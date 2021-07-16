Разумков ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради: Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ще не підписав розпорядження про проведення у вівторок позачергового засідання парламенту.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в п'ятницю.

"Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло". Якщо серйозно, ні, не підписав (розпорядження. - Ред.)", - сказав Разумков і додав, що підписує розпорядження після того, як депутати подають йому належним чином оформлені документи.

За словами спікера, поки що йому така заява не надходила.

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Водночас він погодився з тим, що є питання, яке необхідно вирішити, - заблоковані законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він пояснив, що через зареєстровані постанови про скасування голосування за закони, які продовжують судову реформу, він їх не може підписати і направити на підпис президенту.