-26 [26] detecting https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_wave electromagnetic signals from bacterial https://en.wikipedia.org/wiki/DNA DNA (M. pirum and E. coli) in water that had been prepared using agitation and high dilutions,https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Montagnier_2009_v1_n2-28 [28] and similar research on electromagnetic detection of HIV RNA in the blood of AIDS patients treated by https://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral_therapy antiretroviral therapy .https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier#cite_note-Montagnier_2009_v1_n4-29 [29]
Он спец по электромагнитным сигналам? Или вирусолонгия бактерии изучает?
а это "these radio waves [are] associated with 'nanostructures' in the solution that might be able to recreate the pathogen" вообще бред.