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Новини Боротьба з корупцією
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"21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину", - "слуга народу" Гришина про корупцію в "Укрзалізниці"

Правоохоронці мають припинити не злочин, а запобігти повторенню схем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Ради щодо "Укрзалізниці", нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина.

"НАБУ провело значну аналітичну роботу по закупівлях "Укрзалізниці". І таки недарма. Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік. 8 млрд грн на рік - це 666 млн грн на місяць. Це 21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину. Поки я пишу цей пост, хтось в кишеню вже кладе наш з вами мільйон гривень. Безкарно", - йдеться в повідомленні.

За словами Гришиної, корупція на залізниці йде онлайн, тому протидія має бути дзеркальною.

"Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років. Крадії не надто напружуються у креативі", - додала нардепка.

Читайте також: Укрзалізниця на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина

Автор: 

ТСК (375) корупція (4698) Укрзалізниця (6892) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+18
"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 4627
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16.07.2021 13:36
+16
А Сироже там хорошо.

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 1665
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16.07.2021 13:34
+12
И не одна

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 896
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16.07.2021 13:49
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А Сироже там хорошо.

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 1665
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16.07.2021 13:34 Відповісти
****
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16.07.2021 13:42 Відповісти
И не одна

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 896
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16.07.2021 13:49 Відповісти
тю, єто 10 баксов в секунду
пустяки
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16.07.2021 13:35 Відповісти
5 хвилин +3000$
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16.07.2021 13:41 Відповісти
"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 4627
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16.07.2021 13:36 Відповісти
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16.07.2021 13:42 Відповісти
Констатировали,что на железке много воруют - решили,что надо бороться - и так продолжается много лет!
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16.07.2021 13:37 Відповісти
А кто-то говорил, что если повысить зарплату чиновникам, то воровать они не будут
Хотя глава УЗ как-то жаловался, что 625 тыс мало, надо еще повысить, может тогда уж точно не будут воровать
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16.07.2021 13:43 Відповісти
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16.07.2021 13:43 Відповісти
кошмар. а поезда разваливаются. денег говорят нет на обновление подвижного состава
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16.07.2021 13:43 Відповісти
и шо мы не в НАТО?...
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16.07.2021 13:49 Відповісти
Там хоч сирьожу Лещенко не ущемляют в откатных финансах злые проводники?! А то трывожно за него как-то... Не голодает ли?!)))
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16.07.2021 13:49 Відповісти
Лещенко мразота и лживый чмырь! Он
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16.07.2021 13:59 Відповісти
Очкастый борцун с коррупцией зарабатывает на новую квартиру)))))
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16.07.2021 14:03 Відповісти
НАБУ: кто-то в карман уже кладет/ Кто-то где-то для кого-то Из чего-то сделал что-то. Это что-то - не пустяк! - Кто-то сделал кое-как.
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16.07.2021 14:35 Відповісти
Куди дивиться наглядова рада УЗ? І чим взагалі займається за такі грубі гроші?
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16.07.2021 18:43 Відповісти
Воруют со скоростью столько-то миллионов (гривен, долларов, евро) в час. Авторство этой гениальной антикоррупционной фразы принадлежит незабвенной Юлии Владимировне, что не мешало ее повторять гениальному реформатору Михуилу Николозовичу и использовать всем остальным им подобным бесполезным пиз$дунам под гром аплодисментов развесивших уши телезрителей и читателей. С четверть века уже. Впрочем, коррупции эта арифметика пофиг.
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16.07.2021 20:04 Відповісти
От Зе там все контролирует https://censor.net/ru/resonance/3275923/vladimir_zelenskiyi_i_krasnaya_zvezda_davida/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76515932
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16.07.2021 20:13 Відповісти
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/photos/a.1753903494697232/4096120090475549/?type=3&source=57 Центр Миротворець
Сергій Лещенко,
🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!
На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D "21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину", - "слуга народу" Гришина про корупцію в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5878
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16.07.2021 22:01 Відповісти
 
 