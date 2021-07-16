Мутації дещо знижують ефективність вакцин, але це не означає, що щеплення неефективні, - лікарка Чумаченко

Вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби, викликаної новими штамами, в тому числі "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко.

"Потрібно розуміти, що мутації відбуваються, і вони дійсно трохи знижують ефективність вакцин, але це не означає, що вакцини неефективні. Це означає, що вакцина захищає від тяжких форм захворювання, від летальних випадків, від госпіталізації. А коли ми реєструємо кількість випадків, то реєструємо і легкі форми. Тому попри те, що спостерігається зростання захворюваності, кількість випадків, пов'язаних зі штамом "Дельта", люди все-таки не потрапляють у клініки, не потребують додаткового кисню.

Це дуже важливо. Одна справа перенести COVID як легку респіраторну інфекцію, і зовсім інша справа — коли знижується сатурація, коли необхідні реанімаційні заходи, кисень і так далі. Обов'язково потрібно продовжувати вакцинацію існуючими вакцинами — вони захищають наше життя, наше здоров'я від ускладнень і тяжких форм", — сказала вона.

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Лікарка пояснила, як і чому відбуваються мутації коронавірусу і чому вони агресивніші, ніж первинний уханьський варіант.

"Вірус буде мутувати в бік підвищення агресивності, вірулентності, контагіозності, тобто більш легкої передачі, доти, доки у нас не буде достатньо високий популяційний імунітет. На сьогодні я бачу, що у нас йде зниження випадків, ситуація краща, ніж у березні. Але люди думають, що ми вже перемогли ковід, перестали дотримуватися дистанції, перестали носити захисні маски, збираються великими компаніями і так далі. А це призводить до того, що якщо відбувається мутація вірусу, то відбувається відбір і закріплення в популяції того штаму, який володіє більш високими конкурентними здібностями — легше передається, є агресивнішим. Якщо ж ми не дамо знайти вірусу нового "господаря", ця мутація загасне і не зміцниться.

Поки ми бачимо, що вірус "Дельта" з'явився після того, як в Індії захворюваність пішла на спад, люди заспокоїлися і почали святкувати релігійні свята і так далі. Мутація зміцнилася і пішла подорожувати по всьому світу. Уже більш ніж 111 країн зареєстрували наявність цього варіанту. ВООЗ заявив, що саме цей варіант найближчим часом буде домінувати", — сказала вона.

Нагадаємо, штам "Дельта" був уперше зареєстрований в Індії у жовтні 2020 року. В Україні він був вперше зафіксований наприкінці червня. Нові штами "Дельта", "Лямбда" і британський більш заразні, ніж первинний уханьський. Вірусологи поки вивчають їх стійкість до вакцин.

Зокрема, в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомили, що штам "Дельта" знижує ефективність вакцини Pfizer до 64 відсотків. При цьому, згідно з даними МОЗ, дієвість цієї сироватки проти тяжкого перебігу хвороби залишається на рівні 93 відсотків. Тому щеплення необхідні, щоб рятувати життя. А ось учені з Чилі побоюються, що штам "Лямбда" може бути стійким до вакцин. Разом з тим, стверджують, що вакцинація в будь-якому випадку ефективніша, ніж її відсутність. Це зменшить захворюваність в цілому і допоможе запобігти новим небезпечним мутаціям.

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Голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко також заявляв, що вакцинація допомагає від штаму "Дельта". "Практично всі вакцини, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, допомагають і проти" Дельта ". Звичайно, вони допомагають трохи менше, ніж від первинного штаму коронавірусу. В "Дельті" 13 мутацій, які відрізняють її від первинного вірусу. Однак практично всі вакцини дозволяють ефективно боротися з поширенням коронавірусу ", - сказав він.