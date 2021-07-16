Южаніна про ухвалені на п'ятій сесії ВР закони: Для "слуг народу" все це - піар, а для бізнесу - нестерпні умови

Народна депутатка "Європейської солідарності", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна оцінила підсумки нинішньої (п'ятої) сесії Верховної Ради IX скликання.

Про це Южаніна написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Запитують, як я оцінюю підсумки цієї сесії Верховної Ради IX скликання. Приблизно так.

- 5420 — суттєве зростання витрат суб’єктів господарювання на здійснення митного оформлення товарів, збільшення ризиків їх кримінальних переслідувань навіть за неумисні помилки в деклараціях (СН за — 230, "За майбутнє" — 6, "Довіра" — 14, позафракційні — 4).

- 5600 — загрозливий для громадян, небезпечний для економіки і вбивчий для інвестиційного клімату України законопроект. В разі його прийняття всі громадяни сплатять з власних кишень понад 50 млрд гривень через збільшені тарифи і ціни, і все це під наглядом податкової, розширення корупційних прав якої є безпрецедентним за 30 років (СН за — 223, "За майбутнє" — 17, "Довіра" — 19, позафракційні — 5).

- 5153 — закон про податки з податків, який зобов’яже середній клас і заробітчан сплатити додатково 5% збору з вартості активів, накопичених впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, будинки, машини (СН за — 215, "Довіра" — 16, позафракційні — 6, "Голос" —6).

- 2713-д — фактичне скасування оподаткування грального бізнесу та виграшів до 48000, тоді як вся заробітна плата громадян та відсотки за депозитами оподатковуються з першої гривні (СН за — 221, "За майбутнє" — 10, "Довіра" — 18, позафракційні — 3).

- 3761 та 3762 — частина пакету так званих інвестиційних нянь, надання значних податкових та митних пільг обраним платникам податків, очевидно, спонсорам цієї влади, що вбивають діючі вітчизняні підприємства (СН за — 207 і 220, "За майбутнє" — 15 і 14, "Довіра" — 18 і 17, позафракційні — 6 і 5 відповідно).

- 4184 — "податок на Google", який для громадян обернеться здорожчанням на 20% електронних послуг, в тому числі доступу до освітніх інтернет-ресурсів (СН за — 221, ОПЗЖ — 20, "За майбутнє" — 16, "Довіра" — 14, позафракційні — 5, "Голос" — 7)", - написала нардепка.

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За словами Южаніної, як і решта, ухвалених у цілому чи в першому читанні, — не доопрацьовані ініціативи з відсилочними нормами та законопроєкти з відверто лобістськими положеннями.

"Для "слуг народу" все це — піар, те, що вони обіцяли своїм виборцям; для бізнесу — нестерпні умови. Для інших, хто підголосовував, — це лояльність до влади і влади навзаєм до них; для бізнесу (не провладного) — нестерпні умови. Для влади — це її місія, місія найрозумніших з усіх за 30 років; для громадян і бізнесу — це втрачені надії і час, а ще — розчарування.

Для мене особисто — це біль і сум, невже українці приречені на знущання і досліди над собою", - резюмувала нардепка.

Крім того, у коментарях під дописом нардепка зазначила, що "наслідки (ухвалених законів. - Ред.) ми передбачаємо і навіть відчуваємо. А от як переживемо їх - це питання".



