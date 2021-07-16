УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12201 відвідувач онлайн
Новини
5 730 58

Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Ексглава Одеської митниці Денис Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини.

Про це в Facebook повідомляє експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

"За кар'єрним призначенням Пудрика можна з філігранною точністю відстежувати рівень корумпованості державних органів в Україні. Цей умілець "обилечивал" підприємців, починаючи з 1998 року, очолюючи: Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську, Львівську, Кримську та Кіровоградську митниці! За ці заслуги його навіть люстрували в 2015 році, але він зміг опротестувати це рішення в найчеснішому в світі українському суді", - зазначив Саакашвілі.

Він нагадав, що в 2020 році глава Мінфіну Сергій Марченко призначив Пудрика заступником начальника Одеської митниці, однак після обшуків на митниці, "Пудрика нишком від гріха подалі зняли",

"Днями цей цінний кадр "виграв" конкурс на главу ДПСС в Одеській області (служби контролю безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів). Вже бачу, як цей тип захищає права споживачів! Це все було б смішно, якби не було так сумно. Конкурси продовжують купуватися. Посади як і раніше - спосіб заробити. На митницях твориться відверте свавілля, а в міністерських кріслах сидять Марченки і Ткаченки, які все це покривають", - підкреслив глава виконкому Національного комітету реформ.

Також дивіться: Скандальний митник Денис Пудрик обзавівся іще однією квартирою – за 2 мільйони на узбережжі Чорного моря. ВIДЕО

Нагадаємо, Пудрик з 2005-го у різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року обіймав посаду начальника Кримської митниці Міністерства доходів і зборів України. Він не звільнився в цей період за власним бажанням, як цього вимагав закон України про очищення влади, і потрапив під люстрацію: в березні 2015 року його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Чиновник подав позов про скасування цього рішення, суд його задовольнив у січні 2020 року.

У серпні Пудрик став в.о. голови Одеської митниці.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що його звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".

Пізніше Пудрик заявив, що залишається на посаді заступника голови Одеської митниці.

Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі 01

Автор: 

Одеська область (3273) Саакашвілі Міхеіл (2155) Держпродспоживслужба1 (577) Пудрик Денис (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Кто там топил за "свинарчуков". Получите и распишитесь.

Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
16.07.2021 13:09
+23
заплывшее жиром дерьмо
показати весь коментар
16.07.2021 13:07
+18
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5410
показати весь коментар
16.07.2021 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2779
Жизнь... удалась...
показати весь коментар
16.07.2021 13:06 Відповісти
заплывшее жиром дерьмо
показати весь коментар
16.07.2021 13:07 Відповісти
Жизнь удалась! Время хряков и свинов в Украине так никогда и не заканчивается.
показати весь коментар
16.07.2021 13:07 Відповісти
Красава. Лицо воровской мафии Коломойского.
показати весь коментар
16.07.2021 13:10 Відповісти
И , как сказала, эта замечательная девуля на фото, кстати дочь депутата Куницина, мужчина состоит из "муж" и "чина"... Это так, чтобы холопы-налогоплатильщики немного соображали, с кем они имеют дело
показати весь коментар
16.07.2021 13:12 Відповісти
Це ж як треба любити гроші і не любити себе що б лягати з поросною свинею у ліжко! Бррррррррррррррррррррррридко! Фу!
показати весь коментар
16.07.2021 13:40 Відповісти
Фамилию подписавшего документ видели? Тогда какие вопросы. По-другому не будет.
показати весь коментар
16.07.2021 13:06 Відповісти
А Саакашвили не имеет разве отношения к Лордкипанидзе? Или Карлсон уже забыл эту фамилию? Никакого раздвоения тут нет?
показати весь коментар
16.07.2021 15:53 Відповісти
зятек Куницина продалжает пудрить носик... Кинець эпохи бидности! И причем тут Зеленский?
показати весь коментар
16.07.2021 13:07 Відповісти
Каждый зал%п0головый "мутрый нарит", все 73%, в душе Пудрик ! Делайте себя вместе !
показати весь коментар
16.07.2021 13:07 Відповісти
Экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как плачет барыга, мы здобули - Саакашвили.
показати весь коментар
16.07.2021 13:12 Відповісти
та там уже защищать не во что...
показати весь коментар
16.07.2021 13:08 Відповісти
Кто там топил за "свинарчуков". Получите и распишитесь.

Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
16.07.2021 13:09 Відповісти
Я тя умоляю, цена 73% - кило гречки
показати весь коментар
16.07.2021 13:14 Відповісти
Та сЧас? Яка гречка? І на цьому іудеї зЕкономили. "Мудрий" нарід, за власний кошт, лайносеріал по Г+Г жер.
показати весь коментар
16.07.2021 13:51 Відповісти
Таки да, гречка щас дороже
показати весь коментар
16.07.2021 14:00 Відповісти
-Мудрийнарит,а хотите через 5-7лет жить как в Польше?
- Та ну то коли буде, краще дайте зараз 3 кило гречки
показати весь коментар
16.07.2021 20:39 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2021 20:48 Відповісти
Може не по темі, але - де можна прочитати про реалізовані реформи реформатора Саакашвілі.
показати весь коментар
16.07.2021 13:10 Відповісти
шо Вы себе позволяете )))
а ниде...))))) у него видать задание раз в месяц что-то квакнуть (перед зарплатой)))))
показати весь коментар
16.07.2021 13:50 Відповісти
бей зеленых пока не покраснеют - бей красных пока не позеленеют - однако похожие они - судя по поговорке)))
показати весь коментар
16.07.2021 13:12 Відповісти
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5410
показати весь коментар
16.07.2021 13:13 Відповісти
Пудрики сожрут Украину и не подавятся. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
показати весь коментар
16.07.2021 13:13 Відповісти
поправлю - " Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине ворую 37 млрд долларов в год
показати весь коментар
16.07.2021 13:15 Відповісти
Экс-глава Одесской таможни Денис Пудрик/ Что по чём. На одесской таможне вымогают $8000 за хозтовары, $16 000 за текстиль за фуру, - Саакашвили.
показати весь коментар
16.07.2021 13:32 Відповісти
Разве он не за это боролся?
показати весь коментар
16.07.2021 14:52 Відповісти
Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". И ответка не забарилась-Сэр Антонио, как это по русски?- Громкое дело Саакашвили тихонько закрыли. Следствие не нашло доказательств вины. Это о доверии к прокуратуре и отсутствии ее реформы, - журналистка Ромалийская/ Кто кого таки будем посмотреть.
показати весь коментар
16.07.2021 15:13 Відповісти
Н-да,ссылаться в обьективности на Сракашвили -моветон ,Иван петрович ,вы пикируете вниз...
показати весь коментар
16.07.2021 20:43 Відповісти
Иван петрович ,вы пикируете вниз../.Есть чем опровергнуть "Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год"-опровергайте. Фактами.Без поэзии и философии.
показати весь коментар
16.07.2021 21:25 Відповісти
Сначала докажите, что єто правда ,а не пустой треп(про 37) или джентльменам (к коим грузин не относится) на слово верите ? Святая простота...
показати весь коментар
17.07.2021 08:29 Відповісти
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2003
показати весь коментар
16.07.2021 13:14 Відповісти
Это цензор - ссылки, эт не про них
показати весь коментар
16.07.2021 13:16 Відповісти
Уася, есть специальный значок "вставить ссылку". Рядом с иконкой изображения. Уася, учись читать.
показати весь коментар
16.07.2021 15:45 Відповісти
Уася, смотри кому отвечаешь. Уася, учись читать.
показати весь коментар
16.07.2021 20:21 Відповісти
ценный, видимо, кадр этот урод. и я сейчас совсем не о внешности.
показати весь коментар
16.07.2021 13:24 Відповісти
хотя...аппетит у него прелестный и на минимальную зарплату это тело не проживет и дня ))))
показати весь коментар
16.07.2021 13:51 Відповісти
Система коррупции просто так не расстаётся со своими кадрами такие обученные человекоподобные выращивались все время независимости ! Оно же приучено на верх носить пачки денег, как же его не воткнуть на такую хлебную должность ! Из таких ручейков и складываются богатства очередных миллиардеров типа ермак и ко !
показати весь коментар
16.07.2021 13:27 Відповісти
Что должность, что рожа, прям как аксиома и закономерность. Порядочный человек сознательно себя ограждает от подобных должностей, а по сему туда так и прут свиноеды вроде это пачки, а не лица.
показати весь коментар
16.07.2021 13:32 Відповісти
На жаль Михо тут правий… Коли ж то курва щось поміняється в краіні ..?? 30 років одне й теж , коррупція ,запливші мордяки державних ворюг , все як завжди..
показати весь коментар
16.07.2021 13:39 Відповісти
Як писали класики, для революційних змін треба, щоб "низи" не могли більше жити по- старому, а "верхи" не могли по-старому керувати.
У нас же "низи" по-старому дуже навіть непогано живуть, а "верхи" керують по-старому майстерно.
Так що...
показати весь коментар
16.07.2021 13:54 Відповісти
Пан правий .. , якщо буде залізний Орднунг то ж не можно тоді нічого « порішати» (!) а кому це тре ??
показати весь коментар
16.07.2021 14:12 Відповісти
В яблучко.
показати весь коментар
16.07.2021 14:16 Відповісти
А чем Китай не пример? Вот такое рыло пулю в затылок получает, а семья еще и за патрон заплатить обязана.
показати весь коментар
16.07.2021 15:48 Відповісти
Непогана думка, але в Китаї ці розстріли (читав десь) не надто лякають держ. службовців - злодіїв і хабарників, як крали так і крадуть може менше ніж було ДО того, хз ..
показати весь коментар
16.07.2021 22:33 Відповісти
Міхо! Так прояви принциповість-будь послідовним непремиримим борцем з баригами: скажи при ЗЕ у владі такіж самі марадьори як і у попередників; а то сидиш в офісі віртуальних реформ і інколи боязко попискуєш
показати весь коментар
16.07.2021 13:52 Відповісти
Мы же с 19-го года по-новому живём, правда?
показати весь коментар
16.07.2021 13:55 Відповісти
Биба гонит на Бобу.
показати весь коментар
16.07.2021 14:14 Відповісти
Миша, так спроси у Порошенко, зачем он этого Пудрика продвигает. С кого ж еще спрашивать? Больше не с кого.
показати весь коментар
16.07.2021 14:20 Відповісти
Так и правая рука Саакашвили, бывший главный полицейский гор. Одесса Лордкипанидзе тоже был не против этого назначения. Он же подписал приказ.
показати весь коментар
16.07.2021 15:58 Відповісти
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4710Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5701Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3892
показати весь коментар
16.07.2021 14:59 Відповісти
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3548Вона повертається.
показати весь коментар
16.07.2021 15:04 Відповісти
Ему только за одну рожу можно 10 лет тюрьмы дать))))
показати весь коментар
16.07.2021 17:16 Відповісти
пудрик:
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8048
показати весь коментар
16.07.2021 17:56 Відповісти
 
 