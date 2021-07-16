"21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину", - "слуга народу" Гришина про корупцію в "Укрзалізниці"

Правоохоронці мають припинити не злочин, а запобігти повторенню схем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Ради щодо "Укрзалізниці", нардепка "Слуги народу" Юлія Гришина.

"НАБУ провело значну аналітичну роботу по закупівлях "Укрзалізниці". І таки недарма. Збитки "Укрзалізниці" від корупції на закупівлях детективи оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік. 8 млрд грн на рік - це 666 млн грн на місяць. Це 21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину. Поки я пишу цей пост, хтось в кишеню вже кладе наш з вами мільйон гривень. Безкарно", - йдеться в повідомленні.

За словами Гришиної, корупція на залізниці йде онлайн, тому протидія має бути дзеркальною.

"Завдання правоохоронців присікти не злочин, а запобігти повтору схем. Вони одні й ті самі впродовж багатьох років. Крадії не надто напружуються у креативі", - додала нардепка.

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