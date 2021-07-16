Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

Ексглава Одеської митниці Денис Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини.

Про це в Facebook повідомляє експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

"За кар'єрним призначенням Пудрика можна з філігранною точністю відстежувати рівень корумпованості державних органів в Україні. Цей умілець "обилечивал" підприємців, починаючи з 1998 року, очолюючи: Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську, Львівську, Кримську та Кіровоградську митниці! За ці заслуги його навіть люстрували в 2015 році, але він зміг опротестувати це рішення в найчеснішому в світі українському суді", - зазначив Саакашвілі.

Він нагадав, що в 2020 році глава Мінфіну Сергій Марченко призначив Пудрика заступником начальника Одеської митниці, однак після обшуків на митниці, "Пудрика нишком від гріха подалі зняли",

"Днями цей цінний кадр "виграв" конкурс на главу ДПСС в Одеській області (служби контролю безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів). Вже бачу, як цей тип захищає права споживачів! Це все було б смішно, якби не було так сумно. Конкурси продовжують купуватися. Посади як і раніше - спосіб заробити. На митницях твориться відверте свавілля, а в міністерських кріслах сидять Марченки і Ткаченки, які все це покривають", - підкреслив глава виконкому Національного комітету реформ.

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Нагадаємо, Пудрик з 2005-го у різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю. З 4 червня 2013 року по 5 травня 2014 року обіймав посаду начальника Кримської митниці Міністерства доходів і зборів України. Він не звільнився в цей період за власним бажанням, як цього вимагав закон України про очищення влади, і потрапив під люстрацію: в березні 2015 року його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Чиновник подав позов про скасування цього рішення, суд його задовольнив у січні 2020 року.

У серпні Пудрик став в.о. голови Одеської митниці.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що його звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".

Пізніше Пудрик заявив, що залишається на посаді заступника голови Одеської митниці.