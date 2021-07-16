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Новини
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"ЄС" вимагає створити ТСК саме у справі "вагнерівців" і збирає підписи для позачергового засідання Ради, - Порошенко

Фракція "Європейська Солідарність" збирає підписи за проведення позачергового засідання парламенту для голосування за проєкт постанови про ТСК щодо "вагнерівців".

Про це на брифінгу повідомив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що головне в цьому розслідуванні - гарантувати безпеку українським розвідникам, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК Вагнера.

За словами Порошенка, відсутність "вагнергейту" у предметі відання утвореної за командою з Банкової комісії від монобільшості та ОПЗЖ перетворює її на "димову завісу" для приховування злочину у вищих владних кабінетах. Окрім того, це наражає на небезпеку подальших переслідувань свідків – учасників спецоперації з боку чинної влади, пояснює Порошенко.

"Майже рік Зеленський, керівник його Офісу Єрмак брехали українцям, брехали всьому світові про те, що цієї операції не існувало", – нагадав Петро Порошенко.

"Їхнє брехливе заперечення змусило мене розкрити частину деталей цієї інформації про те, що в грудні 2018 року я як Президент і Верховний Головнокомандувач санкціонував для Міноборони і Головного управління розвідки Міноборони проведення цієї операції. Після того, як мені на стіл лягли данні щодо діяльності сумнозвісної групи Вагнера по всьому світові. Бо це вбивці, які вбивають людей, дестабілізують владу по всьому світу. Інформація стосувалася Сирії, Ємену, африканських країн. Я санкціонував проведення спецоперації, а в тому числі і передачі частини нетаємних деталей цієї інформації нашим партнерам", – зазначив п’ятий Президент.

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"Під тиском журналістів, громадських діячів, ветеранів, волонтерів, під тиском опозиційних політиків, які в тому числі розкрили деталі і дали свідчення в цій ганебній справі Зеленський вимушений був під час інтерв’ю на каналі Коломойського-Зеленського 1+1 визнати де-факто – це була явка з повинною, – що ця операція мала місце", констатує Петро Порошенко.

"Ми рік вимагали створення Тимчасової слідчої комісії, яка в першу чергу мала б допитати Зеленського. Але у нас представники його фракції з жахом в очах категорично відмовляються це робити. Йдеться ж не про притягнення до відповідальності – йдеться лише про отримання достовірної інформації. Але вони навіть не мають уявлення, як вони допитають Єрмака, Баканова, Кондратюка та інших осіб, які мали безпосереднє відношення до реалізації цього ганебного для України сценарію", – зазначає п’ятий Президент.

Порошенко нагадав, що фракції "Європейської Солідарності", "Голосу" і "Батьківщини" відкликали своїх представників із ТСК, утвореної монобільшістю та ОПЗЖ. Вчора три фракції зареєстрували проект Постанови, якою справа ПВК Вагнера вноситься до предмету відання ТСК – однак вона так і не була проголосована в залі, повідомив Петро Порошенко.

Також читайте: На засідання ТСК у справі "вагнерівців" ми не маємо права викликати Зеленського, у нього недоторканність, - "слуга народу" Безугла

"Відповідно до закону про ТСК єдине, для чого створюється комісія, є підготовка звіту виключно по предмету діяльності комісії, який визначила Верховна Рада. Як ви бачите, питання ПВК Вагнера у завданнях розслідування комісії немає. А отже і допитувати свідків вони мають лише з питань розслідування, які визначила Верховна Рада. Йдеться зараз про безпеку свідків, про безпеку наших розвідників, яких влада зараз пресує, звільняє. А потім ще буде мати можливість притягнути до відповідальності за нібито розголошення державної таємниці комісії, яка не має справи Вагнера своїм предметом розслідування. Отже, мети встановити істину в комісії немає", – переконаний Петро Порошенко.

"Фракція прийняла рішення отримання підписних листів в секретаріаті Верховної Ради для того, щоб зібрати підписи на позачергове засідання. Чому це так важливо? Тому що мова йде про імідж нашої держави", – наголошує п’ятий Президент.

"Наше завдання – отримати підписні листи. Або змінити предмет розслідування комісії, або створити нову комісію. Наше завдання – притягти до відповідальності "кротів" і злочинців, які руйнують національну безпеку України. Як буде створена ця комісія, ми готові взяти у ній участь", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Автор: 

ВР (15022) ТСК (375) Зеленський Володимир (24213) Порошенко Петро (15190) ПВК Вагнер (1541) Баканов Іван (330) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+20
Я часто спілкуюсь з зелебобіками, і знаєте що? Вони навіть не знають про діло вагнерівців!!! У мізках одні свати і голобородько.
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16.07.2021 13:06
+19
Це вирок ЗЕбілу.
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16.07.2021 12:58
+16
Це тест - хто не підпише, той покривач зрадників і їх подєльнік. Слідкуйте уважно і робіть висновки.
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16.07.2021 13:00
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https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html

https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Лилия Шевцова
https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House
Байден и Путин сделали ставки. Что теперь ждет мирдостойна людина й класний політолог - рекомендую
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16.07.2021 12:58 Відповісти
Це вирок ЗЕбілу.
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16.07.2021 12:58 Відповісти
Це тест - хто не підпише, той покривач зрадників і їх подєльнік. Слідкуйте уважно і робіть висновки.
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16.07.2021 13:00 Відповісти
73% пришедших на участки покрывают предателей и их подельников
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16.07.2021 13:03 Відповісти
Я часто спілкуюсь з зелебобіками, і знаєте що? Вони навіть не знають про діло вагнерівців!!! У мізках одні свати і голобородько.
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16.07.2021 13:06 Відповісти
так они в другом инфополе живут. это не новость
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16.07.2021 13:16 Відповісти
Да, это действительно удивительные создания. Ничем не перешибешь, ни коммуналкой, ни ценами, ни пандемией... Все равно "лишь бы не Порошенко", ну и далее про воров и олигархов....
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16.07.2021 13:16 Відповісти
К сожалению, но телевизор рулит.
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16.07.2021 13:18 Відповісти
уроди/зебіли так і так не підпишуть.
А до зажопів звертатись - собі дорожче.
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16.07.2021 13:07 Відповісти
А они не подпишут!
Дело в том, что для процедуры импичмента, нужно подозрение в госизмене и создание ВСК именно для расследования данного случая.
А если госизмену накопает та комиссия которая создана сейчас (что весьма сомнительно, но допустим), то эти выводы нельзя использовать для импичмента - это будет считаться нарушением процедуры, которую потом выявит Верховный суд (его выводы в соблюдении процедуры обязательны для вынесения импичмента)
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16.07.2021 13:21 Відповісти
"ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2938
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16.07.2021 12:59 Відповісти
хтось судомно гризе нігті, доки на ньому застібають памперси...
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16.07.2021 13:02 Відповісти
А шо тоакое? Ссытесь?:
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16.07.2021 13:18 Відповісти
Мне пох.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
Надо быть честным и говорить не "Мне пох", а "какая разница", чтобы люди понимали вашу политическую позицию
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16.07.2021 13:24 Відповісти
Буду честным. Жду фильм от Белингкет. Считаю, что это расследование будет объективным. Остальное - политическая борьба. Политикам не верю. Так понятнее?
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16.07.2021 13:38 Відповісти
И как это вяжется с позицией "Мне пох."?! Хотите просто очередной сериальчик посмотреть?
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16.07.2021 13:43 Відповісти
А теперь внимательно отследи, на какую реплику я так ответил. Потом включи мозги. Есть такие? И не задавай дурацкий вопросов. Тогда не получишь дурацких ответов.
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16.07.2021 13:46 Відповісти
Не сомневался.
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16.07.2021 13:31 Відповісти
Так и мне пох, шо тебе пох
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16.07.2021 13:59 Відповісти
А шо, разве ВСК по данному случаю уже создавали?!
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16.07.2021 13:22 Відповісти
Уже требовали
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16.07.2021 13:31 Відповісти
И что раз не получилось, то нужно опускать руки и даже не пытаться повторить?
Такую "позицию", даже позицией назвать нельзя - это скорее отмазка (мы мол сделали что могли и попросили чтобы они расследовали против себя преступления, но они не захотели...Ясный хрен что не захотели!!!!!)
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16.07.2021 13:39 Відповісти
Мирослава Гонгадзе зі сходинок Білого Дому під час зустрічі Меркель з Байденом - скоріш за все, МОЖЛИВО в серпні відбудеться зустріч Байдена з Зеленського...
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16.07.2021 13:03 Відповісти
Можливо відбудеться, а можливо і не відбудеться.
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16.07.2021 13:07 Відповісти
Подивиться Байден, що робиться в Німеччині - сам прилетить. Дешевше Америці обійдеться.
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16.07.2021 13:09 Відповісти
"Какова вероятность того что вы выйдете на улицу и встретите ДИНОЗАВРА?"
Мужчина:
-Ну 1 к миллиарду
Женщина:
-50 на 50
- Почему?
Женщина:
- Или встречу, или не встречу...
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16.07.2021 13:20 Відповісти
В чём проблема? У 73% мозгов нет?
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16.07.2021 13:21 Відповісти
Хотите объявить импичмент Порошенко?!
Вы как и Клоун думаете, что он еще президент и это именно он, продолжает гадить на армию, экономику и срать в штаны глубокоуважаемому Виктору Федоровичу
А по поводу ВСК по Дебальцево, вы не тут высказывайтесь, а валите под ОП и требуйте это от Зеленского, чтобы он выполнил свое обещание и пользуясь монобольшинством, создал ВСК по расследованию преступлений самого ужасного, кровавого...и посадил его наконец. А то как бе 3й год уже пошел, а даже намека нет чтобы Клоун хоть как то напрягся в этом направление (кроме того смешного штурма картинной галереи). У него есть все возможности, которых не было НИ У ОДНОГО президента Украины, так что вперед и с песней!!!!
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16.07.2021 13:32 Відповісти
А требовать "закатать действующую власть в асфальт" и расследовать все ее преступления, это святая обязанность, любой оппозиции в любой стране. (просто многие думают, что обязанность оппозиции лизать зад власти, но они заюлуждаются - это не так)
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16.07.2021 13:35 Відповісти
А я шо против,все блин в предъявах а на фишише чистый голяк.
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16.07.2021 13:38 Відповісти
Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
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16.07.2021 13:09 Відповісти
Геращенко вызвали по иску, который подал к нему и МВД пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" https://www.dsnews.ua/politics/petr-poroshenko-17022021-416083 Петра Порошенко , информирует "ДС" со ссылкой на "https://news.obozrevatel.com/politics/poroshenko-podal-isk-k-geraschenko-ego-vyizyivayut-v-sud-poyavilis-podrobnosti.htm Обозреватель ".

Геращенко должен явиться в суд 23 июля. Дело зарегистрировано под №757/18007/21-ц. Судьей в нем выступит Хайнацкий Евгений Сергеевич.

"Вызывается Геращенко как ответчик на 11:30 23.07.2021, зал 337, дело 757/18007/21-ц, истец Порошенко Петр Алексеевич, о защите чести, достоинства и деловой репутации… Добавить приложения: копия постановления об открытии производства по делу от 13.04.2021 года; исковое заявление с приложениями. Последствия неявки - ст. 223 ГПК", - говорится на сайте судебной инстанции.

В своем иске Порошенко требует опровержения заявлений о своей якобы причастности к акции под Офисом президента 20 марта, которая https://www.dsnews.ua/society/uchastniki-akcii-v-podderzhku-sternenko-obrisovali-vhod-v-op-i-pobili-okna-foto-20032021-419499 закончилась вандализмом .
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16.07.2021 13:10 Відповісти
Наркомана під суд.
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16.07.2021 13:14 Відповісти
Обридли вже ці пустозвони-брехунці разом із їхнім кровавим баригою.
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16.07.2021 13:25 Відповісти
Тыц😂🌷🌷🌷×××
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16.07.2021 13:29 Відповісти
А чому він кривавий?Отвечай,либо плевок в твою тупую коцапскую харю.Утрись.😂🌷🌷
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16.07.2021 13:41 Відповісти
Как всегда слилось.Пшло. 😂🌷
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16.07.2021 14:10 Відповісти
А во вторую очередь - подписание Зеленским "формулы Штанмаера" в росийской интерпретации!
Это,по выражению Лаврова "подвесило на крючок" не только потерпиллера Зе,но и всю Украину!
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16.07.2021 13:26 Відповісти
Зондеркоманда.

"ЄС" вимагає створити ТСК саме у справі "вагнерівців" і збирає підписи для позачергового засідання Ради, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1482
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16.07.2021 15:00 Відповісти
 
 