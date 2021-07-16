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ТЕС ДТЕК працюють на максимальній потужності, випадки аварійних ремонтів почастішали, - заява компанії

ТЕС ДТЕК працюють на максимальній потужності, випадки аварійних ремонтів почастішали, - заява компанії

Випадки аварійних ремонтів енергоблоків ТЕС різко зросли через підвищене навантаження на обладнання в умовах системної кризи в галузі.

Про це йдеться в заяві компанії "ДТЕК Енерго". "В умовах, коли через аномально низькі тарифи, які навіть не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків теплових електростанцій та третина блоків атомних електростанцій були вимушені зупинитися, ТЕС ДТЕК Енерго працювали на максимумі. Але працювати в такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", - йдеться в заяві компанії.

Станом на 15 липня 2021 року ряд енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго були вимушені вийти в аварійний ремонт. " управління ціноутворенням, нестабільність та дисбаланси, спричинені бездіяльністю регулятора ринку у питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені та непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку (2,4 млрд грн із 13 млрд грн – це борги НЕК "Укренерго" перед ДТЕК Енерго), спричинили гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону.

Мова, в першу чергу, про необхідність закупівлі палива, ремонту та підтримки обладнання в належному технічному стані", - повідомили в "ДТЕК Енерго". Компанія в черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися в ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.

Нагадаємо, на початку липня ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості через маніпуляції спекулянтів і посередників. В результаті 6 липня припинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" і ряд ТЕЦ в Києві і Харкові. Запаси вугілля за два тижні впали на 14% до 1,1 млн тонн. Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм". Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.

Автор: 

ТЕС (917) ДТЕК (1983)


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Топ коментарі
+6
"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии"... Хоспадя, ДТЭК ну перестань украинцам очередную лапшу на уши вешать. Уже очередная схема зудит в одном месте, опять зимой будет "катастрофа", "апокалипсис", "ад на земле", давайте цены поднимать, а то Рыжему надо опять дворец строить. Это у нас теперь подобные спектакли ежегодно будут? Источник: https://censor.net/ru/n3277525
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16.07.2021 12:58
+5
включайте атомные...а то все деньги ахметка хочет себе отгрести
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16.07.2021 13:08
+5
Государственные ТЭС поголовно стоят, а Беня с Ахметкой барыжат не переставая. Но для дебилов во всем виновата зелёная энергетика.
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16.07.2021 13:13
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может перевыборы? - детэк готов?))
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16.07.2021 12:55 Відповісти
а если подключить ещё и электромобили,то вообще сдохнет!
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16.07.2021 12:56 Відповісти
Вот как Ринат Леонидыч заботиться о нас!!!
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16.07.2021 12:56 Відповісти
ще 1 острівець докупити хоче.....
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16.07.2021 13:04 Відповісти
Государственные ТЭС поголовно стоят, а Беня с Ахметкой барыжат не переставая. Но для дебилов во всем виновата зелёная энергетика.
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16.07.2021 13:13 Відповісти
І ніхто ж не дасть шулєру по наглій рижій морді...
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16.07.2021 13:16 Відповісти
А вы нам рассказываете что нужно запретить автомобили и перейти на електрички. И куда же вы вставите в розетку больше 10млн електричек, каждая потребляющая по 32А? Себе в ****пу?
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16.07.2021 12:57 Відповісти
"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии"... Хоспадя, ДТЭК ну перестань украинцам очередную лапшу на уши вешать. Уже очередная схема зудит в одном месте, опять зимой будет "катастрофа", "апокалипсис", "ад на земле", давайте цены поднимать, а то Рыжему надо опять дворец строить. Это у нас теперь подобные спектакли ежегодно будут? Источник: https://censor.net/ru/n3277525
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16.07.2021 12:58 Відповісти
Тае ещё далеко до выборов Зеленский об этом ратовал.А капитал руководит Ахметовым, с его ДТЭКом,а не наоборот,подстраиваясь и учитывая те условия в которых оказался.И то что с приходом к власти зелёных, экономика Украины начала падать буквально через 9 месяцев их правления, к сожалению носит объективный характер.Политика зелёных ничего общего не имеет с динамикой роста экономики Украины.Больше лапши развешано на уши народу самим Зеленским и его невежественными исполнителями.
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16.07.2021 13:34 Відповісти
А в цей же час блоки атомних електростанцій повимикали!
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16.07.2021 13:03 Відповісти
А ремонт не нужен блокам АЭС? Пусть ипашут пока не гавкнутся?
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16.07.2021 16:51 Відповісти
При Пороху такої чпуйні не було! ЗІ Зелебобіки, спростуйте.
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16.07.2021 13:03 Відповісти
Виновата зелёная энергетика-ещё год назад растолковали Буславец и Шмыгаль. Ни разу не назвав фамилии виновников.
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16.07.2021 13:04 Відповісти
включайте атомные...а то все деньги ахметка хочет себе отгрести
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16.07.2021 13:08 Відповісти
А что, Беня с Ахметкой просто так привели своих холуев во власть? Вот и гребут не переставая.
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16.07.2021 13:15 Відповісти
включайте, включайте. при таких дисбалансах до нового Чернобыля довключаетесь
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16.07.2021 13:46 Відповісти
які такі дизбаланси? ось https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/ ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИРОБНИЦТВА/СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ . Там така цікава рожевенька смужка (ТЕС) ніяк не виглядає регулюючою дисбаланси. Можна сміливо всі ТЕС гасити і включати АЕС, і добовий баланс ніяк не поламається
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16.07.2021 14:33 Відповісти
отож.якщо подивитися на Ваш графік, то там як раз все більш-менш вірно.Атомна енергетика, як і потрібно, становить десь 2/3 від потреби.А все інше балансуючи потужності.Давайте приберем ТЕС і віддамо атомній енергетиці?Буде десь 80-85 відсотків.І воно майже не балансується.Така система не може працювати.Тому що АЕС досить консервативний виробник в розумінні потужності
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16.07.2021 14:44 Відповісти
То не мій графік - там посилання на джерело - Укренерго
Згідно графіку графіку балансуючі потужності це ГЕС і ГАЕС. ГАЕС вилучає зайве енергію вранці, щоб повернути ввечері
Я не настільки спеціаліст щоб стверджувати про 2/3, але насправді в структурі виробництва е/е https://vse.energy/news/pek-news/electro/1552-power-generation-202102 АЕС займають тільки 50%, і зменшилося порівняно з минулим роком
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16.07.2021 15:21 Відповісти
Кто знает: Правда, что во Франции все электростанции государственные? И атомные и угольные и газовые?
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16.07.2021 15:09 Відповісти
Вони щось знають...
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16.07.2021 15:21 Відповісти
Аварії трапляються тому що їх ніхто не обслуговує, все розвалюється. Доречі на шахтах теж все розвалюють, через декілька років їх закриють.
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16.07.2021 16:03 Відповісти
 
 