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Новини
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Южаніна про ухвалені на п'ятій сесії ВР закони: Для "слуг народу" все це - піар, а для бізнесу - нестерпні умови

Южаніна про ухвалені на п'ятій сесії ВР закони: Для

Народна депутатка "Європейської солідарності", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна оцінила підсумки нинішньої (п'ятої) сесії Верховної Ради IX скликання.

Про це Южаніна написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Запитують, як я оцінюю підсумки цієї сесії Верховної Ради IX скликання. Приблизно так.

- 5420 — суттєве зростання витрат суб’єктів господарювання на здійснення митного оформлення товарів, збільшення ризиків їх кримінальних переслідувань навіть за неумисні помилки в деклараціях (СН за — 230, "За майбутнє" — 6, "Довіра" — 14, позафракційні — 4).

- 5600 — загрозливий для громадян, небезпечний для економіки і вбивчий для інвестиційного клімату України законопроект. В разі його прийняття всі громадяни сплатять з власних кишень понад 50 млрд гривень через збільшені тарифи і ціни, і все це під наглядом податкової, розширення корупційних прав якої є безпрецедентним за 30 років (СН за — 223, "За майбутнє" — 17, "Довіра" — 19, позафракційні — 5).

- 5153 — закон про податки з податків, який зобов’яже середній клас і заробітчан сплатити додатково 5% збору з вартості активів, накопичених впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, будинки, машини (СН за — 215, "Довіра" — 16, позафракційні — 6, "Голос" —6).

- 2713-д — фактичне скасування оподаткування грального бізнесу та виграшів до 48000, тоді як вся заробітна плата громадян та відсотки за депозитами оподатковуються з першої гривні (СН за — 221, "За майбутнє" — 10, "Довіра" — 18, позафракційні — 3).

- 3761 та 3762 — частина пакету так званих інвестиційних нянь, надання значних податкових та митних пільг обраним платникам податків, очевидно, спонсорам цієї влади, що вбивають діючі вітчизняні підприємства (СН за — 207 і 220, "За майбутнє" — 15 і 14, "Довіра" — 18 і 17, позафракційні — 6 і 5 відповідно).

- 4184 — "податок на Google", який для громадян обернеться здорожчанням на 20% електронних послуг, в тому числі доступу до освітніх інтернет-ресурсів (СН за — 221, ОПЗЖ — 20, "За майбутнє" — 16, "Довіра" — 14, позафракційні — 5, "Голос" — 7)", - написала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Податковий проєкт №5600 – це варварство проти власного бізнесу, – Южаніна

За словами Южаніної, як і решта, ухвалених у цілому чи в першому читанні, — не доопрацьовані ініціативи з відсилочними нормами та законопроєкти з відверто лобістськими положеннями.

"Для "слуг народу" все це — піар, те, що вони обіцяли своїм виборцям; для бізнесу — нестерпні умови. Для інших, хто підголосовував, — це лояльність до влади і влади навзаєм до них; для бізнесу (не провладного) — нестерпні умови. Для влади — це її місія, місія найрозумніших з усіх за 30 років; для громадян і бізнесу — це втрачені надії і час, а ще — розчарування. 

Для мене особисто — це біль і сум, невже українці приречені на знущання і досліди над собою", - резюмувала нардепка.

Крім того, у коментарях під дописом нардепка зазначила, що "наслідки (ухвалених законів. - Ред.) ми передбачаємо і навіть відчуваємо. А от як переживемо їх - це питання".

Южаніна про ухвалені на пятій сесії ВР закони: Для слуг народу все це - піар, а для бізнесу - нестерпні умови 01
Южаніна про ухвалені на пятій сесії ВР закони: Для слуг народу все це - піар, а для бізнесу - нестерпні умови 02

Автор: 

ВР (15022) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+6
А вы думали "конец эпохи бедности" прийдет к вам бесплатно?
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16.07.2021 14:04
+6
Т.е. вы сейчас живете намного лучше времен Петра? Так? И Зеля, кстати, поднял был два раза ЕСВ. И увеличил прямые и непрямые налоги. Вы после этого зажили лучше? Цены, тарифы и субсидии сравним?


Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия - Цензор.НЕТ 4977
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16.07.2021 14:18
+5
Вредно в нашей стране выбирать монобольшинство, получили зарплату в конверте и голосуют стадом все, что против людей. Сами то они прибарахлятся, что их внукам хватит, но мы за это все заплатим.
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16.07.2021 14:14
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Какие невыносимые?? Налоги для казино снизили!
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16.07.2021 14:00 Відповісти
Это для казино. Я людям и бизнесу подняли. В принятой бюджетной декларации повышение налогов около 15-20%.
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16.07.2021 14:05 Відповісти
Золотий був час для бізнесу, коли Южаніна в керівниках ходила. Одне лише зменшення ЄСВ в два рази дало бізнесу ЩОРІЧНО СІТНІ МІЛЬЯРДІВ ДОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ. щоправда і пенсії в два рази менші стали.
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16.07.2021 14:05 Відповісти
Ага. Сейчас пенсии повысились? А цены и тарифы сильно упали или сильно выросли? Закон экономики -- за повышение налогов всегда платит со своего кармана конечный покупатель товаров и услуг. Всегда.
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16.07.2021 14:08 Відповісти
Зєйло просто користається і не думає змінювати законодавство часів Петра. Зє бодай формально рахується доларовим мультимільйонером, і захищає своїх братів по багатству.
Навіщо йому піднімати пенсії, адже перед цим потрібно буде підняти ЄСВ, в тому числі і із самого себе.
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16.07.2021 14:13 Відповісти
Т.е. вы сейчас живете намного лучше времен Петра? Так? И Зеля, кстати, поднял был два раза ЕСВ. И увеличил прямые и непрямые налоги. Вы после этого зажили лучше? Цены, тарифы и субсидии сравним?


Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия - Цензор.НЕТ 4977
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16.07.2021 14:18 Відповісти
а как с диабетиком за евробляху 2005 года в три дорога здирали так значит посильно всем было ?
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16.07.2021 14:00 Відповісти
А сейчас что-то изменилось?
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16.07.2021 14:05 Відповісти
Обидві команди у посадку. Присипати хмизом і нехай там сидять довічно.
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16.07.2021 14:08 Відповісти
Только вот недавно еще больше стало.
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16.07.2021 14:09 Відповісти
А вы думали "конец эпохи бедности" прийдет к вам бесплатно?
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16.07.2021 14:04 Відповісти
Вовочка ж обіцяв.
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16.07.2021 14:05 Відповісти
Піар юбер аллєс.
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16.07.2021 14:04 Відповісти
Еще одна змея подколодная вылезла, которая в свое время нажраться на могла и вводила кабальные налоги и штрафы.
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16.07.2021 14:07 Відповісти
Зебилко,прокукарекай, кто там раньше вводил тебе кабальные налоги?
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16.07.2021 14:17 Відповісти
Еще Лерка Гонтарева пускай там из Лондона что то прерднет о повышенных налогах. Помню весь ее срок ее беспокоило что у украинцев под матрацами валютные сбережения лежат которые по ее мнению должны лежать в ее банках.
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16.07.2021 14:09 Відповісти
А де зараз Яресько? Також була реформаторкою.
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16.07.2021 14:15 Відповісти
Вот зачем нам такие "варяги" которые приезжают из США,Польши или Литвы и воруют со страшной силой.
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16.07.2021 15:09 Відповісти
Так грабит тебя сегодня зеленский со своими наркоманами, а не гонтарева.
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16.07.2021 15:40 Відповісти
Вредно в нашей стране выбирать монобольшинство, получили зарплату в конверте и голосуют стадом все, что против людей. Сами то они прибарахлятся, что их внукам хватит, но мы за это все заплатим.
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16.07.2021 14:14 Відповісти
Пришли явные аферисты, а врезультате выборов в ВР к ним присоединились авантюристы. Они не являются носителями идеологии, а лишь желанеием воровать.
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16.07.2021 15:11 Відповісти
А это как так???

для бизнеса - невыносимые условия. Для других, кто подголосовывал - это лояльность к власти и власти взамен к ним; для бизнеса (не провластного) - нестерпимые условияИсточник: https://censor.net/ru/n3277535
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16.07.2021 14:29 Відповісти
"В любой зашкварной ситуации зе-манды обвиняй порошенко" - так звучит главное правило тролей из ботофермы подоляка.
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16.07.2021 15:42 Відповісти
 
 