УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11726 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 343 32

На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко

На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко

В Україну на вихідних вперше прибуде американська вакцина проти коронавірусу Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Із суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - зазначив глава МОЗ.

Також читайте: Мутації дещо знижують ефективність вакцин, але це не означає, що щеплення неефективні, - лікарка Чумаченко

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) Moderna (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Вакцинированные переносят Covid в более легкой. Антипрививочники можете не вакцинироваться, отряд не заметит потерю бойца.
показати весь коментар
16.07.2021 13:29
+9
То ли дело Индия... Когда там грянул Дельта штамм, вакцинированных там не было. В итоге не знали, что с наплывом свежих покойников делать. Предлагаете этим путем идти?
показати весь коментар
16.07.2021 13:29
+6
Волають так ніби їх хтось змушує вакцинуватися.
показати весь коментар
16.07.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять испортят ? клоуны)))
показати весь коментар
16.07.2021 12:43 Відповісти
есть оправдание - дозы прибыли на выходные, поэтому приходилось людей вызывать на работу, чтобы разгрузить, охладить и т.д...
а многие специалисты в этой области находились далеко, добраться тяжело - выходные, пробки...
показати весь коментар
16.07.2021 13:27 Відповісти
ну а может это надо было както заранее додумать, все таки это вакцина а не надувные лодки
показати весь коментар
16.07.2021 13:31 Відповісти
З миру по нитці - голому петля на шию.
показати весь коментар
16.07.2021 12:44 Відповісти
степашка на шезлонге перевернулся....
показати весь коментар
16.07.2021 12:56 Відповісти
ничё, он надёжно защищен - куртка всегда с ним и она ему больно дорога
показати весь коментар
16.07.2021 13:36 Відповісти
Несмотря на то, что почти 60% населения Израиля вакцинировано, уже говорят о введении повторного локдауна... Германия, Голландия тоже на этом пути хотя % вакцинации у них такой же....Вакцины не работают и выборочно работают против конкретного штамма - а это значит что нужно прививаться, прививаться и еще раз прививаться пока иммунитету не наступит писта !!! ..... ВакциноЛохотрон шагает по Миру !!!
показати весь коментар
16.07.2021 13:15 Відповісти
То ли дело Индия... Когда там грянул Дельта штамм, вакцинированных там не было. В итоге не знали, что с наплывом свежих покойников делать. Предлагаете этим путем идти?
показати весь коментар
16.07.2021 13:29 Відповісти
нет конечно, мы будем вакцинами добивать иммунитет чтобы потом все дохли от насморка !!
показати весь коментар
16.07.2021 14:24 Відповісти
Вакцинации не вредят иммунитету, наоборот, они его тренируют.
показати весь коментар
16.07.2021 14:32 Відповісти
ха .. ну ты и дебил !!!! Вакцинирование - это равноценно как взорвать атомную бомбу в организме !!! А если переболеешь сам любой болезнью - вот это и есть тренировка !!!
показати весь коментар
16.07.2021 14:36 Відповісти
Попробуй так потренировать организм, например, против столбняка, дифтерии или бешенства.
показати весь коментар
16.07.2021 14:46 Відповісти
дебил !!! я тебе уже говорил - не бросайся в крайности !!! с этими болезнями вакцинируются по НЕОБХОДИМОСТИ !!! например укусила тебя в лесу лиса (а лисы не нападают на людей) - значить нужно срочно проколоться от бешенства!!
показати весь коментар
16.07.2021 14:50 Відповісти
"А если переболеешь сам любой болезнью" - ты писал постом выше? Нехрен теперь сливаться.
От столбняка и дифтерии раз в 10 лет вакцинируют.
А егерей и ветеринаров от бешенства раз в два-три года прививают.
Учи матчасть.
показати весь коментар
16.07.2021 14:54 Відповісти
зачем раз в два три года прививать от бешенства если иммунитет работает ПОЖИЗНЕННО !!! ... ты главное занимай очередь на Модерну !!! будет к твоему коктейлю вакцин еще один вкус
показати весь коментар
16.07.2021 14:57 Відповісти
Учи матчасть и будет тебе счастье.

Так что там, не отказываешься от своего бреда "А если переболеешь сам любой болезнью - вот это и есть тренировка !!!"?
показати весь коментар
16.07.2021 15:06 Відповісти
Да пусть переболеет. До реанимации. Натренируется досхочу. Дебилов учить/ лечить, только портить.
показати весь коментар
16.07.2021 16:45 Відповісти
И кому ее будут колоть?
показати весь коментар
16.07.2021 13:24 Відповісти
Очевидно, что людям. Не зэбаранам же...
показати весь коментар
16.07.2021 13:49 Відповісти
Вакцинированные переносят Covid в более легкой. Антипрививочники можете не вакцинироваться, отряд не заметит потерю бойца.
показати весь коментар
16.07.2021 13:29 Відповісти
Волають так ніби їх хтось змушує вакцинуватися.
показати весь коментар
16.07.2021 13:58 Відповісти
Ага... Вот в Индии где вакцинаровали их шмурдяком..- это помогло !?
показати весь коментар
16.07.2021 22:43 Відповісти
На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5894
показати весь коментар
16.07.2021 13:33 Відповісти
Нехай штрикаються.
показати весь коментар
16.07.2021 13:59 Відповісти
Интересно, после коронавака можно еще модерной уколоться?
показати весь коментар
16.07.2021 13:40 Відповісти
Через рік, можливо. Але з короноваком не все так погано. Не переймайтеся.
показати весь коментар
16.07.2021 13:59 Відповісти
Через пол года, вполне.
показати весь коментар
16.07.2021 16:45 Відповісти
можно ли пить водку после пива? А селедку запивать молоком?
показати весь коментар
16.07.2021 17:38 Відповісти
Смешивать вакцины нельзя.
показати весь коментар
16.07.2021 19:31 Відповісти
В Индонезии всех медиков будут вакцинировать модерной после коронавака. Так что скоро будет приличная статистика и рекомендации.
показати весь коментар
16.07.2021 20:09 Відповісти
Да очистится планета от дурачков!
показати весь коментар
17.07.2021 11:36 Відповісти
 
 