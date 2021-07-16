ТЕС ДТЕК працюють на максимальній потужності, випадки аварійних ремонтів почастішали, - заява компанії
Випадки аварійних ремонтів енергоблоків ТЕС різко зросли через підвищене навантаження на обладнання в умовах системної кризи в галузі.
Про це йдеться в заяві компанії "ДТЕК Енерго". "В умовах, коли через аномально низькі тарифи, які навіть не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків теплових електростанцій та третина блоків атомних електростанцій були вимушені зупинитися, ТЕС ДТЕК Енерго працювали на максимумі. Але працювати в такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", - йдеться в заяві компанії.
Станом на 15 липня 2021 року ряд енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго були вимушені вийти в аварійний ремонт. " управління ціноутворенням, нестабільність та дисбаланси, спричинені бездіяльністю регулятора ринку у питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені та непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку (2,4 млрд грн із 13 млрд грн – це борги НЕК "Укренерго" перед ДТЕК Енерго), спричинили гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону.
Мова, в першу чергу, про необхідність закупівлі палива, ремонту та підтримки обладнання в належному технічному стані", - повідомили в "ДТЕК Енерго". Компанія в черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися в ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.
Нагадаємо, на початку липня ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості через маніпуляції спекулянтів і посередників. В результаті 6 липня припинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" і ряд ТЕЦ в Києві і Харкові. Запаси вугілля за два тижні впали на 14% до 1,1 млн тонн. Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм". Через зупинку ТЕС, лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.
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Згідно графіку графіку балансуючі потужності це ГЕС і ГАЕС. ГАЕС вилучає зайве енергію вранці, щоб повернути ввечері
Я не настільки спеціаліст щоб стверджувати про 2/3, але насправді в структурі виробництва е/е https://vse.energy/news/pek-news/electro/1552-power-generation-202102 АЕС займають тільки 50%, і зменшилося порівняно з минулим роком