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Новини Судова реформа
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Разумков ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради: Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло"

Разумков ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради: Я б радив депутатам не бігти

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков ще не підписав розпорядження про проведення у вівторок позачергового засідання парламенту.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в п'ятницю.

"Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло". Якщо серйозно, ні, не підписав (розпорядження. - Ред.)", - сказав Разумков і додав, що підписує розпорядження після того, як депутати подають йому належним чином оформлені документи.

За словами спікера, поки що йому така заява не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вівторок Рада проведе позачергове засідання, - "слуга народу" Арахамія

Водночас він погодився з тим, що є питання, яке необхідно вирішити, - заблоковані законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Він пояснив, що через зареєстровані постанови про скасування голосування за закони, які продовжують судову реформу, він їх не може підписати і направити на підпис президенту.

Автор: 

ВР (15022) судова реформа (1459) позачергове засідання (223) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453) Разумков Дмитро (1528)


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бувша "депутатка" від ПеР дунів, Ще та кобила ватна.Разумков ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради: Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло" - Цензор.НЕТ 438
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16.07.2021 13:44 Відповісти
Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"- пока "зе" не пригласил их в пекло ,не надо самим туда бежать .
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16.07.2021 13:56 Відповісти
Правильно. Пусть этот батько первый сиганет в пекло.
Ждемс...
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16.07.2021 14:52 Відповісти
Хроника одного президента
‎18.‎07.‎2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк
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18.07.2021 13:03 Відповісти
 
 