"21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину", - "слуга народу" Гришина про корупцію в "Укрзалізниці"
Правоохоронці мають припинити не злочин, а запобігти повторенню схем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Ради щодо "Укрзалізниці", нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина.
"НАБУ провело значну аналітичну роботу по закупівлях "Укрзалізниці". І таки недарма. Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік. 8 млрд грн на рік - це 666 млн грн на місяць. Це 21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину. Поки я пишу цей пост, хтось в кишеню вже кладе наш з вами мільйон гривень. Безкарно", - йдеться в повідомленні.
За словами Гришиної, корупція на залізниці йде онлайн, тому протидія має бути дзеркальною.
"Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років. Крадії не надто напружуються у креативі", - додала нардепка.
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пустяки
Хотя глава УЗ как-то жаловался, что 625 тыс мало, надо еще повысить, может тогда уж точно не будут воровать
Сергій Лещенко,
🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!
На правах реклами нового гучного розслідування.
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