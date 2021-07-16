На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко

В Україну на вихідних вперше прибуде американська вакцина проти коронавірусу Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Із суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - зазначив глава МОЗ.

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